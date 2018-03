از Sonic Mania Plus رونمایی شد؛ عرضه در تابستان ۲۰۱۸

شرکت سگا امروز در پنل اختصاصی خود در ایونت SXSW اطلاعات و عناوین جدیدی را از سونیک منتشر کرد. این شرکت در پنل خود با معرفی عنوان Sonic Mania Plus همه بازی‌بازان و طرفداران را هیجان زده کرد. این نسخه از بازی Sonic Mania در واقع نسخه کامل، نهایی و فیزیکی آن محسوب می‌شود. همان طور […]

شرکت سگا امروز در پنل اختصاصی خود در ایونت SXSW اطلاعات و عناوین جدیدی را از سونیک منتشر کرد. این شرکت در پنل خود با معرفی عنوان Sonic Mania Plus همه بازی‌بازان و طرفداران را هیجان زده کرد. این نسخه از بازی Sonic Mania در واقع نسخه کامل، نهایی و فیزیکی آن محسوب می‌شود.



همان طور که گفته شد، شرکت سگا طی پنل Gotta Go Fast: The Official Sonic the Hedgehog در ایونت SXSW از عنوان Sonic Mania Plus رونمایی کرد. این بازی در واقع نسخه کامل و نهایی عنوان محبوب Sonic Mania است که علاوه بر بازی اصلی، شخصیت های بیشتر و یک سری محتوای اضافی نیز دارد و این طور که اعلام شده، در فصل تابستان سال ۲۰۱۸ در دسترس قرار می‌گیرد.

بازی Sonic Mania Plus طبق اعلام سگا، ۲۹٫۹۹ دلار برای بازی‌بازان قیمت خواهد داشت اما این بسته تنها شامل بازی اصلی نمی‌شود و محتوای اضافی دارد. علاوه بر محتواهای جدید درون بازی، در این بسته یک کاور هولوگرفیک، یک اسلیو دو طرفه با لوگو های سگا جنسیس و مگا درایو و همچنین یک آرت بوک ۳۲ صفحه ای وجود دارد که طرفداران سونیک را کاملا راضی می‌کند.

در مورد محتوای اضافی درون بازی نیز باید توضیح دهیم که دو شخصیت قابل بازی جدید به آن اضافه می‌شوند. این دو شخصیت به خاطر غیبت طولانی مدت خود در طول این سال ها در سری محبوب سونیک، قطعا مورد توجه جامعه طرفدارای سری قرار خواهد گرفت. این دو شخصیت Armadillo از بازی Knuckles Chaotix برروی SEGA 32X و Ray از عنوان آرکید SegaSonic the Hedgehog هستند. این طور که اعلام شده یک حالت جدید به نام Encore Mode نیز برای Sonic Mania Plus در نظر گرفته شده که بازی‌بازان می‌توانند در آن بازی را به گونه ای متفاوت و با محتوای جدیدی تجربه نمایند. حالت رقابتی بازی نیز در Sonic Mania Plus از چهار بازی باز پشتیبانی می‌کند و همچنین کسانی که نسخه دیجیتالی بازی را خریداری کرده باشند، می‌توانند محتواهای اضافی نسخه فیزیکی و کامل را از طریق به‌روزرسان هایی به صورت رایگان دریافت کنند.

شما عزیزان می‌توانید تصاویر منتشر شده از Sonic Mania Plus را در زیر مشاهده کنید. این بازی در فصل تابستان سال ۲۰۱۸ برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. شرکت سگا امروز علاوه بر معرفی Sonic Mania Plus، از عنوان سونیک دیگری نیز رونمایی کرد که به نظر یک بازی ریسینگ می‌رسد. باید تا انتشار اطلاعات بیشتر از آن بازی منتظر بمانیم.

منبع متن: gamefa