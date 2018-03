بعد از گذراندن هفته‌های متوالی بدون بازی جدید و جابجایی بازی‌های قدیمی در جایگاه‌های مختلف جدول فروش هفتگی بریتانیا، فقط یک بازی توانست جان تازه‌ای به این جدول بدهد. عنوانی که پس از سال‌ها بار دیگر بازسازی شد تا راه خود را به نسل هشتم نیز باز کند و اکنون این بازی در اولین هفته […]

بعد از گذراندن هفته‌های متوالی بدون بازی جدید و جابجایی بازی‌های قدیمی در جایگاه‌های مختلف جدول فروش هفتگی بریتانیا، فقط یک بازی توانست جان تازه‌ای به این جدول بدهد. عنوانی که پس از سال‌ها بار دیگر بازسازی شد تا راه خود را به نسل هشتم نیز باز کند و اکنون این بازی در اولین هفته انتشار خود، فاتح رتبه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا شده است.

طبق نتایج به دست آمده از داده‌های آماری، در هفته منتهی به هفدهم مارس، عنوان BURNOUT PARADISE REMASTERED که در اصل در سال ۲۰۰۸ برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و همینطور ایکس‌باکس ۳۶۰ منتشر شده بود، توانست در اولین هفته انتشار خود، جایگاه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا را به دست آورد. این بازی پس از ده سال بار دیگر بازسازی شده و برای کنسول‌های نسل هشتمی سونی و مایکروسافت یعنی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده تا یادآور دوران خوش گذشته باشد. لازم به ذکر است که اعلام کنم نسخه بازسازی شده این بازی، عملکردی مشابه با نسخه اولیه آن داشته که در زمان عرضه خود یعنی، هفته چهارم سال ۲۰۰۸، موفق به کسب رتبه نخست این جدول شده بود. فرانچایز Burnout برای اولین بار در سال ۲۰۰۱ روی کنسول پلی‌استیشن ۲ کار خود را آغاز کرد و از نظر موفقیت نیز عنوان Burnout 3: Takedown که در سال ۲۰۰۴ عرضه شده بود (از انتشار این نسخه به بعد بود که وظیفه نشر این سری به الکترونیک آرتز واگذار شد) موفق‌ترین نسخه این سری به شمار می‌رود که در هفته سی و هفتم سال ۲۰۰۴ موفق به کسب رتبه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا شد و از نظر بیشترین صدر نشینی هم، رکورد این سری را به دست گرفت. همچنین یکی دیگر از بازی‌های این سری که موفق به کسب جایگاه نخست در این جدول شده بود، عنوان Burnout Revenge بود که نشان می‌دهد این سری همیشه با استقبال خوبی در بریتانیا روبه‌رو شده و مردم بریتانیا علاقه زیادی به این سری دارند چرا که تا به حال تعداد بسیار زیادی از این سری در کشور بریتانیا به فروش رفته است.

اما پس از قرار گرفتن یک عنوان ریسینگ محبوب در رتبه نخست این جدول در این هفته، به سراغ رتبه‌های بعدی این جدول می‌رویم. در جایگاه دوم می‌توان حضور یک بازی جدید دیگر را حس کرد. عنوان Kirby Star Allies به عنوان یک بازی انحصاری برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ، موفق به کسب رتبه دوم این جدول در هفته منتهی به هفدهم مارس شده است. این بازی انحصاری که به سبک سکوبازی ارائه شده، بهترین عملکرد هفته اول در سری Kirby در این جدول را داشته است. عناوینی نظیر Kirby Triple Deluxe و همینطور Kirby: Planet Robobot از دیگر نسخه‌های این سری به شمار می‌روند که برای کنسول ۳DS عرضه شده بودند و در اولین هفته فروش خود، رتبه‌ای بهتر از پانزدهم به دست نیاورده بودند. البته پیشینه این سری به سال‌های بسیار دوری بازمیگردد که از این جهت می‌توان این سری را یکی از ریشه‌دارترین عناوین نینتندو دانست به شکلی که حتی از سال ۱۹۹۶ نیز رد پای این سری روی کنسول‌های نینتندو مشاهده شده است.

در رتبه‌های بعدی این جدول و خصوصا در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته، عناوین نام آشنایی را می‌توانیم ببینیم که هفته‌ها شاهد قرار گیری آن‌ها در رتبه‌های مختلف این جدول بوده‌ایم. عنوان FIFA 18 با یک پله صعود نسبت به هفته قبل، این هفته به رتبه سوم رسیده و همچنین بازی GRAND THEFT AUTO V نیز که هفته قبل صدر نشین این جدول شده بود، با قرار گرفتن در رتبه چهارم، سایه ‌به سایه آن در حال حرکت است و تهدید جدی برای FIFA 18 به حساب می‌آید. جایگاه پنجم این جدول این هفته به MARIO KART 8 DELUXE رسیده که نسبت به هفته گذشته یک پله بالاتر رفته تا نیمه بالای ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا را کامل کند.

