تصاویر و اطلاعات جدیدی از عنوان God of War منتشر شد

تنها یک ماه دیگر تا انتشار عنوان محبوب و مورد انتظار God of War باقی مانده است و هر چه که به زمان انتشار این عنوان نزدیک می شویم اطلاعات و جزییات بیشتری از آن در دسترس قرار می گیرد. حال به تازگی تصاویر جدیدی از عنوان God of War منتشر شده است که برخی از لوکیشن‌های بازی را به نمایش می گذارند.

عنوان God of War نخستین نسخه از این فرانچایز است که با فاصله زمانی ۵ ساله عرضه می شود. با توجه به اینکه تنها نسخه ریمستر شده عنوان God Of War III برای کنسول پلی استیشن ۴ در دسترس قرار گفت، بنابراین God of War 2018 اولین نسخه جدید از این فرانچایز است که برای کنسول پلی استیشن ۴ عرضه می شود.

محبوبیت عنوان God of War به گونه ای است که هواداران این عنوان و شخصیت اصلی آن یعنی کریتوس برای دریافت کوچکترین اطلاعات و جزییات در این رابطه لحظه شماری می کنند. حال به تازگی وب سایت اسپانیایی بازی‌های ویدیویی Game It، ساعاتی پیش تصاویر جدیدی از عنوان God of War را منتشر ساخت که این تصاویر برخی از مناطق بازی را نمایش می دهند. اگرچه پست مورد نظر بالافاصله توسط وب سایت یاد شده حذف شد اما در هر صورت این تصاویر به سرعت در فضای مجازی منتشر شده اند و شما می توانید آن‌ها را در قسمت پایین مشاهده کنید:







اخیرا کوری بارلوگ، کارگردان عنوان God of War، در حساب توییتر خود و در پاسخ به سوالات هواداران به جزییات جدیدی از این عنوان اشاره کرد. به گفته آقای بارلوگ، بسیاری از مناطق بازی God of War پس از پایان بازی همچنان در دسترس خواهند بود و دیگر برای جمع کردن آیتم‌ها و اتمام ماموریت‌های فرعی بازی نیازی به شروع مجدد آن(شروع بازی از ابتدا) نخواهید داشت. این موضوع می تواند خبر بسیار خوبی برای شکارچیان تروفی باشد به خصوص اینکه چنین ویژگی در نسخه‌های قبلی این فرانچایز وجود نداشت.

آقای بارلوگ در پاسخ به سوال یکی دیگر از کاربران در ارتباط با این که آیا عنوان God of War 2018 نیز می تواند به مانند God of War 2 که وی کارگردانی آن را به عهده داشته است، تبدیل به یک شاهکار شود گفت:

حس فوق العاده ای است. من امیدوارم که که بهترین عملکرد را داشته باشم. من به همراه سایر اعضای تیم تمام تلاش خود را به کار می گیریم و بنابراین من می توانم تلاش کنم تا پس از ۱۱ سال موفقیت نسخه دوم را تکرار کنم.

در نهایت آقای بارلوگ در رابطه با این که آیا مراحل توسعه بازی God of War 2018 در تاریخ ۲۰ آوریل به گونه ای به پایان خواهد رسید که کیفیت نهایی بازی مورد انتظار وی باشد یا خیر پاسخ داد:

بله

عنوان God of War در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۱۸(جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷) به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ در دسترس خواهد بود.

منبع متن: gamefa