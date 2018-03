به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از gameinformer، اخیرا شرکت NPD آمار مربوط به پرفروش‌ترین بازی‌ها‌ و سخت‌افزار‌های ماه فوریه را منتشر کرده که در بخش بازی‌ها، Monster Hunter: World در جایگاه اول قرار گرفته و در قسمت سخت‌افزار‌ها، کنسول PS4 با بازگشتی قوی رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است که ماه فوریه امسال با صرف کردن کلی 995 میلیون دلار در تمامی بخش‌های مربوط به گیمینگ از جمله سخت‌افزار، بازی و لوازم جانبی رشد 23 درصدی را با خود به همراه داشته است.

در ضمن، Monster Hunter: World تاکنون عنوان پرفروش‌ترین بازی سال 2018 به خود اختصاص داده است. در ادامه، با لیست پرفروش‌ترین بازی‌ها ماه فوریه همراه باشید و در آخر فراموش نکنید که دیدگاهتان را با ما به اشتراک بگذارید:

(فروش دیجیتالی در آمار مربوطه محسوب نمی‌شود)

Monster Hunter: World

Call of Duty: WWII

NBA 2K18

Dragon Ball: Fighterz

Grand Theft Auto V

UFC 3

Kingdom Come: Deliverance

Mario Kart 8*

Super Mario Odyssey

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

PlayerUnknown’s Battlegrounds**

Shadow of the Colossus

Bayonetta 2*

Madden NFL 18

Assassin’s Creed: Origins

FIFA 18**

Sword Art Online: Fatal Bullet

The Sims 4**

Star Wars: Battlefront II

