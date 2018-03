دوباره گرالت… دوباره گرگ سپید… / ۱۰ راهکار برای تجربه دوباره The Witcher 3: Wild Hunt

نوشتن از The Witcher 3: Wild Hunt و دنیای آن، حتی به عنوان مقدمه‌ای برای این مقاله، هم بسیار آسان است و هم بسیار سخت. از طرفی کافی است، درپوش قلب خود را برداشته و آن چه از دل بر می‌آید، به زبان بیاوری. از گرالت و ماجراجویی‌هایش در هیولاکش بگویی و یا از روابط […]

نوشتن از The Witcher 3: Wild Hunt و دنیای آن، حتی به عنوان مقدمه‌ای برای این مقاله، هم بسیار آسان است و هم بسیار سخت. از طرفی کافی است، درپوش قلب خود را برداشته و آن چه از دل بر می‌آید، به زبان بیاوری. از گرالت و ماجراجویی‌هایش در هیولاکش بگویی و یا از روابط عاطفی‌اش. از معادلات سیاسی و نزاع قدرت‌ها حرف بزنی و یا از خرده‌داستان‌های کوچک و بزرگ مردمان یا موجوداتی، که در این دنیا قرار دارند. خلاصه آن که می‌توان در مورد آن ساعت‌ها حرف زد و بحث کرد و لذت برد، بدون آن که خسته شد. از طرف دیگر، گاهی اوقات زبان قاصر خواهد بود، از بیان و توصیف این حجم از شاهکار بودن. توصیف کیفیت ویچر ۳، برای کسی که آن را تجربه نکرده، باعث خواهد شد که فکر کند، در مورد بازی بزرگنمایی می‌کنیم. حال آن که او خبر ندارد که اتفاقاً هر چقدر از خوبی این عنوان بگوییم کم گفته‌ایم. بازی کردن ویچر ۳، باعث خواهد شد از بازی‌های دیگر کم‌تر لذت ببریم. در واقع ویچر ۳ با چشاندن طعم یک ابرشاهکار، توقع ما را از یک عنوان به حدی بالا می‌برد، که اکثر بازی‌های دیگر در برابر آن بسیار ضعیف به نظر خواهند رسید. البته این همه زیبایی و خوبی، ارزان و بی‌قیمت هم به دست نمی‌آید. غیر از مبلغی که برای آن می‌پردازیم و یا نمی‌پردازیم! (که البته در مقایسه با کیفیت ارائه شده قطعاً می‌ارزد)، تمام کردن بازی با تمام DLCهایش، در کامل‌ترین حالت خود، حدود ۲۰۰ ساعت زمان خواهد برد. دنیای ویچر، دنیایی‌است بزرگ، که نیازمند کاوش و مطالعه فراوان است. ساختمانی است شکوهمند که اساس و پایه‌ی آن رمان‌ها و داستان‌های فانتزی آندره ساپکوسکی لهستانی است. کسی که تنها چند داستان و رمان ننوشته، بلکه جهانی خلق کرده که به واقع عظیم است. خود من که برای چهارمین بار است که این عنوان را تجربه می‌کنم، باز هم چیزهای تازه‌ای می‌بینم و رازهای جدیدی کشف می‌کنم. به جرئت می‌توان گفت ارزش تکرار این عنوان با توجه به عظمت آن و همچنین پایان‌های پرتعداد و متنوعش، بسیار بالاست.

این مقاله می‌تواند برای افرادی که تا به حال این عنوان را تجربه نکرده‌ و قصد دارند آن را شروع کنند، مفید باشد، تا بتوانند تجربه‌ای بهتر داشته باشند. اما در اصل برای افرادی نوشته شده، که بازی را حداقل یک بار به اتمام رسانده‌اند و حال می‌خواهند بار دیگر، بهتر و کامل‌تر آن را تجربه کنند. در این مقاله ۱۰ راهکار ارائه خواهد شد، تا بتوانیم از حداکثر ظرفیت ویچر ۳ استفاده کنیم و از آن بیشترین لذت موجود را ببریم. در واقع چیزهایی را تجربه کنیم که در تجربه اول و یا دوم و … از دست داده‌ایم. شاید این امکانات به ما فرصتی دوباره بدهند تا مجدداً برای مدتی هم که شده در این دنیای محشر غرق شده و ساعت‌ها با آن زندگی کنیم. پس با من و وب‌سایت گیمفا همراه باشید، تا با یکدیگر به مرور این ۱۰ راهکار بپردازیم.

