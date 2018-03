Hyper Light Drifter که انتشارش به سال ۲۰۱۶ برمی‌گردد، در آینده‌ی نزدیک برروی نینتندو سوئیچ نیز منتشر می‌گردد. نینتندو به‌تازگی اعلام نموده است که عنوان مستقل و نقش‌آفرینی Hyper Light Drifter در تابستان امسال برای کنسول نینتندو سوئیچ عرضه می‌شود. پس از گذشت دو سال از عرضه‌ی این بازی چالش‌برانگیز برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی، […]

نینتندو به‌تازگی اعلام نموده است که عنوان مستقل و نقش‌آفرینی Hyper Light Drifter در تابستان امسال برای کنسول نینتندو سوئیچ عرضه می‌شود. پس از گذشت دو سال از عرضه‌ی این بازی چالش‌برانگیز برای کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی، حال قرار است که فرصت تجربه‌ی آن برای بازی‌بازان سوئیچ نیز فراهم شود.

البته به جز Hyper Light Drifter، عناوین مستقل دیگری هم در راه نینتندو سوئیچ هستند و اخیراً طی نمایش Nindie عرضه‌ی Mark of the Ninja Remastered و همچنین کل سه‌گانه‌ی The Banner Saga برای این کنسول در سال جاری تایید شده است.

Hyper Light Drifter که توسط هارت مشین (Heart Machine) توسعه یافته، هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد.

منبع متن: gamefa