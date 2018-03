تکرار لذت نوستالژیک، با چاشنی گرافیک | ارزشمندترین عناوین Remaster شده – بخش اول

موضوع ریمستر شدن و انتشار دوباره بازی های قدیمی با مقداری ارتقای گرافیکی، جزو موضوعاتی است که در چند سال اخیر خیلی بیشتر آن را در صنعت بازی مشاهده کرده و می کنیم و می توان گفت هم موضوعی روی اعصاب و منفی است و هم اتفاقی مثبت و دوست داشتنی. منفی از جهت دوشیدن […]

موضوع ریمستر شدن و انتشار دوباره بازی های قدیمی با مقداری ارتقای گرافیکی، جزو موضوعاتی است که در چند سال اخیر خیلی بیشتر آن را در صنعت بازی مشاهده کرده و می کنیم و می توان گفت هم موضوعی روی اعصاب و منفی است و هم اتفاقی مثبت و دوست داشتنی. منفی از جهت دوشیدن دوباره بازیبازها برای خریدن یک بازی که قبلا تجربه کرده اند و استفاده از حس نوستالژی آن ها در راستای سوء استفاده از جیب آن ها به جای ساختن یک بازی جدید؛ مثبت از این جهت که با این نسخه ها فرصت تجربه برخی از شاهکارهای قدیمی برای بازیبازان نسل جدید فراهم می شود و خیلی ها هم می توانند مجددا خاطرات خوب خود را با کیفیتی بالاتر دوباره تجربه نمایند. به هر شکل این مسئله اکنون وجود دارد و مخصوصا در نسل هشتم بسیار بسیار هم شدیدتر شده است و پشت سر هم شاهد عرضه بازی های خوب و بد قدیمی در قالب نسخه های ریمسترد آن ها هستیم. در این مسیر نیز مانند هر حوزه دیگری، هم محصول باکیفیت تولید می شود و هم محصول ضعیف. هم نسخه های ریمستر شده بسیار ارزشمند می بینیم و هم بازی هایی که حتی نصف بازی اصلی خود نیز نمی توانند خوب عمل کنند و نام آن را خراب می کنند. اما این مطلب جای برترین هاست. جای نسخه های ریمستر شده ای که توانسته اند عالی و فوق العاده عمل کنند و هم با کیفیت بالای خود ارزش خرید دارند و هم توانسته اند نام بازی اصلی خود را دوباره سربلند نمایند.

در واقع در این مطلب قصد داریم تا طی دو قسمت به ۲۰ عدد از برترین و ارزشمندترین عناوینRemaster شده در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام با وجود این که در واقع پورتی از یک بازی یا بازی های قدیمی تر هستند ولی به حدی ارزشمند هستند که نه تنها ارزش تجربه دوباره را دارا هستند بلکه از بسیاری از عناوین روز و جدید نیز باکیفیت تر هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “ارزشمندترین عناوین Remastered” به انتخاب و بر اساس رتبه بندی نویسنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است، البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی ریمسترد شده افتضاح و پر از باگ و مشکلات فنی را بیاورد و در جایگاه اول لیست ارزشمندترین عناوین Remastered قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد.

قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوین ریسمتر شده ای را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان و منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به ارزشمندترین عناوین Remastered با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر ریمستر شده تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. در این لیست اصلا و ابدا عناوینی که کاملا ریبوت شده حضور ندارند و تنها بازی های ریمستر و ریمیک شده یعنی عناوینی که فقط از جنبه گرافیکی و صوتی ارتقا یافته اند و گیم پلی در آن ها هیچ تغییر بزرگی نسبت به بازی اصلی به خود ندیده است، در لیست ما حاضر هستند.

کیفیت فنی ریمستر شدن، موردی است که لیست بر اساس آن ها شکل گرفته است و در واقع با چنین میزان و معیاری سنجیده شده اند. همچنین توجه داشته باشید که این لیست در مورد تک بازی های ریمسترد شده است و عناوین کالکشن را شامل نمی شود زیرا که برترین کالکشن ها در یک مطلب جداگانه در کنار هم قرار گرفته اند و در این لیست فقط تک بازی ها را خواهید دید. دوستان عزیزم توجه داشته باشید که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. نکاتی که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور کرده و یا با برخی کالکشن های ارزشمند آشنا خواهید شد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب قسمت نخست “ارزشمندترین عناوین Remastered که باید تجربه کنید” که به بررسی شماره های ۲۰ تا ۱۱ می پردازد با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۲۰ – Bulletstorm: Full Clip Edition

سازنده: People Can Fly و Epic Games

ناشر: Gearbox Software

ژانر: First Person Shooter

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Microsoft Windows & Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

Bulletstorm یکی از آن بازی ها و شوترهای خیلی خاص نسل هفتم بود که واقعا مشابهی نداشت و به سبب المان هایی که در گیم پلی آن وجود داشتند، تبدیل به یکی از هیجان انگیزترین و سریع ترین شوترهایی شده بود که در نسل هفتم وجود داشت. کشیدن دشمنان به سمت خود، آهسته شدن صحنه، یک لگد به او زدن و وی را پرت کردن و دوباره صحنه اهسته شدن، متلاشی کردنش با شات گان قبل از این که زمین برسد! کدام بازی به این شکل را سراغ دارید؟ تازه بابت تک تک کارهایی که می کنید و شلیک ها و نوع کشتن دشمنان و انجام روش های مختلف برای مبارزه، به سبک بازی های نقش آفرینی در کنار صفحه امتیاز می گیرید و انواع و اقسام چالش ها را دارید که انجام دهید و به آنها برسید تا ازاد شوند و پرک های مختلفی را در اختیار شما قرار دهند و بتوانید با امتیازات خودف تجهیزاتتان را ارتقا دهید و مبارزات بازی را مدام “خفن تر” نمایید. اگر راستش را بگویم با وود به نسل هشتم و دیدن این که تمام بازی ها دارند ریمستر می شوند، همیشه در گوشه ذهنم بود که کاش Bulletstorm را هم ریمستر کنند و واقعا منتظر اعلام این موضوع بودم که وقتی مشخص شد این کار قرار است واقعا اتفاق بیافتد از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم و می دانستم که خیلی زود این بازی را بعد از انتشار خریداری خواهم کرد.