۱- تجربه بازی در دشوارترین درجه سختی

Witcher 3 چهار درجه سختی متفاوت دارد. این درجات به ترتیب از آسان به سخت شامل : Just the Story ، Sword and Story ، Blood and Brocken Bones و Death March خواهند بود. یکی از تفاوت‌های این درجات سختی، میزان تجربه و یا Experienceای است، که از کشتن موجودات دیگر و تمام کردن مراحل به دست می‌آورید. برای مثال در دو حالت سختی اول ۱۰۰ درصد EXP را به دست آورده و سریع‌تر Level Up خواهید کرد. در صورتی که این میزان برای حالت‌های سخت‌تر به ترتیب ۹۰ و ۸۰ درصد خواهد بود. همچنین دشمنان هم در حالت‌های Death March بسیار قوی‌تر خواهند بود. در این حالت دشمنان ۸۰ درصد خون بیشتر و ۲۳۰ درصد Damage بیشتری از حالت اصلی خود خواهند داشت. با تمام این تفاسیر به هیچ وجه اسمDeath March نمایانگر میزان سختی این درجه نیست. در واقع بازی در این حالت آن قدر هم سخت نخواهد بود. افزایش مهارت ، استفاده از معجون‌های مناسب و Level Up صحیح باعث خواهد شد، که بعد از گذشت مدتی به سختی بمیرید و شکست بخورید. برای مثال اگر در اولین Level Up خود قابلیت Gourmet را آزاد کنید، غذاها و نوشیدنی‌هایی که باعث پر شدن Healthتان می‌شدند، به جای ۵ یا ۶ ثانیه، ۲۰ دقیق فعال خواهند بود! و خب بازی پر است از این آپگریدها که کار را برایتان آسان‌تر خواهند کرد. در حقیقت اگر بازی را در حالت‌های ساده و یا نرمال انجام دهید، نیازی نخواهید دید که از این قابلیت‌ها استفاده کنید و به نوعی بسیاری از مکانیسم‌های بازی را از دست خواهید داد. از طرفی دیگر سختی بازی به هیچ عنوان آزاردهنده نیست، بلکه مبارزات در این بازی چالشی لذت‌بخش خواهند بود. برای کسانی که بازی را یک مرتبه به پایان رسانده‌اند شدیداً توصیه می‌شود که در تجربیات بعدی سخت‌ترین درجه سختی را انتخاب نمایند.

۲- تا می‌توانید گوئنت بازی کنید

Gwent بازی کارتی رایج در دنیای ویچر است. بازی‌ دونفره نوبتی، که ۳ راند دارد و هر بازیکنی که ۲ راند از این ۳ راند را برنده شود، پیروز بازی خواهد بود. هر بازیکن Deck و یا دسته کارت مربوط به خودش را دارد و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. در ابتدای بازی طبیعتاً Deck بسیار ضعیفی خواهیم داشت. اما در ادامه با شکست رقبای مختلف و گرفتن و خریدن کارت‌هایشان، خواهیم توانست قوی و قوی‌تر شده و رقبای سرسخت‌تری را شکست دهیم. به شخصه بسیاری از بازی‌بازان ویچر ۳ را دیده‌ام که هیچ‌گاه سمت Gwent نرفته‌اند و خود را از تجربه این بازی زیبا محروم کرده‌اند. برگزاری تورنمنت‌های مختلف ، بازی کردن گوئنت با شخصیت‌های اصلی وسط جنگ و جدل و دعوا، پیدا کردن کارت‌های گمشده دوستانمان، همه و همه در بازی موجوداند و بسیار جذاب کار شده‌اند. خود بازی Gwent هم طراحی عالی‌ای دارد. انواع کارت‌ها و اسم‌ها و عملکردشان به علاوه موسیقی بسیار زیبا و شادی که در حین آن پخش می‌شود، قطعاً ارزش آن را خواهد داشت که تا می‌توانیم Gwent بازی کنیم و در پایان کلکسیون کارت‌های خود را کامل نماییم. همچنین باز هم شدیداً پیشنهاد می‌شود که در تنظیمات بازی درجه سختی گوئنت را نیز تا حد ممکن بالا برده، تا لذت بیشتری از بازی با یک هوش مصنوعی قوی‌تر ببریم.

