پیشنهاد جالب Microsoft برای ترغیب مردم به خرید Xbox One X

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از IGN، به مدت محدود کسانی که Xbox One X را خریداری کنند یک نسخه دیجیتالی از بازی Sea Of Thieves را نیز دریافت می‌کنند. طبق جزییاتی که در سایت Xbox Wire منتشر شده است، این پیشنهاد از 27 اسفند ماه تا 4 فروردین 97 در اکثر فروشگاه‌های Xbox در دسترس خواهد بود. Xbox One X به تنهایی 500 دلار قیمت دارد و مایکروسافت با این پیشنهاد، موقیعتی عالی برای کسانی که در فکر خرید این کنسول بوده‌اند ایجاد کرده است.

به علاوه Microsoft باندل Xbox One S بازی Sea Of Thieves را نیز عرضه خواهد کرد. این باندل شامل یک نسخه دیجیتال از بازی Sea of Thieves، یک کنترلر Xbox One، کنسول Xbox One S با حافظه 1Tb و یک ماه اشتراک رایگان سرویس‌های Xbox Live Gold و Xbox Game Pass خواهد بود و در روز 29ام اسفند ماه با قیمت 300 دلار به بازار عرضه خواهد شد. این باندل قطعا افراد زیادی را به خرید این کنسول تشویق خواهد کرد.

بازی Sea Of Thieves در 29 اسفند 96 برای پلتفرم‌های Xbox One و ویندوز 10 عرضه خواهد شد.

آیا به نظر شما این پیشنهاد تاثیری در افزایش فروش کنسول Xbox One خواهد داشت؟

منبع متن: pardisgame