پیش نمایشی بر Sea of Thieves

"به قلم محمد تقوی"

بر فراز موج‌ها

روزی روزگاری استودیوی افسانه‌ای Rare در جوار نینتندو می‌زیست و توانست با خلق شاهکارهایی مثل Golden Eye ، Perfect Dark ، Banjo Kazooie و بسیاری بازی‌های به یاد ماندنی دیگر، سال‌های طلایی و موفقیت آمیزی را سپری کند. اما با ورود مایکروسافت و تغییر جهت این استودیو، همه چیز به هم خورد. تلاش اول و قابل تحسینشان در قالب Viva Pinata، به قدر کافی دوست داشتنی بود اما ادامه‌های آن عنوان در کنار بازی متوسط و ناموفق Banjo Kazooie: Nuts & Bolts همه چیز را بهم ریخت. زمانی که به عصر کینکت رسیدیم، Rare از آن جایگاه بلند بالایش تبدیل به کارخانه‌ی ساخت بازی‌های کینکت تبدیل شد؛ آثاری که نه توانستند پتانسیل این دستگاه را نشان دهند و نه آنرا (یا بهتر است بگویم نسخه‌ی دومش را) به موفقیت برسانند. خوشبختانه در این راه، مایکروسافت کمی به عقل آمده و تا چند روز آینده، Rare می‌خواهد بعد از نزدیک به 10 سال، اولین پروژه‌ی اوریجینال غیرکینکتی‌اش را عرضه کند. مقصد آن‌ها در این راه؟ دریاهای خروشان کارائیب.

ایده و شاکله‌ی Sea of Thieves

توصیف Sea of Thieves در شرایط کنونی کار چندان سختی نیست. به لطف موفقیت و محبوبیت آثاری مثل Destiny، بازی Sea of Thieves نیز بهتر می‌تواند خود را به مخاطبانش معرفی کند. ایده‌ی کلی بازی از همان فرمولاسیون Destiny تبعیت می‌کند. گروهی از دوستان خود را در کنار هم جمع کنید و به گشت و گذار در دنیای وسیع بازی مشغول شوید. خط اصلی ماموریت‌های بازی بیشتر حول پیدا کردن گنج‌ها و بازگرداندنشان به جزایر پناهگاه است. بگذارید مثالی ساده بزنم: پس از قبول کردن پیدا کردن گنجی خاص، سرنخی به دزدان دریایی داده می‌شود؛ حال این سرنخ می‌تواند نقشه‌ای از جزیره با علامت x که گنج را مشخص می‌کند باشد، یا اینکه شعری که با درک مفهومش، می‌توانید به سراغ گنج بروید. حال پس از پیدا کردن جزیره بر روی نقشه‌ی داخل کشتی‌تان، به آنجا می‌روید و بزرگترین چالش بازی در مقابل‌تان قرار می‌گیرد، هدایت کشتی.

هدایت کشتی

هدایت کشتی، به خصوص اگر در گروه 4 نفره باشید، به شدت واقعی، سخت و درگیرکننده طراحی شده و هر کس باید مسئولیت بخشی را برعهده گرفته و به خوبی وظیفه‌اش را انجام دهد. مثلا یکی سکان هدایت کشتی را برعهده می‌گیرد، دیگری از دکل بالا می‌رود تا هدایت کننده را از موانع موجود باخبر سازد، یک نفر دیگر نیز کنار نقشه می‌ایستد و انحرافات ممکن را گزارش می‌دهد و نفر چهارم هم وظیفه‌ی کنترل بادبان‌ها را دارد تا سرعت کشتی به اندازه‌ی کافی باشد. چنین سیستمی هماهنگی بالایی می‌طلبد اما نتیجه‌ی درست انجام شدنش احتمالا به شدت لذت بخش خواهد بود. در زمان مبارزه با دیگر کشتی‌ها، این شرایط حتی پیچیده‌تر هم می‌شود. در کنار وظایف پیشین، یک نفر باید وظیفه‌ی آتش به سوی کشتی مقابل را برعهده بگیرد و مبارزه را رهبری کند. اما Sea of Thieves همان طور که از سبک گرافیکی‌اش برمی‌آید، چندان مخاطبش را تحت فشار قرار نمی‌دهد و ابزارهای مختلفی را برای وقت تلف کردن قرار داده.