مخصوصا این که سازندگان، در یک آیتم اضافه، شخصیت دوک ناکم را به عنوان یک شخصیت اصلی قابل بازی کامل با صدای خودش و تکیه کلام ها و … به بازی اضافه کرده بودند و سبب می شد تا Bulletstorm حال و هوای جدیدی داشته باشد. همچنین اعلام شد که نام این نسخه جدید و ریمستر شده Bulletstorm: Full Clip Edition خواهد بود. زمان گذشت و سرانجام موقع انتشار بازی فرا رسید. نسخه Bulletstorm: Full Clip Edition به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر First Person Shooter که توسط People Can Fly و Epic Games ساخته شده و کمپانی Gearbox Software در سال ۲۰۱۷ آن را برای PlayStation 4, Microsoft Windows و Xbox One منتشر کرد (برخلاف بازی اصلی که نشر آن را الکترونیک آرتز عهده دار بود). ولی بعد از انتشار این بازی بود که حسابی جا خوردم و واقعا از سازندگان و ناشر حریص بازی که اتفاقا خوشنام هم هستند بدم آمد. یک بازی ریمستر شده با قیمت ۶۰ دلار و نسخه ای که دوک ناکم را دارد ۷۰ دلار؟ واقعا شوخی می کنید؟ این دیگر چه گندکاری است؟ چقدر حریص؟ در دوره ای که بازی هایی مثل هل بلید در نس هشتم ساخته می شود و سازندگانش به احترام بازیبازان، آن را ۳۰ دلار می فروشند و قیمت تقریبا تمامی بازی های ریمستر شده بین ۳۰ تا ۴۰ دلار است، شما آمده اید و بازی نسل هفتمی را فقط ارتقای بصری داده اید و کرده اید ۷۰ دلار؟ آن قدر از این حرکت بدم آمدد که راستش تاکنون هم هنوز این نسخه را نخریده ام تا از جانب خودم یک نفر به سازندگان بازی بگویم خاک بر سرتان. مطمئنم که خیلی ها هم مثل من در دنیا همین کار را کردند و قطعا اگر سازندگان و ناشر بازی این نسخه را با قیمت ۳۰ تا ۴۰ دلار می فروختند وضعیت فروش این بازی بسیار بسیار بهتر می شد، مخصوصا به این خاطر که این شوتر یکی از بهترین خاطرات بازبازان نسل هفتم را رقم زده بود و خیلی ها مثل من مشتاق بازی کردنش بودند، ولی با این طمع کاری، در واقع بازی به این زیبایی را هدر دادند.

همه اینها را گفتم و شاید بگویید تو که مدام از بازی بد گفتی.. نه دوستان.. دیدید که در بخش اول مطلب در مورد خود بازی گفتم که عنوانی مثل آن در نسل هفت نداشتیم و بی نظیر بود و به شخصه می دانم که Bulletstorm: Full Clip Edition یک ریمستر عالی و یکی از بهترین بازی های ریمستر شده در نسل هشتم است ولی خب تنها موضوع قیمت حریصانه مطرح است که اصلا قابل توجیه نیست. اما به هر حال در این مقاله فارغ از قیمت، ما بازی ها را بر اساس کیفیتشان قرار داده ایم و بنابراین Bulletstorm: Full Clip Edition هم حتما باید جایی در میان این انتخاب ها داشته باشد و مطمئنم که خیلی ها منتظر هستند تا قیمت آن عادی شود تا بازی را خریده و تجربه نمایند. در هر صورت نسخه Bulletstorm: Full Clip Edition پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود موفق عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای ۸۲/۱۰۰ در نسخه ایکس باکس وان و متای ۷۵ و ۷۶ را در نسخه پلی استیشن ۴ و رایانه های شخصی کسب نمود تا به این ترتیب موفقیت بازی اصلی را تکرار نماید. باید بگویم با وجود حریص بودن سازندگان در قیمت گذاری بازی، تردیدی وجود ندارد که بازی Bulletstorm: Full Clip Edition، جزو باکیفیت ترین عناوین ریمستر شده در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه بیستم را به خود اختصاص داده است.

۱۹ – Gravity Rush: Remastered

سازنده: Bluepoint Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 4

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۰/۱۰۰

عنوان اصلی و نخست Gravity Rush (در ژاپن با نام Gravity Daze شناخته می‌شود) یک عنوان بسیار زیبا و یکی از برترین و محبوب‌ترین عناوین کنسول دستی قدرتمند سونی یعنی PS Vita بود. عنوانی که در ابتدا به عنوان پروژه‌ای برای پلی‌استیشن ۳ آغاز شد در نهایت تبدیل به یکی از عناوین لانچ و البته یکی از تحسین‌شده ترین و برترین عناوین کنسول دستی قدرتمند و دوست داشتنی PS Vita شد. با موفقیت این عنوان سونی تصمیم گرفت تا نسخه ریمستر و بازسازی شده این بازی را برای پلی استیشن ۴ نیز عرضه کند تا فضا را برای انتشار نسخه دوم سری بیش از پیش آماده نماید. بازی Gravity Rush: Remastered به مانند بازی اصلی بر روی ویتا، عنوانیست در ژانر Action Adventure که توسط Bluepoint Games (نسخه ریمستر شده) ساخته شده و کمپانی Sony Computer Entertainment در سال ۲۰۱۶ آن را به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر کرد. در این عنوان بازی‌باز کنترل دختری به نام Kat را در دست دارد که حافظه خود را از دست داده و در ابتدای بازی از طریق یک گربه اسرار آمیز و مرموز به نام Dusty قدرت دست‌کاری کردن نیروی جاذبه زمین را به دست می آورد.

در بازی باید از قدرت خاص Kat برای تغییر جهت جاذبه زمین در اطراف وی استفاده کنیم تا وی بتواند به هر سمتی که می‌خواهد سقوط کند و مسیرهای مختلف را بپیماید. گرافیک انیمیشنی و سل شید و خاص بازی، آن را از بسیاری از عناوین دیگر متمایز می کند و استایل هنری بسیار زیبا، جذاب و در یک کلمه، فوق العاده ای را به بازی بخشیده است. این گرافیک زیبا با قابلیت دستکاری کردن زمان در بازی جفت شده است و آن را بسیار جذاب تر می کند و با وجود این قابلیت در بازی می توانید روی دیوارها بدوید و پرواز کنید. Gravity Rush: Remastered پس از انتشار به مانند بازی اولیه موفق عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای ۸۰/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب موفقیت این بازی برای سونی را دوباره تکرار نماید و موجبات ساخت نسخه دوم را که یک بازی متعلق به پلی استیشن ۴ است فراهم کرد.

Gravity Rush: Remastered دارای سیستم مبارزات و اکشن باورنکردنی خاص و زیبا، گرافیک خوش‌رنگ و لعاب و چشم‌نواز الهام گرفته شده از انیمه‌ها و دنیایی فوق‌العاده زیبا برای گشت و گذار با قدرت‌های سرگرم‌کننده است که تجربه لذتبخشی را برای ما رقم می زند. Gravity Rush یک تجربه بسیار سرگرم کننده و اصیل است و یکی از عناوینی است که امتحان کردن آن چه به صورت نسخه اصلی روی PS Vita و چه به صورت نسخه بازسازی شده برای پلی استیشن ۴، بسیار لذتبخش و هیجان انگیز است. نهایتا می توان گفت بازی Gravity Rush: Remastered، جزو عناوین ریمستر شده باکیفیت در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۸ – Grim Fandango Remastered

سازنده: Double Fine Productions

ناشر: Double Fine Productions

ژانر: Adventure

پلتفرم مقصد: Android ,iOS ,Linux ,Microsoft Windows ,OS X ,PlayStation 4 ,PlayStation Vita

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

می دانید در یک بازی رایانه ای چه المانی است که زمان نمی تواند آن را قدیمی کند؟ بی شک گرافیک بازی نیست، المان های گیم پلی بازی نیست، صداگذاری بازی و … نیست. اینها همه در طول زمان گرد کهنگی رویشان می نشیند. تنها داستان قدرتمند و بی نقص و روایت بی نظیر است که در سال ۱۹۸۰ زیباست، در سال ۱۹۹۰ زیباست، در سال ۲۰۰۰ زیباست و در سال ۲۰۱۷ و بعد از آن نیز زیبا خواهد بود و تازه خیلی مواقع با گذر زمان کلی موارد بیشتر از داستان دستگیرمان می شود و ارزش آن بیشتر مشخص می شود. برای همین است که بایوشاک تا ابد زیباست و مدام زیباتر هم خواهد شد. برای همین است که Grim Fandango در سال ۱۹۹۸ بی نظیر عمل می کند و زمانی که ریمستر می شود باز هم موفق عمل می کند. این قدرت داستان گویی و طنز تلخ است. این قدرت داستان هنجار شکن است و داستانی که حرفی جدید برای گفتن دارد. زمان زورش به این داستان نخواهد رسید و نمی تواند ان را از دل بازیبازان و علاقمندان خارج کند. Grim Fandango مثال واضح و بارز این نوع داستان و روایت است. یک شاهکار قصه گویی.

Grim Fandango یک عنوان ماجرایی است که در سال ۱۹۹۸ توسط LucasArts و در حالی که تیم شفر را به عنوان کارگردان خود می دید ساخته شد و برای پی سی منتشر گردید و متای شاهکار ۹۴ را نیز به خود اختصاص داد. این اولین عنوان ماجرایی دارای گرافیک ۳ بعدی از لوکاس آرتز بود، بر خلاف بک گراندهای استاتیک و از پیش رندر شده بازی های ماجرایی قبلی این شرکت. Grim Fandango یکی از برترین، با مفهوم ترین و زیباترین عناوین سبک ماجرایی در تاریخ بود. شاهکاری بی نظیر که داستان در آن غوغا می کرد و شخصیت پردازی های آن بی نهایت عالی بود. یک بازی ماجرایی با داستانی بسیار خاص و عجیب و جذاب که به خوبی هر بازیبازی را تا انتها به دنبال خود می کشاند و وی را غرق در بازی می کرد. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ بسیاری از طرفداران این بازی با توجه به موفقیت خیره کننده آن، مدام منتظر بودند که بازی جدیدی از این سری معرفی شود ولی این اتفاق نیافتاد و تیم شفر و دوستان به نسخه ریمسترد شده اکتفا کردند که البته همین هم عالی بود و برای طرفداران غنیمتی به حساب می آمد. بازی Grim Fandango Remastered به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر Adventure که توسط Double Fine Productions ساخته شده و این کمپانی در سال ۲۰۱۵ آن را برای Android ,iOS ,Linux ,Microsoft Windows ,OS X ,PlayStation 4 و PlayStation Vita منتشر کرد.

در کشور ما حتی با وجود ریمستر شدن این بازی باز هم افراد زیادی آن را نمی شناختند و تمایلی به خرید آن نداشتند تا این که Grim Fandango Remastered یک ماه برای کاربران پلاس رایگان شد و به این ترتیب افراد خیلی بیشتری در کشورمان آن را تجربه کردند و تازه فهمیدند که در آن زمان استودیو دابل فاین و لوکاس آرتز چه الماسی در ژانر ماجرایی ساخته اند. بازیباز در بازی باید با دیگر شخصیت ها تعامل داشته باشد و مواردی مثل آزمایش کردن و استتفاده کردن و برداشتن و .. را انجام دهد. این بازی به معنای واقعی خاص است و داستان خاصی دارد. دنیای بازی یا همان “سرزمین مردگان”به نوعی بر اساس ترکیب اعتقادات آزتک ها از دنیای بعد از مرگ و فیلم های نوآر مثل Maltese Falcon, On the Waterfront و Casablanca خلق شده است. Grim Fandango Remastered پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود موفق عمل کرده (البته نه در همان سطح، زیرا بازی اصلی متای رویایی ۹۴ را در اختیار دارد) و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای ۸۳/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب موفقیت بازی اصلی را تکرار نماید. تردیدی وجود ندارد که بازی Grim Fandango Remastered، جزو باکیفیت ترین عناوین ریمستر شده در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه هجدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۷ – Dishonored: Definitive Edition

