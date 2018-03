فهرست فروش هفتگی ژاپن | ورود قدرتمند بازی جدید سگا، سرانجام هیولاها را پایین کشید

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم. آمار فروش این هفته‌ی Media Create، از تاریخ […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌ افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ ای دیگر بررسی کنیم.



آمار فروش این هفته‌ی Media Create، از تاریخ ۵ تا ۱۱ ماه مارچ سال ۲۰۱۸ را شامل می‌شود. در هفته های گذشته در فهرست فروش نرم افزارهای ژاپن همیشه عادت داشتیم تا بازی درخشان و محبوب شرکت کپکام، یعنی Monster Hunter: World را در صدر مشاهده کنیم. این روند تکراری چندین هفته ادامه یافت و در همین مدت، بازی Monster Hunter: World به آمار های فوق‌العاده ای چه در ژاپن و در چه در سطح جهانی می‌رسید (مانند شناخته شدن به عنوان پر فروش ترین بازی تاریخ کپکام) اما در هفته گذشته یک بازی اریجینال و البته مورد انتظار در ژاپن عرضه شد که توانست هیولاها را پایین بکشد. بازی Hokuto Ga Gotoku در هفته اول عرضه خود توانست به آمار خوب ۱۲۳,۱۱۶ نسخه فروش برسد و در صدر بایستد. این بازی که با نام غربی Fist of the North Star شناخته می‌شود، یک اکشن ماجرایی است که به وسیله استودیوی سازنده سری به شدت محبوب Yakuza توسعه یافته است. سبک و همچنین اعتبار سازندگان بازی باعث شده تا بازی‌بازان ژاپنی به این عنوان اریجینال اعتماد کنند. در رده دوم، بازی Monster Hunter: World را مشاهده می‌کنیم که در هفته گذشته ۲۵,۳۸۲ نسخه به فروش رسانده اما هنوز نتوانسته به آمار چشمگیر فروش ۲ میلیون نسخه‌ای، آن هم تنها به صورت فیزیکی در ژاپن برسد. مانند همیشه پس از گذشتن از چند نام آشنا و همیشگی در فهرست فروش نرم افزارها، مانند Splatoon 2 و Mario Kart 8 Deluxe و The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey، به عنوان جدید دیگری می‌رسیم که در هفته گذشته عرضه شده است. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai -Thors Military Academy 1204 شاید نام طولانی و جدیدی داشته باشد، اما به هیچ عنوان بازی جدیدی به حساب نمی‌آید. این عنوان در واقع نسخه بازسازی شده The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel است که برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شده و توانسته در هفته اول عرضه خود، ۱۰,۹۶۵ نسخه به فروش برساند. نسخه ابتدایی این بازی در سال ۲۰۱۳ برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ویتا، پلی‌استیشن ۳ و رایانه های شخصی عرضه شد اما به نظر می‌رسد شرکت Falcom یک بار دیگر آن را با نامی طولانی تر و جدید، برای پلی‌استیشن ۴ منتشر ساخته است. اگر یادتان باشد در دو هفته گذشته بود که بازی Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition در ژاپن عرضه شد؛ عنوانی که در غرب و حتی کشور خودمان به شدت پرطرفدار است اما شاید خیلی نمی‌توان انتظار موفقیت آن را در ژاپن داشت. با این حال، این بازی در هفته گذشته ثبات فروش بسیار خوبی را داشته و میزان فروش آن از هشت هزار نسخه کمتر نشده است. در هفته گذشته یک بازی ویژه نیز در بازار ژاپن عرضه شد که Final Fantasy XV Royal Edition نام داشت. این نسخه مخصوص از نقش آفرینی محبوب اسکوئر اینکس، همه محتواهای عرضه شده برای بازی را در خود دارد. Final Fantasy XV در زمان عرضه فروش بسیار خوبی را در ژاپن تجربه کرد و حال، با نسخه های مختلف حتی پا را فراتر نیز می‌گذارد. در آخر هم بد نیست به Metal Gear Survive کونامی نگاهی بیندازیم که هنوز پس از گذشته چند هفته از عرضه‌اش، به فروش ۵۰ هزار نسخه ای دست پیدا نکرده است.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[PS4] Hokuto ga Gotoku (Limited Edition Included) (Sega, 03/08/18) – ۱۲۳,۱۱۶ (New)

[PS4] Monster Hunter: World (Limited and Bundle Editions Included) (Capcom, 01/26/18) – ۲۵,۳۸۲ (۱,۹۵۴,۲۷۲)

[NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – ۲۲,۱۶۲ (۲,۱۰۶,۴۸۶)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۱۷,۳۲۹ (۱,۳۹۹,۸۰۴)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۱۱,۶۱۱ (۹۰۸,۰۶۷)

[NSW] Super Mario Odyssey (Bundle Version Included) (Nintendo, 10/27/17) – ۱۱,۰۴۳ (۱,۶۴۸,۸۵۵)

[PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai -Thors Military Academy 1204- (Falcom, 03/08/18) – ۱۰,۹۶۵ (New)

[۳DS] Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon (Nintendo, 11/17/17) – ۸,۶۲۲ (۱,۵۸۵,۲۰۸)

[PS4] Rainbow Six Siege Advanced Edition (Ubisoft, 03/01/18) – ۸,۱۹۱ (۱۶,۲۳۳)

[PS4] Final Fantasy XV Royal Edition (Square Enix, 03/08/18) – ۶,۸۱۴ (New)

[NSW] Dragon Quest Builders (Square Enix, 03/01/18) – ۶,۶۸۶ (۳۵,۱۱۶)

[NSW] Mario + Rabbids Kingdom Battle (Nintendo, 01/18/18) – ۵,۲۸۴ (۱۶۳,۶۰۵)

[PS4] Metal Gear Survive (Konami, 02/21/18) – ۵,۲۵۶ (۴۹,۱۸۹)

[NSW] ۱-۲-Switch (Nintendo, 03/03/17) – ۳,۸۷۸ (۴۱۲,۳۲۳)

[PS4] Girls und Panzer: Dream Tank Match (Limited Edition Included) (Bandai Namco, 02/22/18) – ۳,۵۹۹ (۵۷,۵۴۷)

[۳DS] Mario Party: The Top 100 (Nintendo, 12/28/17) – ۳,۴۷۱ (۱۷۳,۵۸۴)

[NSW] Arms (Nintendo, 06/16/17) – ۳,۴۳۱ (۳۷۹,۹۲۹)

[۳DS] Doraemon: Nobita’s Treasure Island (FuRyu, 03/01/18) – ۳,۴۲۲ (۸,۳۷۰)

[PS4] Dynasty Warriors 9 (Limited Edition Included) (Koei Tecmo, 02/08/18) – ۳,۳۷۰ (۱۵۶,۷۳۷)

[NSW] Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch (Bandai Namco, 09/07/17) – ۳,۳۲۱ (۱۲۸,۰۸۱)

همچنین شما عزیزان می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۴۵,۰۸۴ (۴۵,۰۸۳)

PlayStation 4 – ۱۴,۲۵۱ (۲۰,۰۷۰)

PlayStation 4 Pro – ۱۴,۱۱۲ (۶,۴۹۹)

PlayStation Vita – ۵,۴۷۶ (۶,۵۱۸)

New 2DS LL – ۵,۴۱۳ (۶,۱۱۳)

New 3DS LL – ۴,۰۷۴ (۴,۳۲۶)

۲DS – ۷۶۱ (۹۰۱)

Xbox One X – ۱۰۴ (۱۴۷)

Xbox One – ۷۸ (۱۱۷)

در فهرست فروش سخت افزار ها نکات جالبی به چشم می‌خورد. کنسول نینتندو سوییچ همچنان در صدر ایستاده و جالب این جا است که میزان فروش هفته قبل این کنسول ترکیبی، تنها یک واحد از میزان فروش آن در دو هفته قبل فاصله دارد. با این حال، این ثبات فروش برای کنسول ترکیبی شرکت نینتندو، در مورد پلی‌استیشن ۴ صادق نبوده است. با وجود عرضه عنوان جدید و پر فروشی مانند Hokuto ga Gotoku، کنسول پلی‌استیشن ۴ با افت فروش مواجه شده است که شاید در ابتدا عجیب به نظر برسد اما زمانی که به رشد فروش کنسول جدید تر، یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو نگاه می‌کنیم، همه چیز با عقل جور در می‌آید. شاید در دوران اوایل عرضه این کنسول میان نسلی، تصور این که میزان فروش آن حتی به میزان فروش کنسول استاندارد نزدیک شود، سخت بود اما طبق پیش بینی های قبلی ما، این کنسول هم‌اکنون توانسته به اندازه کنسول استاندارد بفروشد و در یک قدمی آن قرار بگیرد. در رده های پایین تر فهرست، مشاهده می‌کنیم که همه کنسول ها با افت فروش (حتی نامحسوس) مواجه شده‌اند. بازی های بزرگ بسیاری قرار است در سال ادامه سال ۲۰۱۸ منتشر شود که می‌تواند فهرست فروش ژاپن را جذاب و جذاب تر کند.

منبع متن: gamefa