مثلا آکاردئونی که آهنگش در صورت پیوستن کسی دیگر، هماهنگ می‌شود و به جای شیهه‌های گوش خراش، حس و حال دریانوردی را زنده می‌کند و حتی ممکن است ما را مجاب به خواندن آهنگ‌های دزدان دریایی بکند (پیشنهاد می‌کنم پیش از تجربه‌ی بازی سراغشان بروید!). یا توپ‌هایی که قرار داده شده‌اند، دزدان دریایی را هم می‌توانند شلیک کنند و با یک شلیک، یک نفر می‌تواند بی‌دردسر راه را تا کشتی دشمن بپیماید! حتی دنیای بازی هم آکنده از عناصر فانتزی است؛ از اسکلت‌هایی که معمولا از گنج‌ها محافظت می‌کنند تا پری دریایی که در صورت دور شدن یکی از اعضا، وی را به کشتی بازمی‌گرداند. شایعاتی هم از حضور Leviathan افسانه‌ای منتشر شده و هر چند خبری از آن در بتای بازی نبود، اما بعید نیست به شکل ایستراگ در بازی حاضر شود.





شخصی‌سازی؛ رکنی مهم در Sea of Thieves

Sea of Thieves تاکید ویژه‌ای بر روی مفرح کردن بازی و شخصیت دادن به تک تک بازیکنان دارد و یکی از ابزارهای اصلی سازندگان برای رسیدن به این هدف، ایجاد سیستم شخصی‌سازی بسیار متنوع و فکر شده است. در بازی Sea of Thieves شاهد طیف وسیعی از امکانات شخصی‌سازی خواهید بود که برای دو بخش کارکتر‌ها و کشتی‌ها در اختیارتان قرار می‌گیرد. با این حال سازندگان علاوه بر کمیت، به دنبال ایجاد سرعت در روند انتخاب آیتم‌ها و گزینه‌های موردنظر نیز بوده‌اند؛ به همین دلیل شما در بازی از قابلیتی با حالت "گردونه" بهره‌مند هستید که بوسیله آن می‌توانید ظاهر و امکانات شخصیت خود را براساس حالتی که علاقه دارید، انتخاب کنید و این سیستم سرعت بهتری را به روند کار شما می‌بخشد. همچنین در بازی شما از سیستمی استفاده می‌کنید که لایه‌بندی ظاهر شخصیت شما را تسهیل می‌کند.

سیستم شخصی‌سازی کشتی‌ها هم همگام با شخصی‌سازی کارکترها وجود دارد و در آن با گستره‌ی بزرگی از امکانات و ظواهر مختلف رو‌به‌رو خواهید شد. به طور دقیق‌تر شما می‌توانید براساس میل و سلیقه خود، کشتی را با ظاهری رعب‌آور و یا حتی خنده‌دار به رقابت بیاورید. Rare تمام تلاش خود را کرده است تا Sea of Thieves هر سلیقه‌ای را پوشش دهد.

آیا Sea of Thieves را می‌توان تکنفره هم بازی کرد؟

اما سوالی در این میان ایجاد می‌شود: آیا می‌توان Sea of Thieves را تک نفره بازی کرد؟ پاسخ این سوال مثبت است. بازی براساس تعداد بازیکنان یک گروه، کشتی را در اختیار شما قرار می‌دهد و یک کشتی تک نفره تمام اجزای پیشین مثل سکان، نقشه و بادبان‌ها را به نزدیکی در کنار هم قرار داده تا بازیکنان تک نفره دچار مشکل زیادی نشوند. در این میان بحث تعادل میان این کشتی‌های کوچک در مقابل گروه‌های چند نفره به میان می‌آید. مشخصا یک کشتی غول پیکر می‌تواند به راحتی قایق‌های کوچک را خرد کند؛ آیا این باعث می‌شود که گیمرهای تک نفره تنها به دنبال فرار کردن باشند؟ بازی‌هایی مثل Destiny با Match Making سعی کردند این مشکل را دور بزنند ولی به جز فرار، راه حلی برای این موضوع تاکنون تعبیه نشده. هر چند این مشکل بیشتر به ذات چند نفره‌ی بازی برمی‌گردد و روش حلِ منطقی ندارد.

