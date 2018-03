شاید Killer 7 و یک بازی کلاسیک دیگر از Suda 51 بازسازی شوند

به نظر می‌رسد که Suda 51 توسعه دهنده شناخته شده‌ی ژاپنی اخیرا حال‌ و هوای نوستالوژی پیدا کرده است. سال گذشته ما شاهد عرضه‌ی نسخه ریمستر بازی The Silver Case بودیم. این بازی اولین بازی ساخته شده توسط Suda 51 در استودیو خود یعنی Grasshopper Manufacture بود و به نظر می‌رسد که این تنها ریمستر در دست ساخت این استودیو نبوده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، هفته‌ی گذشته این استودیو میزبان رویدادی خصوصی به مناسبت 20 سالگی بازی The Silver Case و عرضه دوباره آن بوده است (نسخه ریمستر به تازگی در ژاپن منتشر شد). فقط چند صد نفر به این رویداد دعوت شده بودند اما با این حال اطلاعاتی که در این رویداد فاش شد به سرعت به فضای اینترنت رسید. بنا به منابع بسیار Suda 51 در این مراسم گفت که دوست دارد نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی‌های Killer 7 و Flower, Sun, and Rain را در آینده‌ی نزدیک عرضه کند. وی همچنین اشاراتی داشت که شرکت Capcom ناشر اصلی بازی Killer 7 نیز از عرضه‌ی نسخه ریمستر پشتیبانی می‌کند. این اولین باری نیست که Suda 51 از بازگشت Killer 7 صحبت کرده است. وی اولین بار در ماه سپتامبر سال گذشته از علاقه‌اش به بازگرداندن Killer 7 گفته بود.

اگر شما Killer 7 را بازی نکرده‌اید و یا راجع به این بازی چیزی نمی‌دانید باید بگوییم که Killer 7 از نظر بسیاری از هواداران بهترین کار Suda 51 می‌باشد. این بازی با گرافیکی سل شید، به سبک اکشن ماجراجویی و تیراندازی ریلی می‌باشد که شما در آن در نقش گروهی آدم‌کش به نام Killer 7 بازی می‌کنید. این گروه در واقع فقط متشکل از یک مرد پیر به نام Harman Smith می‌باشد، Smith این توانایی را دارد که هروقت اراده کرد به چندین نفر تبدیل شود. این بازی حتی با استاندارد‌های Suda 51 نیز بازی عجیبی است. داستان Killer 7 مملو از ارواح، فرقه‌های مختلف، صحنه‌های جنسی عجیب و مقدار زیادی مسائل سیاسی می‌باشد.‌ آیا با عقل جور در می‌آید؟ خیر! ولی قطعا این بازی ارزش تجربه کردن را دارد.

Flower, Sun, and Rain یک رمان مصور و یکی از کار‌های ابتدایی Suda 51 می‌باشد و به نوعی ادامه‌ی معنوی بازی The Silver Case محسوب می‌شود. این بازی در سال 2009 در غرب برای Nintendo DS دوباره عرضه شد. طرح بازی اینگونه است که شما پس از شکست در خنثی کردن یک بمب در یک زنجیره زمانی گیر ‌می‌کنید و تنها راه خارج شدن خنثی کردن آن بمب می‌باشد. اما حواس شما مدام به مشکلات NPC های بازی جلب می‌شود و شما در عین حال که مشکلات NPC ها را حل می‌کنید و مدام منفجر می‌شوید کم کم می‌فهمید که ماجرا از چه قرار است.

Suda 51 اعلام نکرد که ریمستر Killer 7 و Flower, Sun, and Rain چه زمانی و بر روی چه پلتفرم‌هایی عرضه خواهند شد. (البته می‌توان حدس زد‌ آن‌ها برای PC و PS4 عرضه می‌شوند). تا مشخص شدن اطلاعات بیشتر شما می‌توانید نسخه‌ی ریمستر The Silver Case و دنباله‌ی این بازی The 25th Ward: The Silver Case که به تازگی منتشر شده است را برای PC و PS4 تهیه کنید.