اما در نیمه دوم ده بازی پر فروش این هفته در بریتانیا، عنوان SUPER MARIO ODYSSEY با یک پله صعود نسبت به هفته گذشته، به رتبه ششم رسیده است و پشت سر آن هم عنوان انحصاری مایکروسافت یعنی PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS نیز با یک پله صعود در جایگاه هفتم قرار گرفته است. جایگاه هشتم نیز این هفته به عنوان محبوب EA SPORTS UFC 3 رسیده که پس از خارج شدن از بین ده بازی پرفروش هفته، بار دیگر توانست با بالا کشیدن خود به این جمع بازگردد و در رتبه هشتم قرار بگیرد. این بازی در هفته گذشته در رتبه چهاردهم ایستاده بود که این هفته با یک پیشرفت خوب، به جمع ده بازی پرفروش هفته بازگشت. جایگاه نهم نیز شاهد یک بازی دیگر است که بار دیگر به جمع ده بازی پرفروش هفته بازگشته. عنوان FALLOUT 4 پس از قرار گیری در جایگاه سیزدهم در هفته قبل، این هفته به رتبه نهم رسیده است. جایگاه دهم این جدول نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، به THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD رسیده است تا بدین ترتیب بررسی ما از ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا به اتمام برسد.

اما این هفته به جز BURNOUT PARADISE REMASTERED صدرنشین و همینطور KIRBY STAR ALLIES رده دومی، بازی‌های جدید دیگری نیز عرضه شده‌اند که از این جمله می‌توان به نسخه پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان DEVIL MAY CRY HD COLLECTION اشاره کرد که در رتبه سیزدهم قرار گرفته و همچنین BEAST QUEST نیز یکی دیگر از بازی‌های جدید این هفته بود که جایگاهی بهتر از رتبه سی و پنجم به دست نیاورده است.

اما از نظر بیشترین جابجایی‌ها، قابل توجه‌ترین سقوط‌ها سهم GRAND THEFT AUTO V بوده که از صدر نشینی در هفته گذشته، این هفته به رتبه چهارم رسیده است. همچنین در کنار آن نیز عنوان CALL OF DUTY: WWII با جابجایی از رتبه پنجم به سیزدهم در عرض یک هفته، یکی دیگر از جابجایی‌های قابل توجه این هفته را داشته است. عنوان MONSTER HUNTER: WORLD نیز سقوط زیادی داشته و از رتبه نهم در هفته گذشته، این هفته به رتبه پانزدهم رسیده است. علاوه بر این‌ها، عناوین SHADOW OF THE COLOSSUS، MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE، FORZA HORIZON 3 و PLAYSTATION VR WORLDS نیز بدترین سقوط‌ها را در هفته گذشته تجربه کردند که از این بین عنوان BRAVO TEAM با جابجایی از رتبه سوم و رسیدن به رتبه سی‌ام تنها در عرض یک هفته، بدترین سقوط را در هفته گذشته به نام خود ثبت کرده است.

این هفته بازی‌های زیادی بودند که توانستند خودشان را در رده‌بندی بازی‌های پرفروش در جدول فروش هفتگی بریتانیا بالا بکشند اما برخی بازی‌ها هم در هفته گذشته بودند که صعود بسیار خوبی داشتند و جابجایی آن‌ها واقعا قابل توجه بوده است که ازین جمله می‌توان به عناوینی نظیر EA SPORTS UFC 3 اشاره کرد که از رتبه چهاردهم در هفته گذشته، این هفته به رتبه هشتم رسید و یا FALLOUT 4 که از رتبه سیزدهم در هفته گذشته، این هفته به رتبه نهم رسید. در کنار این‌ها عناوین انحصاری نینتندو سوییچ یعنی SPLATOON 2 و SONIC FORCES نیز هر کدام با شش و هشت پله صعود به ترتیب به رتبه‌های شانزدهم و هفدهم این جدول قرار گرفتند. علاوه بر این‌ها، عناوین PREY، CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE، WWE 2K18 و همینطور GRAN TURISMO: SPORT نیز از دیگر بازی‌هایی بودند که این هفته صعود بسیار خوبی در این جدول تجربه کردند. از بین این بازی‌ها عنوان KINGDOM COME: DELIVERANCE که هفته گذشته از بین چهل بازی پرفروش هفته جدا شده بود، این هفته با قرار گرفتن در رتبه بیست و چهارم، بهترین صعود را در بین بازی‌های این هفته به نام خود ثبت کرد.

شما می‌توانید در ادامه شاهد لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته در بریتانیا باشید که در کنار لیست پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم برای شما آماده شده است. لازم است یادآوری کنم که نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است بنابراین نتایج به دست آمده با آمار نهایی متفاوت است.

لیست ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

هفته قبل این هفته نام بازی رده سنی ناشر ۱ BURNOUT PARADISE REMASTERED PEGI 7+ الکترونیک آرت گیمز ۲ KIRBY STAR ALLIES PEGI 7+ نینتندو ۴ ۳ FIFA 18 PEGI 3+ EA SPORTS ۱ ۴ GRAND THEFT AUTO V PEGI 18+ راکستار ۶ ۵ MARIO KART 8 DELUXE PEGI 3+ نینتندو ۷ ۶ SUPER MARIO ODYSSEY PEGI 7+ نینتندو ۸ ۷ PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS PEGI 16+ مایکروسافت ۱۴ ۸ EA SPORTS UFC 3 PEGI 16+ EA SPORTS ۱۳ ۹ FALLOUT 4 PEGI 18+ بتسدا ۱۰ ۱۰ THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD PEGI 12+ نینتندو

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa