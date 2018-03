مصاحبه‌ با نویسنده ارشد Far Cry 5؛ ترس، اضطراب و آخرالزمان

مصاحبه‌ با نویسنده ارشد عنوان Far Cry 5 و بازیگر نقش جوزف سعید



"ترجمه شده از وب سایت گیم اسپات"

ترس، اضطراب و آخرالزمان

در حالی که طی این چند سال، سری Far Cry مدام بر روی سرزمین‌های مستعمره و اشغالی تمرکز داشته و ما در آخرین نسخه‌های اصلی شاهد دشمنان دیوانه‌ای بودیم، کمتر کسی فکر می‌کرد تا اینبار پای این سری به کشوری مانند ایالات متحده‌ی آمریکا باز شود و ما شاهد یک تم بسیار جدی و تاریک و همچنین دشمنانی افراطی مذهب باشیم.

حال به بهانه‌ی نزدیک بودن انتشار این بازی، وب سایت گیم اسپات به سراغ نویسنده‌ی ارشد این بازی یعنی "درو هولمز" که سابقه‌ی کار بر روی بازی‌های Saints Row: The Third، Red Faction: Guerilla و Bioshock Infinite را دارد و همچنین "گرگ بریک" که از بازیگران سریال Fargo و فیلم سینمایی A History of Violence می‌باشد و هم اکنون نقش جوزف سید، رهبر فرقه‌ی Eden’s Gate و آنتاگونیست اصلی بازی Far Cry 5 را بر عهده دارد، رفته و با آن‌ها مصاحبه‌ای را انجام داده است. ما شما را به خواندن این مصاحبه‌ی جذاب دعوت می‌کنیم:

آیا می‌توانید بگویید که تجربه‌ی کار بر روی بازی‌هایی که در گذشته ساخته‌اید، چگونه شما را برای Far Cry 5 آماده کرد؟ شما تا به حال بر روی چندین بازی جهان‌باز کار کرده‌اید و تجربه‌هایی در این زمینه دارید، اما این کار مطمئناً نسبت به کارهایی قبلی بسیار متفاوت خواهد بود.

درو هولمز: در طول سال‌ها شما در طی کارهایی که انجام می‌دهید یاد می‌گیرید که چه کاری را باید انجام دهید و چه کاری را نباید انجام دهید. بنابراین من هم اکنون تمام دانشی را که در طول کار بر روی Saints Row، Red Faction و BioShock Infinite و از افرادی که با آن‌ها کار کرده‌ام آموخته‌ام، جمع‌اوری کرده‌ام و سپس سوال‌هایم شروع شد که "Far Cry 5 درباره‌ی چیست؟". من با دن هی (کارگردان ارشد بازی) و گرگ صحبت کردم. ما درباره‌ی شخصیت‌های بازی صحبت کردیم، اینکه چه اهدافی دارند و از چه چیزی می‌ترسند. ما چه تجربه‌ای را می خواهیم برای بازیکنان رقم بزنیم، تجربه‌ای که می‌تواند آشفته، عجیب و غریب، تاریک و حتی کمی ترسناک باشد و همچنین بزرگ و پر ارزش و هیجان‌آور. این بازی قرار است تمامی عناصری که در عناوین Far Cry به یک مشخصه‌ی اصلی تبدیل شده‌اند را حفظ کند و همچنین به داستان بازی احساس مالکیت بیشتری دهد و ما شاهد یک داستان شخصی‌تر خواهیم بود. این داستان قرار است روایتگر زندگی کسی باشد که به عنوان یک پیشه‌ور و هنرمند بزرگ شده و اکنون می‌خواهد از مرگ انسانیت و همچنین جنگ و خونریزی جلوگیری کند، آن هم جلوی دشمنان شروری که واقعا هم ترسناک هستند.

آیا وقایع و اتفاقاتی که در دنیای واقعی رخ می‌دهند، برای شما در ساخت جهان این بازی اثر گذار بودند و از منابع الهام شما محسوب می‌شوند؟ همچنین تعجب نکردید که چقدر این بازی به چهره‌ی خشنی که در این روزگار وجود دارد، نزدیک است؟

گرگ بریک: نه، برای من این شخصیت یک داستان بسیار شخصی دارد، یک مردی که شکسته شده و از قدرت عشق محروم شده و اینکه دوست دارد همه‌ی انسان‌ها را از بین ببرد. او کسی است که در درونش فکر می‌کند که این یک ماموریت الهی دارد و باید به همه چیز پایان دهد. او معتقد است که آخرالزمان نزدیک است و او با این کار می‌تواند آن‌ها را نجات بدهد. حال داستان شخصیت اصلی بازی برای من مانند اتفاقاتی است که در زندگی واقعی برای من که یک پدر هستم اتفاق می‌افتد، درست مثل وقت‌هایی که فرزندانتان از شما چیزی را می‌خواهند و شما راه درست را می‌دانید ولی آن‌ها نمی‌دانند، پس باید اصلاحشان کنید و در مسیر درست قرارشان دهید.

من واقعا شخصیت جوزف و این حس و شور و اشتیاقش را درک می‌کنم. این شخصیت در ابعادی می‌تواند واقعیت را به ما نشان بدهد، واقعیت اینکه ما چقدر تنهاییم، هر چقدر که تجربه داشته باشیم و به اطلاعات بسیار زیادی هم دسترسی داشته باشیم بازهم در اتفاقات و برخوردهای مختلف اشتباهات زیادی می‌کنیم. ما دیگر این قدرت را از دست داده‌ایم تا دست در دست هم در صلح و آرامش زندگی کنیم. همچنین دیگر هنر انسان بودن را فراموش کرده‌ایم و این‌ها جزو درس‌‌هایی است که از ویژگی‌های فریبنده‌ی این شخصیت می‌فهمیم. شما برای کسی که هیچ چیز ندارد، چگونه یک خانواده و زندگی خوب می‌توانید بسازید؟

ما انسان‌ها هم اکنون در یک زمان و حالت پر هرج و مرج زندگی می‌کنیم و بسیاری از انسان‌ها هم با هم تفاوت دارند، پس این بازی برای هر شخصی یک نوع روایت خاص و یک تجربه‌ی جدید را خواهد ساخت و عکس‌العمل‌ها و واکنش‌ها به آن مختلف خواهند بود. این دقیقا هدف ما است و به عنوان داستان‌سرایان این بازی می‌خواهیم معنی واقعی خیلی چیزها را بدانید.

آیا وقتی که در تلاش برای ساخت بازی بودید و سعی داشتید یک حس بسیار تاریک را ارائه دهید، بالانس و استاندارد کردن آن با عناصر یک بازی اکشن استاندارد برای شما کار سخت و چالش برانگیزی بود؟ بخصوص اینکه نسخه‌های قبلی بازی در تضاد با چنین تصویری بودند.

هولمز: اتفاقا من فکر می‌کنم که این بازی دقیقا یک عنوان اصیل Far Cry و پایبند به ریشه‌های این سری است. اگر شما به نسخه‌های 3 و 4 نگاه کنید، می‌بینید که یک داستان پرهرج و مرج و تاریکی در آن‌ها جریان دارد و به همراه آن عناصری نه‌چندان جدی که بیشتر جنبه‌ی فان دارند، مانند شکار ببر و خرس و تکه‌پاره کردن آن‌ها با یک اسلحه‌ی پرتاب موشک. شما هیچ وقت نمی‌توانید این عناصر را از Far Cry جدا کنید، زیرا آن‌ها هم اکنون جزوی از بازی هستند. ما در بخش روایت بازی سعی کرده‌ایم که تا جایی که امکان دارد به ریشه‌های بازی پایبند بمانیم و آن‌ها را به درستی اجرا کنیم. ما علاوه بر این کاری کرده‌ایم که بازیکن با یک داستان و حالت از پیش کارگردانی شده پیش رو نباشد و تصمیمات بتوانند در بازی نقش موثری ایفا کنند، تا جایی که بتوان گفت هر کس تجربه‌ای کاملا متفاوت در این بازی خواهد داشت و همچنین در اصل خود بازیکنان هستند که نویسنده‌ی وقایع بازی محسوب می‌شوند. ما همچنین برای لذت بیشتر بازیکن به کوچکترین نکات هم توجه کرده‌ایم تا بازیکن از پیشرفت در بازی لذت ببرد. شخصیت‌ها در بازی نقش مهمی دارند و شما می‌توانید برای نوع متفاوت تجربه‌ی خود به سمت شخصیت‌های مخصوصی بروید، به طور مثال شما با یک شخصیت آشنا می‌شوید و با او یک تجربه‌ی تاریک و پرحادثه را تجربه خواهید کرد و یا اینکه با یک شخصیت دیوانه همراه می‌شوید و یک تجربه‌ی عالی را در یک بازی جهان دیوانه‌کننده تجربه خواهید کرد.

Far Cry 5 قرار نیست به مانند یک دیکته باشد. این عنوان شما را به یک چالش دعوت می‌کند که در آن خبری از روایت و داستان سنتی و کلیشه‌ای نیست و خود بازیکن آن را گسترش می‌دهد. شما برای پی بردن به جریان اصلی داستان باید به مکان‌های مختلف رفته، تماشا کنید و گوش بدهید. شما گاهی اوقات یک تجربه و ماجراجویی خنده‌دار را با Hurk تجربه خواهید کرد و گاهی هم یک داستان عمیق و تاریک را با جیکوب سید و سپاه نظامی Whitetail. قرار است که در هر لحظه موقعیت‌های متفاوتی را تجربه کنید.

از آنجایی که شما مدتی می‌شود که بر روی این بازی کار می‌کنید، با توجه به تجربه‌ی خود آیا حرف ناگفته‌ای دارید تا بگویید؟

هولمز: صحبت‌های بسیار زیادی برای گفتن وجود دارد. اما شاید بتوان گفت که گرگ در طول توسعه‌ی بازی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و به ما کمک بسیاری کرد. این بسیار دشوار است تا شما بتوانید یک شخصیت منفی قابل همذات پنداری بسازید. ما وقتی که کار با هم را شروع کردیم، یک شخصیت منفی ساختیم که خود را ذره‌ای شرور نمی‌بیند و فکر می‌کند که در حال نجات مردم است و آن‌ها روزی از او به خاطر این کار تشکر خواهند کرد. این‌ها نکاتی هستند که جوزف را از دیگر شخصیت‌های منفی نسخه‌های قبلی Far Cry متفاوت می‌کند.

بریک: تجربه‌ی ساخت این بازی، برای من جزو بهترین تجربه‌های زندگی‌ام بود. این تجربه بسیار تاریک و پر چالش بود، اما توانستیم آن را در بهترین حالت پیش ببریم و انتخاب‌های درستی داشته باشیم. این تجربه به مانند زندگی‌ام بود، وقتی که غرق در مشکلاتی خسته‌کننده بودم و ناگهان آخرین جمله را شنیدم: دیگر تمام شد. وقتی ما آخرین مراحل ضبط کات سین‌ها را تمام کردیم. یادم می‌آید که وقایع آتش‌سوزی مونتانا در سال 2017 اتفاق افتاد، من فیلمنامه‌ی فیلم کوتاه Far Cry 5 را دریافت کردم و برای فیلمبرداری به آنجا رفتیم. من خودم دیدم که این ایالت در حال سوختن بود و دودها همه جا را فرا گرفته بود. این درست به مانند خواندن یک کتاب با روایت انقلابی بود. من خشم را درون خودم احساس کردم. من حس کردم که عشق از بین رفته و دیگر هم نمی‌تواند باشد. این‌ها من را بسیار نابود کردند و بخاطر همین من توانستم برای بازی در نقش خود بهترین حالت را داشته باشم.

بازی Far Cry 5 در تاریخ 27 مارس (سه‌شنبه 7 فروردین) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

مترجم: عرفان بدری

در همین رابطه:

10 دلیل برای آنکه FAR CRY 5 به برترین نسخه این سری بازی تبدیل خواهد شد





منبع متن: pardisgame