سازنده: Arkane Studios

ناشر: Bethesda Software

ژانر: Action Adventure – First Person

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۰/۱۰۰

سال ۲۰۱۲ بود که عنوانی به نام Dishonored (رسوا) که توسط Arkane Studios ساخته شده بود توسط کمپانی Bethesda Softworks برای پلتفرم های Microsoft Windows ,PlayStation 3 و Xbox 360 منتشر شد و توانست توجه تمامی صنعت بازی را به خود معطوف کند و از بازی‎بازان گرفته تا منتقدین همگی با اتفاق نظر این بازی را در لیست یکی از برترین عناوین سال ۲۰۱۲ قرار دادند و سازندگان بازی را تحسین کردند و نهایتا این بازی امتیاز متای شاهکار ۹۱/۱۰۰ را نیز به خود اختصاص داد. Dishonored با ترکیب المان‎های اکشن با مخفی‎کاری و دادن حق انتخاب به بازیباز و نشان دادن عواقب و سرانجام انتخاب‎های او در انتهای بازی و همچنین استفاده جذاب از قدرت‎های فراطبیعی به بهترین شکل عمل کرده و تجربه بی نظیری را برای بازیبازان رقم زد. با آغاز نسل هشتم و جاری شدن سیل عناوین بازسازی شده نسل هفتمی برای کنسول‎های PS4 و Xbox One، کمپانی Behesda و استودیو Arkane نیز که بازخوردهای بسیار مثبتی از بازی خود گرفته و فروش خوبی را نیز تجربه کرده بودند، فرصت را مغتنم شمرده و تصمیم گرفتند تا انتشار نسخه ارتقا یافته و نسل هشتمی Dishonored را در دستور کار قرار دهند. آن‎ها تصمیم گرفتند تا این بازی را به همراه تمامی بسته‎های الحاقی منتشر شده و البته ارتقاهایی که قصد داشتند روی گرافیک بازی لحاظ کنند، تحت نام Dishonored: Definitive Edition منتشر کنند. بازی Dishonored: Definitive Edition نیز به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر Action Adventure و First Person که توسط Arkane Studios ساخته شده و کمپانی Bethesda Software در سال ۲۰۱۵ آن را برای PlayStation 4, Xbox One منتشر کرد. دو بسته الحاقی داستانی The Knife of Dunwall و The Brigmore Witches نیز در Dishonored: Definitive Edition وجود دارند که می‎توانید در قالب Daud داستانی موازی با بازی اصلی را نیز تجربه نمایید.

بازی کردن در قالب Corvo و Daud با داستان‎هایی متفاوت اما موازی و با استفاده از مجموعه‎‎ای متفاوت از قدرت‎های فراطبیعی که هر کدام در اختیار دارند بسیار جذاب و لذت‎بخش است از تلپورت کردن و کند کردن زمان گرفته تا تسخیر دیگر افراد و دیدن پشت دیوارها همه و همه مجموعه‎ای عالی را برای شما شکل داده‎اند که در ترکیب با مسیرهای متفاوت انجام ماموریت و رازها و آیتم‎های زیادی که برای کشف کردن در گوشه و کنار محیط قرار داده شده‎اند، شاهکاری فوق‎العاده از گیم‎پلی را برای شما به ارمغان آورده است که تجربه آن واجب و به غایت لذت‎بخش است. داستان در Dishonored: Definitive Edition سطح و تاثیر بسیار بالایی دارد و یکی از بهترین و جذاب‎ترین داستان‎های چند سال اخیر را در این عنوان شاهد هستیم و البته بازی به همین اندازه از روایت جذاب و فوق‎العاده‎ای نیز بهره‎مند است که بازیباز را تا انتها به دنبال خود و به دنبال اثبات بی‎گناهی کوروو و انتقام گرفتن از عاملین قتل ملکه می‎کشاند. گشت و گذار در دنیای بازی و شهر Dunwall بی‎نهایت لذت‎بخش و فوق‎العاده بود و انجام ماموریت‎ها در کثیف‎ترین و فقیرنشین‎ترین خیابان‎‎های این شهر که غرق در طاعون و مرگ است تا اشرافی‎ترین و مجلل‎ترین قصرها و خانه‎ها و مشاهده تضاد بین زندگی مردم در این شهر لذتی ناب را برای شما به همراه خود دارد. باید گفت نقطه قوت اصلی Dishonored: Definitive Edition حق انتخاب وسیعی است که به شما برای پیش بردن بازی داده می‎شود و می‎توانید حمامی از خون را در خیابان‎های شهر جاری کنید و یا حتی ماموریت را بدون کشتن حتی یک نفر به پایان برسانید. Dishonored: Definitive Edition پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود البته در سطحی پایین تر موفق عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ امتیاز متای ۸۰/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب عنوان ریمستر شده موفقی لقب بگیرد.

باید بگویم اگر نسخه‎های نسل هفتمی (مخصوصا PC) را انجام داده‎اید شاید این نسخه پیشنهاد خیلی جالبی برای شما نباشد ولی اگر احیانا به هر دلیلی خود را از چشیدن لذت این بازی در نسل هفتم محروم کرده‎اید Dishonored: Definitive Edition بهترین فرصت شما به ویژه روی کنسول‎ها برای تجربه این عنوان بی‎نظیر است و نباید در خرید آن هیچ شکی داشته باشید زیرا هنوز که هنوز است این عنوان از بسیاری از عناوین نسل هشتمی برتر و زیباتر و سرگرم‎کننده‎تر است مخصوصا با وجود ارتقاهای هر چند محدود گرافیکی و بسته‎های الحاقی داستانی و البته لذت بازی کردن با کنترلرهای نسل هشتمی.حتما می دانید که در نسل هشتم بازی Dishonored 2 نیز منتشر گردید که تقریبا تمام نکات مثبت و قوت بازی اصلی را به همراه دارد به علاوه این که نکات جذاب و جدیدی نیز برای لذت بردن ما در بازی قرار داده است. یکی از مهمترین تغییرات جذاب و مهمی که در بازی دوم اتفاق افتاده است حضور دو شخصیت قابل بازی در این عنوان است که یکی از این پروتاگونیست‎ها Emily Kaldwin همان دختر ملکه در نسخه اول بازی است که اکنون بزرگ شده و به همراه کوروو در نسخه دوم به عنوان شخصیت قابل بازی حضور دارد. البته بازی دوم در مجموع و از لحاظ کلی به اندازه بازی اصلی موفق عمل نکرد و لااقل از نظر امتیاز متا به بازی Dishonored نرسید اما باز هم یکی از برترین اکشن ماجرایی ها در نسل هشتم تا به امروز به حساب می آید. نهایتا باید گفت بازی Dishonored: Definitive Edition، جزو عناوین ریمستر شده باکیفیت در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۶ – Valkyria Chronicles Remastered

