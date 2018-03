آکادمی بریتانیایی جوایز بازی‌های ویدئویی موسوم به بفتا (BAFTA)، فهرست نامزدهای این دوره از جشنواره سالانه خود در زمینه بازی‌های ویدئویی را رسماً مشخص و اعلام کرد. موفق‌ترین بازی این دوره از این جشنواره عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice محسوب می‌شود چراکه در ۹ بخش نامزد شده که بهترین بازی ویدئویی سال هم جزوی از آن‌هاست. […]

آکادمی بریتانیایی جوایز بازی‌های ویدئویی موسوم به بفتا (BAFTA)، فهرست نامزدهای این دوره از جشنواره سالانه خود در زمینه بازی‌های ویدئویی را رسماً مشخص و اعلام کرد. موفق‌ترین بازی این دوره از این جشنواره عنوان Hellblade: Senua’s Sacrifice محسوب می‌شود چراکه در ۹ بخش نامزد شده که بهترین بازی ویدئویی سال هم جزوی از آن‌هاست.

در این فهرست، بازی Horizon: Zero Dawn با ۸ نامزدی، What Remains of Edith Finch با ۷ نامزدی و دو بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Gorogoa با ۵ نامزدی جزو پرافتخارترین بازی‌های این دوره جوایز بفتا محسوب می‌شوند.

علاوه بر این‌ها، در این دوره از جشنواره سالانه بفتا شاهد جایزه جدیدی هستیم که با عنوان جایزه «فراتر از سرگرمی» ارائه می‌شود و به بازی‌هایی تعلق می‌گیرد که «تجربیاتی تحول‌آمیز و فراتر از سرگرمی‌های خالص» را به ارمغان آورده‌اند. در فهرست نامزدهای این بخش شاهد بازی‌های Bury Me, My Love، Hellblade: Senua’s Sacrifice، Last Day of June، Life Is Strange: Before the Storm، Night in the Woods و Sea Hero Quest VR هستیم.

فهرست نامزدهای هر بخش از این دوره از رویداد بفتا به شرح زیر است:

بهترین بازی

Assassin’s Creed Origins

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon

Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

What Remains of Edith Finch

دستاورد هنری

Cuphead

Gorogoa

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon

Zelda: Breath of the Wild

Uncharted: The Lost Legacy

دستاورد صوتی

COD: World War 2

Destiny 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon

Star Wars Battlefront 2

Uncharted: The Lost Legacy

بهترین بازی بریتانیایی

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Monument Valley 2

Reigns: Her Majesty

The Sexy Brutale

Sniper Elite 4

Total War: Warhammer 2

بهترین بازی نخست ساخته شده توسط یک استودیو

Cuphead

Gorogoa

Hollow Knight

Night in the Woods

The Sexy Brutale

Slime Rancher

بهترین بازی تکامل یافته

Clash Royale

Final Fantasy 15

Fortnite

Overwatch

PUBG

Rainbow Six Siege

بهترین بازی خانوادگی

Just Dance 2018

Lego Worlds

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Monument Valley 2

Snipperclips

Super Mario Odyssey

بازی فراتر از سرگرمی

Bury Me, My Love

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Last Day of June

Life is Strange: Before the Storm

Night in the Woods

Sea Hero Quest VR

بهترین طراحی

Assassin’s Creed Origins

Horizon Zero Dawn

Zelda: Breath of the Wild

Nier Automata

Super Mario Odyssey

What Remains of Edith Finch

بهترین نوآوری

Gorogoa

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Zelda: Breath of the Wild

Nier Automata

Snipperclips

What Remains of Edith Finch

بهترین بازی موبایل

Bury Me, My Love

Golf Clash

Gorogoa

Kami 2

Monument Valley 2

Stranger Things: The Game

بهترین بازی چند نفره

Divinity: Original Sin 2

Fortnite

Gang Beasts

PUBG

Splatoon 2

Star Trek Bridge Crew

بهترین موسیقی

Cuphead

Get Even

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon

Zelda: Breath of the Wild

What Remains of Edith Finch

بهترین روایت داستان

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Horizon

Night in the Woods

Tacoma

What Remains of Edith Finch

Wolfenstein 2: The New Colossus

بهترین عنوان اورجینال

Cuphead

Gorogoa

Horizon

Night in the Woods

PUBG

What Remains of Edity Finch

بهترین اجرای یک بازیگر

ابوبکر سلیم (Abubakar Salim) در نقش بایک (Bayek) در بازی Assassin’s Creed Origins

اشلی برچ (Ashly Burch) در نقش الوی (Aloy) در بازی Horizon: Zero Dawn

کلودیا بلک (Claudia Black) در نقش کلوی فریزر (Chloe Frazer) در بازی Uncharted: The Lost Legacy

لورا بیلی (Laura Bailey) در نقش نادین راس (Nadine Ross) در بازی Uncharted: The Lost Legacy

ملینا یورگنس (Melina Juergens) در نقش سنوآ (Senua) در بازی Hellblade: Senua’s Sacrifice

والری رز لومان (Valerie Rose Lohman) در نقش ادیث فینچ (Edith Finch) در بازی What Remains of Edith Finch

برندگان این دوره از جشنواره بفتا در تاریخ پنج شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۷ (۱۲ آوریل ۲۰۱۸ میلادی) مشخص و اعلام خواهند شد. این دوره از جشنواره در تالار تروکی لندن در بریتانیا برگزار می‌گردد و از طریق پلتفرم‌هایی نظیر توییچ (Twitch)، یوتیوب (YouTube)، میکسر (Mixer)، فیسبوک و … قابل مشاهده است. تابدین لحظه ساعت دقیق برگزاری این رویداد مشخص نشده است.

منبع متن: gamefa