عنوان محبوب و پرفروش PlayerUnknown’s Battlegrounds که هم اکنون بر روی پلتفرم‌های PC و Xbox One در دسترس است، مدتی می‌شود که راه خود را به موبایل‌ها هم باز کرده. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت کمیک بوک، شرکت Tencent Games که سابقه‌ی خوبی در خریدن شرکت‌های بزرگ دارد و هم اکنون مالک شرکت SuperCell (سازنده‌ی Clash of Clans و Clash Royale) و Epic Games (خالقان سری بازی Gears of War) می‌باشد، مدتی می‌شود که سهام خود را استدیوی PUBG Corps نیز گسترس داده و نسخه‌ی موبایلی عنوان PlayerUnknown’s Battlegrounds را هم منتشر کرده است.

خوشبختانه نسخه‌ی موبایلی این بازی به زودی در اروپا و امریکا منتشر می‌شود. هنوز جزئیات بیشتری از این نسخه منتشر نشده و ما تاریخ انتشار آن را نمی‌دانیم ولی تائید شده که نسخه‌ی موبایلی این بازی یک پورت مستقیم از نسخه‌ی PC می‌باشد و شامل یک گرافیک و صداگذاری بسیار طبیعی در یک زمین 64 کیلومتری می‌شود.

دیدگاه شما در مورد این خبر چیست؟ آیا علاقه دارید که PUBG را بر روی موبایل تجربه کنید؟

منبع متن: pardisgame