۳- تمام‌ کردن تمام مراحل با استفاده از چک‌ لیست

شخصی با نام مستعار TIVA85 زحمت فراوانی کشیده و چک لیستی در فرمت Excel تهیه کرده و به طور مجانی در اختیار عموم قرار داده است. این چک لیست که می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید، بهترین و کامل‌ترین فهرستی است که می‌توان از تمام مراحل فرعی و اصلی و کوچک و بزرگ بازی داشت. این فایل دارای ۵ قسمت اصلی است: تمام Questها ، مکان تمام Place of Powerها ، تمام کارت‌های گوئنت موجود در بازی، توضیح تمام Trophieها و در نهایت تمام چیزهایی که امکان دارد آن‌ها را با اشتباه از دست بدهیم. بازی به همراه DLCهایش در مجموع ۴۴۴ Quest کوچک و بزرگ دارد. هر کسی هر اندازه هم که در دنیای ویچر گشت و گذار کند، قطعاً نمی‌تواند تمام این ۴۴۴ مرحله را پیدا کرده و به سرانجام برساند، زیرا برای انجام بعضی از آن‌ها باید در بازه زمانی خاصی، در مکانی خاص حضور داشت و در صورت عدم انجام این کار، ممکن است آن کوئست را برای همیشه از دست بدهیم. کسی که ویچر بازی کرده، خوب می‌داند که گاهی در گوشه‌ای از نقشه یک Quest بسیار ساده می‌تواند تا چه اندازه جذاب و عمیق باشد. همین امر می‌تواند عطش تمام کردن همه‌ این مراحل را به حداکثر میزان ممکن برساند و اینجاست که ارزش این چک لیست، دوچندان خواهد بود. در این چک لیست تمام مراحل به همراه ترتیب صحیح انجامشان وجود دارند(ممکن است انجام زودتر از موعد یک مرحله منجر به از دست رفتن مراحل دیگری شود). مکان دقیق هر کوئست هم در این فایل مشخص شده است که می‌تواند در پیدا کردنشان بسیار مفید باشد. همچنین فرمت Excel کار را برای استفاده از آن بسیار راحت کرده است. با عرض تشکر فراوان از آقا یا خانم TIVA85 توصیه می‌شود که حتماً از این فایل نیز استفاده کنید.

