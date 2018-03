انتشار تریلرهایی جدید از بازی Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues

به تازگی دو تریلر جدید از بازی Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues منتشر شده است که ما را بیش از پیش با این بازی آشنا خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مشاهده کنید. اخیرا استودیو بازیسازی Portalarium Games، دو تریلر تازه از بازی جدید خود یعنی عنوان Shroud of the Avatar: Forsaken […]

اخیرا استودیو بازیسازی Portalarium Games، دو تریلر تازه از بازی جدید خود یعنی عنوان Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues منتشر کرده است. تریلر اول منتشر شده با موضوع دنیای بازی و جزئیات آن مرتبط است. همچنین تریلر دوم این بازی، در رابطه با بخش کوآپ (Co-op) این عنوان منتشر شده است.

بازی Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues، جدیدترین اثر ریچارد گریوت (Richard Garriott خواهد بود. این شخصیت خالق سری بازی Ultima می‌باشد و از بزرگ‌ترین پدران ژانر و دسته بازی‌های نقش آفرینی (RPG) شناخته می‌شود. از سویی دیگر تریسی هیکمن (Tracy Hickmann)، وظیفه نویسندگی این بازی را بر عهده دارد، در حالی که رمان محبوب Dragonlance، به دست وی نوشته شده است.

همان طور که گفته شد تریلر های جدید بازی Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues، در رابطه با محیط بازی و دنیای آن و بخش کوآپ بازی منتشر شده‌اند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این بازی، می‌توان به یک قابلیت جدید اشاره کرد که در جریان آن بازیکنان می‌توانند در طول بازی در بین حالت‌های تک‌نفره، همکاری چندنفره با دوستان و بخش آنلاین بازی جا‌به‌جا شوند و تغییر حالت دهند.

بازی Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues در تاریخ ۲۷ مارس مصادف با ۷ فروردین ماه برای پلتفرم‌های رایانه های شخصی، مک و لینوکس عرضه خواهد شد. تریلر های جدید این بازی در ادامه قابل مشاهده است:

منبع متن: gamefa