سازنده: Sega

ناشر: Sega

ژانر: Tactical RPG, Third-Person Shooter

پلتفرم مقصد: PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

در نسل هشتم شرکت سگا تصمیم گرفت تا بازی موفق و زیبای Valkyria Chronicles که یک عنوان انحصاری موفق در نسل هفتم و در سال ۲۰۰۸ برای پلی‌استیشن ۳ بود و امتیاز متای عالی ۸۶ را کسب کرده بود، به صورت ریمستر شده برای نسل هشتم و در انحصار پلتفرم پلی‌استیشن ۴ نیز منتشر کند. البته عنوان اصلی این سری ۶ سال پس از عرضه برای پلی‌استیشن ۳ و در سال ۲۰۱۴ برای پلتفرم رایانه‌های شخصی نیز عرضه شد و آن‌جا نیز موفق عمل کرد اما نسخه نسل هشتم و ریمستر شده به مانند اول انتشار بازی اصلی تنها برای پلتفرم پلی‌استیشن منتشر شد و شاید چند سال بعد برای دیگر پلتفرم‌ها نیز عرضه شود. بازی Valkyria Chronicles Remastered به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر Tactical RPG و Third-Person Shooter که توسط Sega ساخته شده و در سال ۲۰۱۶ برای پلتفرم PlayStation 4 منتشر گردید. این نسخه تمامی بسته‌های الحاقی بازی اصلی را به همراه خود دارد و از تروفی نیز پشتیبانی می‌کند. باید گفت Valkyria Chronicles Remastered عنوانی بسیار ارزشمند است و به عنوان یک بازی ریمستر شده همه چیز را تقریبا به درستی و به بهترین شکل انجام داده است. بازی بر روی وضوح تصویر ۱۰۸۰ و نرخ فریم‌ریت ۶۰ اجرا می‌شود و اگر از برخی مشکلات این اجرا در کات‌سین‌ها و نکات بسیار ریز گرافیک که در بالا به آن اشاره کردم، همه چیز به معنای واقعی عالی است. البته می‌توانم بگویم که دلم می‌خواست سازندگان فکر هم به حال درجه‌های دشواری بازی کرده بودند.

Valkyria Chronicles Remastered پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود موفقیت آمیز عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۵/۱۰۰ را کسب نمود تا جا پای موفقیت نسخه اوریجینال این سری بگذارد و به این ترتیب جزو عناوین ریمسترد شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. اگر شما زمینه و تم جنگ جهانی دوم را بردارید و آن را با مقداری فانتزی و انیمه مخلوط کنید داستان بازی به دست می‌آید. در هردو سمت مثبت و منفی شخصیت‌هایی وجود دارند که یا عاشق آن‌ها خواهید شد و یا برعکس از آن‌ها متنفر می‌شوید. مهم این است که در نهایت تمامی این شخصیت‌های اصلی در یاد و خاطر شما باقی خواهند ماند. در بازی مرگ، خیانت، احساس و بسیاری موارد دیگر را تجربه خواهید کرد و شاهد یکی از محکمترین داستان‌ها در تاریخ بازی‌های نقش‌آفرینی هستید که در قالب یک کتاب تخیلی روایت می‌شود و شاخصی برای این است که داستان تا چه حد در این عنوان در نقطه کانونی و در محوریت قرار دارد. داستان بازی از این قرار است که یک کشور کوچک که با نام Gallia شناخته می‌شود قصد دارد تا از جنگ عظیمی که بین اتحادیه حکومت‌های اروپایی و کشورهای اتحادیه آتلانتیک در گرفته است اجتناب کنند ولی ناگزیر به دلیل موقعیت عالی و منابع بسیار غنی Ragnite که در اختیار دارد درگیر جنگ می‌شود.

Welkin Gunther پسر قهرمان جنگ جهانی نخست وشخصیت اصلی بازی است. داستان بازی حول محور وی می‌چرخد و وقایع اتفاق افتاده برای وی و کشورش را در زمان فرماندهی او بر جوخه ۷ بازگو می‌کند. برای دارندگان پلی استیشن ۴ و به ویژه کسانی که بازی را بر روی پلی‌استیشن ۳ و رایانه‌های شخصی انجام نداده اند و علاقمند به عناوین نقش‌آفرینی استراتژی هم هستند، تجربه Valkyria Chronicles Remastered یک امر ضروری محسوب می‌شود زیرا از آن دست بازی‌هایی نیست که هر روز و هر ماه و حتی هر سال عنوانی مانند آن و با این سبک و کیفیت و گرافیک و… منتشر شده باشد. مهمترین‌ نکته این‌جاست که Valkyria Chronicles Remastered با شما کاری می‌کند که بعد از تجربه بیش از ۳۰ ساعته بازی، باز هم به داستان و شخصیت‌ها و خود بازی فکر کنید و آن را برای همیشه به خاطر بسپارید، و چه کم‌تعداد و اندک هستند بازی‌هایی که به آن‌ها فکر کنیم و در خاطر ما همیشه ماندگار شوند… بی تردید بازی Valkyria Chronicles Remastered در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمستر شده در صنعت بازی قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۵ – Mario Kart 8: Deluxe

سازنده: Nintendo

ناشر: Nintendo

ژانر: Racing

پلتفرم مقصد: Nintendo Switch

سال انتشار: ۲۰۱۷

امتیاز متا: ۹۲/۱۰۰

همانگونه که قبلا نیز خدمت شما عزیزان عرض کرده ایم، نینتدو همواره کارها را به شکلی متفاوت و خاص خودش انجام می دهد. این شرکت وقتی هم که بخواهد بازی ریسینگ خلق کند نباید منتظر گرن توریسمو و فورزا و نیدو فور اسپید باشیم، بلکه سری Mario Kart را خلق می کند که از لحاظ محبوبیت و کیفیت در کنار همان غول های شبیه ساز ریسینگ قرار می گیرد و کاندید برترین بازی ریسینگ سال هم می شود. همواره حضور ماریو در بازی های مختلف نیتندو یک نقطه قوت بزرگ برای آن بازی ها به حساب آمده است و سری عناوین Mario Kart نیز از این قائده مسثنی نیستند و همواره با نسخه های مختلف خود جزو برترین عناوین ریسینگ زمان انتشار خود قلمداد شده اند. خیلی جالب و عجیب است که بدانید سری عناوین Mario Kart تا به امروز بالغ بر ۱۰۰ میلیون نسخه در دنیا فروش داشته اند که رقمی شگفت انگیز و استثنایی محسوب می شود.

