ساعاتی پیش شرکت Curve Digital که سابقه عرضه بازی هایی نظیر Thomas Was Alone و The Swapper را در کارنامه دارد، از بازی Narcos که توسط استودیو همکارش یعنی Kuju Entertainment در دست توسعه است، رونمایی کرد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، این بازی که براساس سریال تلوزیونی شبکه Netflix یعنی Narcos ساخته می‌شود، در بهار سال 2019 برروی کنسول‌های Nintendo Switch، PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد.

در ادامه اظهارات رئیس استودیو Kuju Entertainment یعنی آقای "برینلی گیبسون" (Brynley Gibson) در مورد بازی را مشاهده می‌کنید:

"ما در تلاشیم تا عنوانی بسازیم که با داستان فوق‌العاده و اکشن و هیجان سریال Netflix هم‌خوانی داشته باشد. به شدت هیجان‌زده‌ایم و المان‌ها و طرح‌های شگفت‌انگیزی برای گیم‌پلی بازی در فکر داریم که هم طرفداران سریال و هم گیمرها را خشنود خواهد کرد. "

سریال Narcos که پیرامون زندگی "پابلو اسکوبار" (Pablo Escobar)، قاچاقچی کلمبیایی موادمخدر و یکی از ثروت‌مندترین دلالان موادمخدرِ تاریخ جریان دارد، هم‌اکنون مراحل تولید فصل چهارم خود را می‌گذراند. این سریال تاکنون 2 بار برای جایزه معتبر The Golden Globes نامزد شده است.

