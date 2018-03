عنوان Warhammer: Vermintide 2 یک بازی اکشن اول شخص می‌باشد و توسط استدیوی Fatshark توسعه یافته. این عنوان ادامه‌ای بر بازی Warhammer: End Times – Vermintide می‌باشد و چند روزی است که برای پلتفرم‌ PC متشر شده است. همچنین در آینده نسخه‌ی کنسولی آن برای PlayStation 4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

داستان این بازی در دوران اولیه‌ی رویداد End Times رخ می‌دهد، یک رویداد آخرالزمانی که در نهایت باعث نابودی و پایان یافتن جهان Warhammer می‌شود. حال شما نقش یکی از قهرمانان Ubersreik را بر عهده می‌گیرید که در نسخه‌ی اول هم وجود داشت و باید علیه انبوه لشکریان Clan Fester و متحدان جدیدشان یعنی Rotbloods بجنگید. Rotbloods یک گروه است که وظیفشان ایجاد هرج و مرج و آشوب می‌باشد و برای Nurgle، خدای بیماری و نابودی خدمت می‌کنند. حال بیایید تا با هم خلاصه‌ای از نقد و بررسی‌ها و نمرات این عنوان را مطالعه کنیم.

We Got This Covered: 90

"Vermintide 2 از خشونت زیادی برخورداراست و عناصری را دارد که در اکثر بازی‌های هم سبک خود دیده می‌شوند، مانند انتخاب کلاس و غارت، اما این‌ها را بسیار عالی به ما ارائه می‌دهد."

Areajugones: 85

"اگر چه در Warhammer: Vermintide 2 مشکلاتی در زمینه‌های زیادی دیده می‌شوند، اما با اینحال می‌توان این بازی را یکی از بهترین بازی‌های سبک خود و بازی‌های همکاری محور نامید. Fatshark توانسته نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کند و بسیاری از مشکلات نسخه‌ی قبلی را برطرف کند و به ما یک بازی شگفت انگیز را ارائه دهد."

PC Games: 84

"Vermintide 2 به خاطر بهبود یافتن شخصیت پردازی‌، سیستم غارت گسترده‌تر و لذت بخش‌تر و همچنین مبارزات شگفت انگیزش تبدیل به یک بازی بسیار خوب شده، اما سختی بی رحمانه و غیر منطقی‌اش و همچنین نبود تنوع و این که ما در طول گیم پلی شاهد چیزهای تکراری زیادی هستیم، از ارزش‌های آن می‌کاهد."

The Games Machine: 82

"Warhammer: Vermintide 2 یک دنباله‌ی بسیار عالی و استثنائی است. این بازی تقریبا در همه‌ی زمینه‌ها بهبود داشته و یک دید و کارگردانی هنر درست را نسبت به جهان Warhammer به ما نشان می‌دهد. در حالی که گیم پلی این بازی کمی تکراری می‌شود و عناصر نقش آفرینی آن عمیق نیست، ما شاهد یک بخش همکاری بسیار عالی هستیم. مبارزه با 3 نفر از دوستانتان در برابر انبوهی از دشمنان و هرج و مرج، قطعا هیجان انگیز است و من قطعا تجربه‌ی این بازی را به شما توصیه می‌کنم."

IGN Italia: 81

"یک پیشرفت خوب نسبت به نسخه‌ی اول Vermintide. همچنین در مجموع نیز می‌توان گفت که این بازی بخش چند نفره‌ی جذابی را نیز ارائه می‌دهد."

IGN: 80

"یک بازی تاریک و بسیار زیبا. من عاشق اسلحه‌های سنگین و سرسخت غول پیکر هستم و این بازی با اینگونه زرق و برق‌ها و همچنین عناصر سرگرم کننده و گزینه‌های سفارشی مختلف تبدیل به یک بازی بسیار خوب می‌شود."

USGamer: 80

"Warhammer: Vermintide 2 عنوانی است که به دور از هیاهو و هایپ‌های بسیار و همچنین بدون بودجه‌های سرسام‌آور بر روی پای خود می‌ایستد و تقریبا هم حریفی ندارد، زیرا تقریبا هیچ بازی هم سبک آن وجود ندارد و یک سبک متمایز را ارائه می‌دهد. بنابراین Fatshark‌ هم فرصت بسیار خوبی برای به کار بردن نوآوری داشته و بدون اینکه نگران رقابت و حریفان باشد، ایده‌های خود را بر روی بازی پیاده کرده. این بازی شاید به عنوان یک دنباله‌ای در نظر بیاید که پبشرفت چندانی نداشته، اما شما با تجربه‌ی آن می‌توانید حس کنید که سازندگان قصد ایجاد تغییرات گسترده در بازی را داشته‌اند اما به دلیل کمبود نیرو، قادر به انجام این کار نبودند."

Metacritic: 81

منبع متن: pardisgame