بازی های این سری همواره کیفیت بالایی داشته و عنوان ضعیف و ناموفقی را معمولا در این سری شاهد نبوده ایم. سری Mario Kart تا به امروز حدود ۱۳ بازی را در کارنامه خود می بیند که شامل ۶ بازی برای کنسول های خانگی، ۳ بازی برای کنسول های پورتابل و ۴ بازی ساخته شده توسط نامکو برای دستگاه های آرکید هستند. این فرنچایز نخستین بار در سال ۱۹۹۲ و با بازی Super Mario Kart بر روی کنسول محبوب Super Nintendo Entertainment System به دنیای بازی های رایانه ای معرفی گردید و جدیدترین بازی آن نیز عنوان Mario Kart 8 Deluxe است که یک بازی ریمستر شده از بازی سال ۲۰۱۴ کنسول وی یو یعنی Mario Kart 8 به حساب می آید که به مانند خیلی از بازی های خوب این کنسول تقریبا ناموفق که دارند یکی یکی به کنسول سوییچ هم می آیند، برای این کنسول دوست داشتنی و جدید هم منتشر شد تا بیشتر دیده شود.

بازی Mario Kart 8 Deluxe مانند همیشه عنوانیست در ژانر Racing که توسط Nintendo ساخته و یا بهتر است بگوییم ریمستر شده و همین کمپانی در سال ۲۰۱۷ آن را برای پلتفرم Nintendo Switch منتشر کرد. Mario Kart 8 Deluxe پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود بسیار موفقیت آمیز ظاهر شده و بارها از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این عنوان حتی از بازی اصلی خود نیز بسیار برتر و موفق تر عمل کرد (خیلی کم پیش می آید یک بازی بازسازی شده از نسخه اصلی خود برتر بوده باشد) و از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای بی نهایت عالی و در حد شاهکار ۹۲/۱۰۰ را کسب نمود (در حالی که بازی اصلی بر روی وی یو امتیاز متای ۸۸ را در اختیار دارد) تا به این ترتیب جزو عناوین ریمسترد شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. شکی نیست که بازی Mario Kart 8 Deluxe در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمستر شده قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۴ – DMC: Devil May Cry Definitive Edition

سازنده: Ninja Theory

ناشر: Caocom

ژانر: Hack and Slash

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۶/۱۰۰

ریسک کردن بر روی واگذاری ساخت نسخه جدید فرنچایزی شاهکار و بسیار پرطرفدار مانند Devil May Cry از سوی کپکام سبب شد تا روح تازه ای در کالبد این سری دمیده شود و با این که خیلی ها از ظاهر دانته و … راضی نبودند ولی بازی DmC: Devil May Cry یک عنوان موفق و فوق العاده جذاب بود که بی شک از برترین هک اند اسلش های نسل هفتم به حساب می آید و آن قدر هم تحسین شد و فروش خوبی داشت که بتوانیم از این تصمیم کپکام به عنوان یک ریسک کاملا موفق یاد کنیم و البته برگ زرین دیگری را نیز در کارنامه استودیو دوست داشتنی و توانمند نینجا تئوری ثبت نماییم تا بعد از این بازی شاهکار هل بلید را خلق نمایند. موفقیت بازی DmC: Devil May Cry به حدی بود که با ورود به نسل هشتم و موج شدید ساخت بازی های نسل هفتم به صورت ریمسترد شده برای نسل هشتم و سودی کلان به جیب زدن، کپکام نیز سوار این موج شود و قصد کند تا نسخه ریمستر شده این بازی را منتشر نماید و خوشبختانه این تصمیم را نیز عملی کرد تا عنوان DmC: Devil May Cry Definitive Edition خلق یا بهتر است بگوییم ریمستر شود. بازی DmC: Devil May Cry Definitive Edition به مانند بازی نسل هفتمی و اصلی خود، عنوانیست در ژانر Hack and Slash که توسط تیم سازنده بازی اصلی یعنی استودیو خوشنام Ninja Theory ساخته و توسعه داده شده و کمپانی Caocom در سال ۲۰۱۵ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4 و Xbox One منتشر کرد.

شاید در برخی بازی ها که ریمستر می شوند و به نسل هشتم می آیند به خاطر سبک بازی یا هر دلیل دیگری، ارتقای فریم ریت گیم پلی بازی به ۶۰ فریم بر ثانیه زیاد موضوع واضح و مشخصی نباشد و در واقع زیاد تفاوت خاصی در چشم بازیباز ایجاد نکند اما واقعا در مورد عنوانی مثل DmC: Devil May Cry یا دارک سولز ۲ این ارتقای فریم و انجام بازی روی ۶۰ فریم مثل یک معجزه بود و به حدی به چشم می آید که کاملا در تجربه شما از بازی تاثیر می گذارد. در بازی DmC: Devil May Cry سرعت گیم پلی و کمبو همه چیز است و حالا وقتی این سرعت و روانی مبارزات بازی در نسخه Definitive Edition بر روی ۶۰ فریم و وضوح تصویر ۱۰۸۰ مشاهده می شد انگار که بازی اصلا یک لول سریع تر و البته نرم تر شده است و گیم پلی آن حتی از بازی اصلی هم بسیار شگفت انگیز تر به نظر می رسید. در بازی شاهد حضور شخصیت همیشه محبوب و خوش تیپ این سری یعنی دانته بودیم که از برترین شخصیت های تاریخ بازی های رایانه ای به حساب می آید و البته این بار تا آخر بازی برادرش یعنی Vergil هم کنار ما حضور داشت و در واقع نوعی پیش در آمد بر سری و رابطه این دو برادر را شاهد بودیم.

قطعا می دانید که یکی از آن آنتاگونیست هایی که از تعداد زیادی از شخصیت های مثبت محبوب، بسیار بسیار محبوب تر است و تاثیر گذاری زیادی را در تاریخ بازی های رایانه ای بر روی بازیبازان و این هنر و صنعت برجای گذاشته است. همین Vergil است که در عنوان زیبای DmC: Devil May Cry و نسخه نسل هشتمی آن یعنی DmC: Devil May Cry Definitive Edition شاهد این هستیم که چگونه دشمنی بین این دو آغاز می شود و از برادری به کینه و جنگ می رسد. DmC: Devil May Cry Definitive Edition پس از انتشار به مانند بازی اصلی و نسل هفتمی خود بسیار موفقیت آمیز ظاهر شده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد و توانست موفقیت نسخه اصلی خود را مجددا تکرار کند. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۶/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب جزو عناوین ریمسترد شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. شکی نیست که بازی DmC: Devil May Cry Definitive Edition در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمسترد قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داده است.

۱۳ – Darksiders Warmastered Edition

سازنده: Vigil Games

ناشر: THQ Nordic

ژانر: Action-adventure

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا:

سال ۲۰۱۰ بود که عنوانی به نام Darksiders در سبک هک اند اسلش و اکشن ماجرایی منتشر شد و توانست توجه تمامی صنعت بازی را به خود معطوف کند و از بازی‎بازان گرفته تا منتقدین، سازندگان بازی را تحسین کردند. عنوانی که بدون ادعا و سر و صدای زیاد توسط استودیو Vigil Games ساخته و به وسیله THQ فقید منتشر شد و با ترکیب المان‎های هک اند اسلش با اکشن ماجرایی و همین طور طراحی های بی نهایت خاص و زیبای جو مدیرا به بهترین شکل توانست تقریبا در تمام زمینه ‎ها کم ‎نقص عمل نماید تا تمام کسانی که این عنوان را تجربه کردند همگی Darksiders را به عنوان یک تجربه لذتبخش به خاطر داشته باشند. همان طور که تاکنون ۲۰۰۰ بار دیگر نیز گفته ام با شروع نسل هشتم بسیاری از سازندگان و ناشرانی که عناوین موفقی در نسل هفت داشته‌ اند یکی یکی شروع به انتشار نسخه‌ هایی تحت عناوین Remastered و Enhanced Edition و… از آن بازی‌ ها برای پلتفرم‌ های نسل جدید کرده‌ اند و این‌ گونه پول های خوبی نیز به جیب زده‌اند. از Dark Souls 2 و DMC گرفته تا The Last of Us و Dishonored همگی برای نسل هشتم نیز منتشر شدند و اکثرا نیز موفق عمل کردند.

خیلی از کسانی که در نسل‌ های قبلی و مخصوصا نسل هفتم کنسول نداشته‌ اند و به نوعی در نسل هشتم بازیباز شده و کنسول خریداری کرده اند، قطعا دوست دارند تا تجربه لذتبخش عناوین بی نظیر نسل قبل را نیز داشته باشند و این عناوین ریمستر شده بهترین فرصت برای آن‌ها بود بتوانند عناوین درجه یک که در نسل های قبل موفق به تجربه آن‌ ها نشده‌ بودند را با کیفیت بالاتر در نسل هشتم تجربه کنند و لذت ببرند، لذتی که باید اعتراف کنم در بسیاری مواقع از تجربه بازی‌ های جدید نیز بالاتر است. سازندگان و ناشر بازی Darksiders نیز که مخصوصا از ریمستر کردن نسخه دوم این سری برای نسل هشتم راضی بودند (بله درست است، ریمستر نسخه اول بعد از ریمستر نسخه دوم منتشر شد!!) تصمیم گرفتند تا قبل از معرفی نسخه سوم سری، بازی Darksiders را نیز برای نسل هشتم ریمستر کنند و با توجه به نام شخصیت بازی که یکی از سوارهای آخر الزمان به نام جنگ یا War بود نام این نسخه Darksiders Warmastered Edition قرار گرفت به مانند ریمستر بازی دوم که به خاطر حضور شخصیت بازی به نام Death، عنوان Darksiders 2 Deathinitive Edition را به خود گرفت.

بازی Darksiders Warmastered Edition عنوانیست در ژانر Action-adventure که توسط Vigil Games ساخته شده و کمپانی THQ Nordic در سال ۲۰۱۶ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4 و Xbox One منتشر کرد. Darksiders Warmastered Edition پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود بسیار موفقیت آمیز ظاهر شده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۶/۱۰۰ را کسب نمود به این ترتیب جزو عناوین ریمستر شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. Darksiders Warmastered Edition یک عنوان ریمستر شده جذاب بود و نسبت به ریمستر بازی دوم از لحاظ ارتقای گرافیکی وضعیت بهتری داشت و تجربه آن باز هم اوج لذت و رضایت یک بازی عالی اکشن ماجرایی با مبارزات هک اند اسلش را برای شما به ارمغان می‎آورد. اگر نسخه‎ نسل هفتمی Darksiders را انجام داده‎اید شاید Darksiders Warmastered Edition پیشنهاد خیلی جالبی برای شما نباشد زیرا خیلی نکات جدیدی را برای شما همراه ندارد اما اگر تا به حال این عنوان را تجربه نکرده‎اید Darksiders Warmastered Edition بی‎شک یکی از برترین بازی هاست و حیف است فرصت تجربه این عنوان در نسل هشتم را به راحتی از دست بدهید زیرا که گشت و گذار در دنیای Darksiders هنوز هم بی‎نهایت لذت‎بخش و فوق‎العاده است. تریدی وجود ندارد که بازی Darksiders Warmastered Edition در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمسترد قرار دارد و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” نیز با شایستگی رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۲ – Ratchet & Clank