۴- آزمودن تمام سبک‌های مبارزه

بازی Witcher 3 علاوه بر شاهکار بودن در زمینه‌های داستانی، شخصیت‌پردازی، طراحی شهرها و موجودات، درزمینه گیم‌پلی نیز یک بازی عالی به شمار می‌رود. اکثر افراد، استفاده از شمشیر به همراه جادوها را راه اصلی کشتن دشمنان می‌دانند و خب خود بازی هم بازی‌بازان را به این جهت سوق می‌دهد، اما مبارزات می‌توانند بسیار عمیق‌تر باشند. در بازی علاوه بر شمشیرها و جادوهای مختلف، امکان استفاده از تیر و کمان، بمب‌ها، معجون‌های سمی گوناگون، محلول‌های شیمیایی متنوع، روغن‌های شمشیر و بسیاری از آیتم‌ها و موارد دیگر وجود دارند. با توجه به گستردگی بسیار این موارد و همچنین عدم امکان قدرتمند شدن در تمامی آن‌ها، سازندگان بازی آیتمی به نام Potion of Clearance را در بازی قرار داده‌اند که توسط برخی از فروشندگان با قیمت نسبتاً بالا به فروش می‌رسد. با استفاده از این آیتم می‌توان کل Ability Pointها را Reset کرد و گرالت را از اول Level Up نمود. خرید و استفاده از ۵ یا ۶ عدد از این معجون‌ها در بازی کار سختی نیست، در نتیجه بازی‌باز می‌تواند تمام سبک‌های مبارزه را امتحان کند. برای مثال میزان سمی که گرالت می‌تواند در ابتدای بازی تحمل کند ۱۰۰ واحد است. اما می‌توان با آپگریدهایی، این عدد را به بالای ۲۵۰ واحد رساند و معجون‌های بسیار بیشتری مصرف کرد و با قوی‌تر کردن معجون‌ها و Portionهای بازی، در این زمینه قوی‌تر شد. یا می‌توان بمب‌ها را تقویت کرد تا در کنار شمشیر از آن‌ها برای از بین بردن دشمنان کمک گرفت. قوی کردن تیر و کمان به همراه استفاده از تیرهای سمی و آتشی و یخی و … هم گزینه‌ای دیگر به شمار می‌رود.

۵- کلکسیون سلاح‌ها و زره‌های جنگی

دنیای ویچر پر است از شمشیرها، زره‌ها و لباس‌های رزم جذاب و متنوع. هر کدام از این ادوات، طرح و نقش مخصوص به خود را داشته و به واقع بر روی آن‌ها کار شده است. همان‌گونه که احتمالاً اطلاع دارید، شمشیرهای بازی به دو دسته فولادی و نقره‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند. شمشیرهای فولادی مخصوص کشتن انسان‌ها و الف‌ها و حیوانات هستند و شمشیرهای نقره‌ای مناسب کشتن هیولاها و اشباح. درWitcher 3، به غیر از شمشیرها و تبرها و سلاح‌های عادی دشمنان، ۲۸ شمشیر مخصوص نقره‌ای و ۳۷ شمشیر مخصوص فولادی وجود دارند، که همه آن‌ها نام و طراحی و خواستگاه مخصوص خود را دارند و بسته به Level یا سطحی که در آن قرار دارید، می‌توانید از بین آن‌ها بهترین سلاح را انتخاب کرده و استفاده کنید. پیدا کردن برخی سلاح‌ها که از دیگران خاص‌تر می‌باشند، نیازمند انجام مأموریت‌هایی است، که بعضاً دشوار هستند. همچنین برای ساخت بعضی شمشیرها، باید دستورعمل ساخت و مواد اولیه آن‌ها را پیدا کرده و نزد آهنگران ببریم، تا آن‌ها را بسازند. پیدا کردن تمام شمشیرها و سلاح‌ها که معمولاً، در گنج‌های درون بازی قرار دارند، می‌تواند برای کسانی که مجدداً خواهان تجربه ویچر ۳ هستند، هدفی جذاب به حساب بیاید.

۶- استفاده از مادهای گرافیکی

تاکنون صدها Mod گوناگون برای بازی ویچر ۳ ساخته شده، که برخی از آن‌ها بسیار کارا و تأثیرگذار و مفید بوده‌اند. از بهترین این مادها، می‌توان به آن‌هایی اشاره کرد که سطح گرافیک و Textureهای بازی را افزایش می‌دهند. زیرا از طرفی مناظر زیبا و چهره شخصیت‌های بازی را چشم‌نوازتر و طبیعی‌تر می‌کنند، و از طرف دیگر به تجربه بازی آسیبی وارد نمی‌سازند. از جمله معروف‌ترین و بهترین این مادها می‌توان به ماد The Witcher 3 Hd Reworked Project اشاره کرد که حدود نیم گیگابایت هم حجم دارد و بافت‌های بسیار باکیفیتی را به بازی اضافه خواهد کرد. همچنین ماد Super Turbo lighting Mod که کیفیت نورپردازی بازی را تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد داد. در کنار مادهای گرافیکی، مادهای دیگری هم وجود دارند که بعضاً می‌توانند جالب باشند، اما خب در نهایت ممکن است به تجربه نهایی بازی ضربه بزنند. مثلاً مادی که باعث خواهد شد از هر کجایی که هستید، به هر کجای دیگر نقشه عمل Fast Travel را انجام دهید و یا مادی که به طور خودکار روغن مربوط به دشمن مورد نظر را بر شمشیر اعمال می‌کند. برای دیدن لیست کاملی از برترین مادهای ویچر ۳ و همچنین نحوه استفاده از آن‌ها می‌توانید به اینجا مراجعه کرده و مادهای مربوطه را دانلود و نصب کنید تا بازی رنگ و روی تازه‌ای به خود گرفته، و تجربه دوباره آن لذت‌بخش‌تر شود.

۷- فهم کامل همه متن‌ها و دیالوگ‌ها در بازی

داستان ویچر ۳ بر پایه یک سری رمان و داستان عالی نوشته شده است. بازی نیز همانند کتاب‌ها، مملو است از دیالوگ‌های عمیق، زیبا و ماندگار. در واقع هیچ کجای بازی نخواهید توانست دیالوگی آبکی و یا غیرواقعی پیدا کنید و این هنرمند بودن نویسندگان بازی را می‌رساند. به غیر از خط اصلی داستان بازی، که بسیار منسجم و جذاب کار شده و بازی‌باز را تا انتها به دنبال خود می‌کشاند، ده‌ها و حتی صدها داستان کوچک‌تر در بازی وجود دارند که گاهی در حین انجام یک Quest فرعی روایت خواهند شد و گاهی نیز در یک نامه مدفون در کف دریا. بزرگ‌ترین معجزه ویچر به عنوان یک بازی آن است که گاهی اوقات کوچک‌ترین داستان‌های آن از داستان‌های اصلی عناوین بزرگ دیگر، استخوان‌دارتر، جذاب‌تر و عمیق‌ترند. کسانی که به زبان انگلیسی و یا زبان‌های دیگر موجود در بازی مسلط‌اند مشکلی برای فهمیدن داستان‌ها، نوشته‌ها و دیالوگ‌های بازی نخواهند داشت، اما دیگران با دو مشکل عمده دست و پنجه نرم خواهند کرد. نخست زبان بازی که نسبتاً ثقیل بوده و فهمیدن کامل آن دشوار است و دیگری هم عدم توانایی نگه داشتن و Pause کردن صفحه در بازی. با استفاده از ماد modFriendlyHUD که می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید، چندین امکان خوب و مختلف به بازی و مخصوصاً HUD آن اضافه خواهد شد. یکی از این امکانات شما را قادر خواهد ساخت؛ تا بازی را هر زمان که دوست داشتید متوقف کنید. حال کافی است در حالتی که زیرنویس بازی را فعال کرده‌اید، هر جا که دوست داشتید کلید مربوطه (به طور پیش‌فرض F11) را فشار داده و با استفاده از لغت‌نامه‌های آنلاین(که بعضاً تصاویر را نیز پردازش می‌کنند) متون بازی را ترجمه کنید. در این حالت هم خواهید توانست داستان بازی را به طور کامل متوجه شوید و از زیبایی‌های آن لذت ببرید، و هم می‌توانید پس از پایان بازی پیشرفت قابل توجهی در سطح زبان خود مشاهده کنید.