پاشنه‌ی آشیل Sea of Thieves

در طول تجربه ما از نسخه بتا بازی، مشکل بزرگ چرخه‌ی گیم‌پلی است. در واکنش‌های نسبت به بتا، همگان بازی را لذت بخش خطاب کرده و تجربه‌ی گروهی‌اش را بی‌نظیر توصیف نموده‌اند، اما برای دو سه ساعت و نه مدتی مدید و طولانی. چرخه‌ی جستجو برای سرنخ، پیدا کردن گنج و بازگرداندنش (اگر در این میان به کشتی حمله نشود) پس از مدتی تکراری خواهد شد و عناصر بازی را کمی سطحی جلوه می‌دهد. مبارزات بازی بیش از حد ساده طراحی شده‌اند و به یک تکان دادن شمشیر و یا شلیک گلوله ختم می‌شوند. حضور تک تیرانداز هم می‌تواند اندکی عمق به مبارزات PvP ببخشد اما با توجه به سادگی مبارزه با دشمنان معمولی، کار چندانی از پیش نمی‌برد. حتی بازگرداندن گنج به جزیره‌ی امن هیچ ثمره‌ی جذابی ندارد. گنج‌ها را نمی‌توان باز کرد و فقط باید تحویل داد تا اندکی طلا به عنوان پاداش بگیرید! انجام دادن همه‌ی این‌ها بعید است بعد از مدتی خسته کننده نشود و لااقل در بتای بازی Sea of Thieves بیشتر جذابیتش را مدیون بازیکنانش بوده. اگر با گروهی خوش ذوق و طبع با حس خوشمزگی بالا (!) بودید، لذت شما بسیار بیشتر از یک گروه معمولی خواهد بود. با این حال امیدوارم Rare در نسخه نهایی چالش‌ها و ماموریت‌های عمیق و لذت‌بخش را ارائه کرده باشد و در ادامه به بسط بیشتر محتوای ماموریت‌ها فکر کند و این موضوع را دست کم نگیرد.

و در پایان

Sea of Thieves اثری است که پتانسیل بالایی دارد و توسط استودیویی نامی ساخته شده که می‌خواهد به روزهای خوبش برگردد. از طرفی مایکروسافت هم به شدت به دنبال گسترش IPها و عناوین انحصاری خود است و Sea of Thieves با توجه به ماهیت منحصر به فردش، می‌تواند برای این ناشر و کنسول تازه منتشر شده‌اش که از دیدگاه انحصاری کم آورده، به شدت موفق باشد. بی شک با وجود پروسه‌ی 4 ساله‌ی ساخت بازی، پشتیبانی تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.

اما مسئله مهم این است؛ آیا Sea of Thieves از همان ابتدا موفق خواهد بود؟ رسیدن به پاسخ این سوال دیگر چندان دور نیست و چند روز دیگر متوجه خواهیم شد که آیا طلای Rare آیا 24 عیار است یا تقلبی و ناخالص. با این حال بار دیگر به نکته مهمی گفتم باز می‌گردم؛ باید به Sea of Thieves به عنوان یک بازی و تجربه طولانی‌مدت نگاه کرد. این نگاه را هم ما بازیکنان باید داشته باشیم و به آن فرصت دهیم و هم سازندگان باید با بهره‌گیری از تجربه موفق بازی‌هایی نظیر Rainbow Six: Siege و Overwatch بازی را در بلندمدت به طور پیوسته پشتیبانی کنند. ارزش Sea of Thieves به بازیکنان آن است و حفظ این بازیکنان در جهانِ جذاب بازی باید مهم‌ترین هدف Rare باشد.

Sea of Thieves در سه شنبه 29 اسفند 96 بر روی Xbox One و Microsoft Windows منتشر خواهد شد.





منبع متن: pardisgame