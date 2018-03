تصاویر ۴K جدیدی از بازی One Piece: World Seeker منتشر شد

امروز شرکت سرگرمی های باندای نامکو، تصاویر با کیفیت و پر تعدادی را از بازی مورد انتظار One Piece: World Seeker منتشر کرد که وجوه مختلف بازی را نشان می‌دهند. این تصاویر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید. بازی One Piece: World Seeker شاید رویایی برای طرفداران انیمه محبوب و مشهور One Piece باشد. در گذشته بازی […]

بازی One Piece: World Seeker شاید رویایی برای طرفداران انیمه محبوب و مشهور One Piece باشد. در گذشته بازی های مختلفی از این انیمه اقتباس شده اند و در دسترس بازی بازان قرار گرفته‌اند اما One Piece: World Seeker عنوانی متفاوت و در مقیاسی بزرگ تر است. در One Piece: World Seeker بازی‌بازان می‌توانند در نقش Luffy در دنیای بزرگ و آزاد بازی به جست و جو و کاوش بپردازند و همین موضوع، بزرگترین نقطه قوت و عنصر قابل توجه بازی محسوب می‌شود.

تصاویر جدید منتشر شده از بازی One Piece: World Seeker، قسمت های مختلف آن را به ما نشان می‌دهد. این قسمت ها از منطقه Jail Island هستند که Luffy ماجراجویی جدید خود را از آن مکان آغاز می‌کند. علاوه بر این، نیروهای دریایی، دزدان دریایی همیشگی و دو شخصیت آشنا به چشم می‌خورند که به ترتیب Sabo و Smoker و Tashigi و Rob Lucci هستند.

جدا از این ها، دو قابلیت مفید و جالب Luffy در تصاویر به چشم می‌خورند. این قابلیت ها که بسیار ویژه و برای طرفداران انیمه آشنا هستند، Observation Haki و Observation Haki نامیده می‌شوند. کاملا مشخص است که سازندگان بازی از دنیا، عناصر و ویژگی های سری انیمه محبوب One Piece استفاده کرده‌اند و قصد داشته‌اند تا هر چه بیشتر، پتانسیل های بی شمار این دنیا را به بازی‌بازان و مخاطبان نشان دهند.

شما عزیزان می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر از بازی One Piece: World Seeker، به اینجا مراجعه کنید. همچنین برای مشاهده تریلر ۴K و تصاویر دیگر بازی به اینجا بروید. شما همچنین می‌توانید تصاویر جدید منتشر شده از بازی را در زیر مشاهده کنید. عنوان One Piece: World Seeker در تاریخ نامشخصی در ژاپن و غرب منتشر خواهد شد. نسخه ژاپنی بازی تنها شامل پلی‌استیشن ۴ می‌شود اما این طور که اعلام شده، بازی در اروپا و آمریکای شمالی علاوه بر پلی‌استیشن ۴، برای ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد.

