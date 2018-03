LEGO The Incredibles لو رفت

یک مجموعه‌ی اسباب بازی LEGO وجود بازی LEGO The Incredibles را تایید می‌کند. به گزارش سایت The Brick Fan مجموعه‌ی اسباب بازی Lego Juniors Incredibles 2 هم‌اکنون برای فروش در Walmart قرار دارد و پشت جعبه‌ی این محصول شامل تبلیغاتی برای بازی معرفی نشده‌ی LEGO The Incredibles است. طبق این آگهی، این عنوان قرار است برای رایانه‌های شخصی، […]

به گزارش سایت The Brick Fan مجموعه‌ی اسباب بازی Lego Juniors Incredibles 2 هم‌اکنون برای فروش در Walmart قرار دارد و پشت جعبه‌ی این محصول شامل تبلیغاتی برای بازی معرفی نشده‌ی LEGO The Incredibles است. طبق این آگهی، این عنوان قرار است برای رایانه‌های شخصی، پلی‌اسیتشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوئیچ عرضه شود. با این حال تاریخ انتشار آن مشخص نیست اما از آنجایی که فیلم The Incredibles 2 در ماه ژوئن به اکران می‌رسد، انتشار این بازی هم در همان بازه‌ی زمانی پیش‌بینی می‌شود.

LEGO The Incredibles از آنجایی بسیار قابل توجه و مهم است که در واقع اولین نسخه از LEGO به حساب می‌آید که کاملاً براساس یکی از آثار Pixar ساخته شده است. با وجود اینکه جزئیات خاصی از این بازی در دست نیست، ولی انتظار می‌رود که وقایع قسمت اول The Incredibles را دنبال کند و شاید هم وقایع دنباله‌اش یعنی The Incredibles 2 را نیز دخالت دهد. در نهایت، اکنون می‌توانید تصویر منتشر شده از آگهی تبلیغاتی LEGO The Incredibles را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa