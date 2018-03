یک نسخه ارزان قیمت از بازی For Honor معرفی شد

اگر هنوز وارد دنیای For Honor نشده‌اید و دوست دارید تا با حداقل هزینه با این بازی آشنا شوید، خبر خوبی برای شما داریم! به تازگی یک نسخه ارزان قیمت از بازی For Honor معرفی شده است. یوبی سافت توانسته تا با پشتیبانی تمام و کمال و مستمر از بازی For Honor و عرضه بروزرسانی‎ها […]

اگر هنوز وارد دنیای For Honor نشده‌اید و دوست دارید تا با حداقل هزینه با این بازی آشنا شوید، خبر خوبی برای شما داریم! به تازگی یک نسخه ارزان قیمت از بازی For Honor معرفی شده است.

یوبی سافت توانسته تا با پشتیبانی تمام و کمال و مستمر از بازی For Honor و عرضه بروزرسانی‎ها و محتویات متعدد برای آن، این بازی را تبدیل به عناوین خوب و مطمئن خود برای بازیکنان کند. به طور مثال به تازگی فصل پنجم این بازی هم شروع شده و به همین مناسبت محتویات جدیدی برای آن در دسترس قرار گرفته است. مدتی پیش هم بالاخره سرورهای اختصاصی برای این بازی در دسترس قرار گرفت و بسیاری از مشکلات مربوط به اتصال بازیکنان این بازی نیز به دنبال همین مسئله، برطرف شد. اگر هنوز نتوانسته‌اید این بازی را تجربه کنید و از قضا به پلتفرم رایانه‌های شخصی هم دسترسی دارید، خبر خوشی برای شما داریم. یوبی سافت یک نسخه ارزان قیمت از بازی For Honor را برای پلتفرم رایانه‌های شخصی معرفی کرده است.

این نسخه ارزان قیمت از بازی Starter Edition نام دارد و قیمت آن روی استیم و یوپلی (UPlay) برابر با ۱۵ دلار است، یعنی ۴۵ دلار کمتر از قیمت نسخه معمولی بازی. این نسخه خاص از بازی تنها برای پلتفرم رایانه‌های شخصی معرفی شده است. این نسخه از بازی، همان طور که از نام آن پیداست و قبلاً شاهد عرضه چنین نسخه‌ای برای دیگر بازی چند نفره محور یوبی سافت یعنی Rainbow Six Siege هم بوده‌ایم، محتویات کمتری نسبت به نسخه معمولی بازی دارد ولی در کل، شامل بخش تک نفره بازی به صورت کامل و تمامی حالات بخش چند نفره آن می‌شود.

چیزی که در این نسخه کمتر از نسخه معمولی بازیست، تعداد قهرمانان آن است. این نسخه از بازی For Honor در ابتدا فقط دارای سه قهرمان اولیه یا همان Vanguard است و سپس بسته به آن قومی که انتخاب می‌کنید، سه قهرمان دیگر از آن قوم را هم به دست خواهید آورد. اگر قصد دارید تا ۱۲ قهرمان دیگر بازی را هم آزاد کنید، آن وقت باید از فولاد (Steel) که همان واحد پولی درون بازی است استفاده کنید که هم می‌توان آن را با تجربه بازی و شرکت در مسابقات به دست آورد و هم با استفاده از پرداخت‌های درون برنامه‌ای.

همان طور که اشاره شد قبلاً هم شاهد معرفی نسخه Starter Edition بازی Rainbow Six Siege هم بودیم و آن نسخه از آن عنوان هم فقط روی رایانه‌های شخصی عرضه شد و قیمت آن هم دقیقاً ۱۵ دلار بود. قطعاً این نسخه از بازی می‌تواند در جذب کاربران جدید به این عنوان، موفق عمل کند.

بازی For Honor برای سه پلتفرم رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان و پلی استیشن ۴ در سال ۲۰۱۷ در دسترس قرار گرفته بود. لازم به ذکر است نسخه Starter Edition این بازی هم اکنون برای رایانه‌های شخصی از طریق یوپلی و استیم قابل خریداری است.