۸- مشاهده تمام پایان‌های بازی

تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که در طول بازی خواهید گرفت، به طور مستقیم سرنوشت بسیاری از اتفاقات را رقم خواهند زد. انتخاب‌ها در ویچر ۳، بر خلاف بسیاری از بازی‌های نقش‌آفرینی دیگر به گونه‌ای هستند، که واقعاً شما را دو دل خواهند کرد. در واقع در بسیاری از مواقع خوب و بد و سیاه و سفید وجود نخواهد داشت. نویسنده‌های بازی دست گذاشته‌اند روی اختلاف گیمرها در نوع جهان‌بینی و شخصیت‌شان. بارها شده که سر انتخاب‌هایم با دیگر بازی‌بازان ویچر ۳ صحبت کرده‌ام و هر کدام اعتقاد داشتیم که خودمان کار درست را انجام داده‌ایم. با یک بار به اتمام رساندن ویچر ۳ قطعاً نخواهیم توانست تمام پایان‌ها و حتی مراحل بازی را به طور کامل مشاهده نماییم. (خطر لو رفتن داستان!) به طور مثال ینفر و تریس دو شخصیت بسیار شیرین و دوست‌داشتنی‌ای هستند که در نهایت برای آن که پایان خوبی داشته باشیم، مجبوریم دور یکی را به طور کلی خط کشیده و لوکیشن‌ها و مراحلی را نیز از دست بدهیم. و یا مراحل و موارد دیگری که نیازمند اتمام چندین و چندباره بازی هستند. لذا اگر خواهان تجربه این مراحل و پایان‌ها هستیم، لازم است تا بار دیگر بازی را آغاز کرده و انتخاب‌های دیگری داشته باشیم.

۹- تجربه نسخه Goty بازی

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition که در آگوست ۲۰۱۶ به بازار عرضه شد، شامل بازی اصلی، دو DLC داستانی Hearts of Stone و Blood & Wine و تمام آپدیت‌ها و سلاح‌ها و ذره‌های افزوده شده به بازی است. بسیاری از مشکلات ریز و درشت و باگ‌های بازی که کم هم نبودند، در این عنوان به طور کامل رفع شده‌اند. لذا اگر مجدداً خواهان تجربه این عنوان هستید، حتماً این نسخه را تهیه نمایید.

۱۰- توجه به تمام جزییات :

با وجود آن که این عنوان یکی از عظیم‎‌ترین نقشه‌های تاریخ بازی‌های رایانه‌ای را دارد، اما این امر به هیچ وجه باعث نشده تا سازندگان از توجه به جزییات غافل شوند. هیچ‌گاه در بازی احساس نخواهید کرد که این مکان چقدر به مکانی دیگر شبیه بوده و یا فلان لوکیشن از لوکیشن دیگری کپی شده است. Witcher 3 مملو است از جزییات. جزییاتی از قبیل نامه‌ها و نوشته‌های بازی. شکوائیه‌ها و نگرانی‌های مردمی جنگ‌زده که بر روی تابلوهای اعلانات بازی وجود دارند. دفتر خاطرات افرادی که اکنون کشته شده‌اند و دود کشنده‌ جنگ به چشمشان رفته است. مکاتب گوناگون ویچری و ویچرهایی که در راه مبارزه کشته شده‌اند. حرف‌های پناه‌جویانی که از سرزمین‌های پست و نابودشده و ویران ولن به شهرهای بزرگ پناه برده‌اند. افسانه‌هایی که در طول بازی اشارات بسیاری به آن‌ها خواهد شد، طراحی روستاها و مکان‌های مختلف، غارها و دره‌های خطرناک، الف‌هایی که برای زنده ماندن به جنگل‌های تاریک و ترسناک پناه برده‌اند و به طور کلی دنیایی که برای شما با جزییات بسیار زیاد خلق شده، تا هر چه بیشتر غرق در لذت شوید. اگر می‌خواهید بار دیگر این عنوان را شروع کنید، بهتر است بیش از پیش به جزییات توجه نمایید. در پایان اگر باز هم اطلاعات بیشتری را از این بازی بی نظیر می خواهید می توان به این مطلب مراجعه نمایید.

منبع متن: gamefa