سازنده: Insomniac Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 4

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۵/۱۰۰

خیلی راحت باید اعتراف کنم که تجربه کردن تقریبا تمامی عناوین سری Ratchet & Clank از بهترین و شیرین ترین تجربه های اکشن ماجرایی دوران گیمری من بوده اند و واقعا بازی های این فرنچایز لذت واقعی یک بازی فوق العاده عالی را حتی به بازیبازهای هاردکور و حرفه ای ارائه می دهند. به هر حال نگاهی به اسم سازنده آن ها بیاندازید تا فکر نکنید که سازنده فرنچایز resistance بتواند عنوانی را خلق کرده باشد که اکشنی فوق العاده نداشته باشد و کاملا مناسب بازیبازان حرفه ای نباشد. اگر لحظه ای، فقط لحظه ای فکر کنید که عناوین Ratchet & Clank به خاطر ظاهر و سبک گرافیکی آن ها عناوینی مناسب سن پایین هستند و برای گیمرهای هاردکور مناسب نیستند یکی از بزرگترین اشتباه های زندگیتان را مرتکب شده اید. استودیو اینسامنیاک گیمز در سری عناوین Ratchet & Clank معنای خالص سبک اکشن ماجرایی را پیاده کرده است و در این عناوین لذت ناب بازی را می تواند تجربه نمایید آن هم با تنوع فوق العاده بالا و هیجان انگیز. در نسل هفتم و بر روی کنسول پلی استیشن ۳ شاهد برخی از برترین عناوین تاریخ این سری بودیم مانند عناوین Crack in Time وRatchet & Clank Future: Tools of Destruction. با ورود به نسل هشتم قطعا انتظار داشتیم که سونی یک نسخه از این سری را برای کنسول پلی استیشن ۴ هم معرفی کند که با توجه به این که قرار بود فیلم سینمایی Ratchet & Clank عرضه شود، سونی تصمیم گرفت تا بازی اول این سری را برای کنسول پلی استیشن ۴ ریمیک کرده و دوباره خاطرات طرفداران را زنده کند.

در واقع نسخه نسل هشتمی Ratchet & Clank یک نسخه Remake یا بازسازی کاملا جدید از عنوان اصلی سال ۲۰۰۲ بر روی پلی‌استیشن ۲ است که بر پایه فیلم سینمایی این سری است که خود بر پایه نسخه اول این بازی قرار داشت!! در این نسخه شاهد ملاقات اولیه Lombax (همان Ratchet خودمان) با دوست مکانیکی عزیزش (Clank) هستیم که می‌باشد. بازی Ratchet & Clank عنوانیست در ژانر Action Adventure که توسط Insomniac Games ساخته شده و کمپانی Sony Computer Entertainment در سال ۲۰۱۶ آن را به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر کرد. گیم‌پلی بازی همان جذابیت و سرگرم‌کنندگی همیشه را داراست. با همان لیست عجیب و غریب و تیپیکال از اسلحه‌ها و گجت‌های خاص این فرنچایز و گرافیکی زیبا که به مانند یک فیلم انیمیشن فوق العاده است. نقطه قوت عناوین این سری که در واقع نقطه قوت اینسامنیاک گیمز نیز هست تنوع بی نظیر و ساخت نبوغ آمیز اسلحه ها در این فرنچایز است که در هیچ عنوان دیگری این تعداد سلاح عجیب و بی نظیر را مشاهده نخواهید کرد، آن هم سلاح هایی که هر بار و تا چندین درجه ارتقا می یابند و تغییر کاربری می دهند و همه چیز آنها عوض می شود.

Ratchet & Clank پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود عالی عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ بارها و بارها تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۵/۱۰۰ را دقیقا مثل بازی اصلی کسب نمود تا به این ترتیب موفقیت این بازی برای سونی دوباره تکرار شود. تمامی معماهای بازی و چالش های آن و راه های مخفی و … توسط سلاح ها و گجت های مختلفی که در بازی کم کم دریافت می کنید از پیش رو برداشته می شوند و در بسیاری از مراحل قسمت هایی هستند که در بار اول هنوز گجت مورد نیاز آن ها را در اختیار ندارید و باید بعدا به آن ها بازگردید تا این گونه ارزش تکرار بازی نیز بسیار بسیار بالا برود. هر سلاح انواع بسیار عجیب و جالبی از شلیک کردن دارد و کارایی های خیلی جذابی نیز دارند از وادار کردن دشمنان به رقصیدن تا بسیاری کارها و تاثیرات جالب که بازی را برای شما فوق العاده لذتبخش می کنند. هر چیزی که یک بازی در سبک اکشن ماجرایی داشته باشد را در بازی Ratchet & Clank مشاهده می کنید و خودتان این را بعد از یکی دو ساعت بازی کردن کاملا در خواهید یافت. بی شک بازی Ratchet & Clank، جزو برترین عناوین ریمستر شده در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده است.

۱۱ – Gears of War: Ultimate Edition

سازنده: The Coalition

ناشر: Microsoft Game Studios

ژانر: Third-Person Shooter

پلتفرم مقصد: Xbox One ,PC

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۲/۱۰۰

یکی از سازندگانی که موفق شد ۳ گانه ای تاریخی و افسانه ای را خلق کرده و در هر نسخه جدید هم توانستند تا طرفداران و منتقدان را راضی نگاه دارند، اعضای استودیو اپیک گیمز و در راس آنها کلیف بلیزینسکی بودند که با فرنچایز Gears of War و ۳ نسخه از آن در نسل هفتم برای ایکس باکس ۳۶۰، این سری را به عنوان یکی از فرنچایزهای اصلی مایکروسافت به دنیا معرفی کردند. نسخه اول Gears of War که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد یک شاهکار بسیار زیبا، بی نظیر و عالی بود که نام Gears of War را بر سر زبان ها انداخت. عنوانی بی نقص که تمام جامعه بازی های رایانه ای را به تحسین واداشت و گیمران و منتقدان همگی لب به تحسین آن گشودند و متای فوق العاده ۹۴ را نیز دریافت نمود. Gears of War از همه لحاظ یک بازی فوق العاده بود و جذابیت خیلی زیادی داشت. این عنوان، سبک شوتر سوم شخص و کاورگیری و دوربین روی شانه را به نوعی تکمیل کرد و آن را یک پله و یک سطح ارتقا داد. در آن دوره مایکروسافت انحصاری هایی رو می کرد که هر کدام یک بلاک باستر و یک عنوان بی نظیر بودند که حتی ارزش داشتند برایشان کنسول بخریم.

بازی از تمامی جوانب مانند داستان و گرافیک و گیم پلی و …. یک شاهکار بود و خیلی زود تبدیل به یکی از بزرگترین عناوین انحصاری ایکس باکس ۳۶۰ و به نوعی عنوان اصلی این کنسول شد و به قدری زیبا بود که حتی خرید کنسول برای تجربه این بازی هم امیری معقول به نظر می رسید و چه بسیار بازیبازانی که همین کار را هم انجام دادند. طراحی دشمنان که لوکاست نام داشتند در بازی بی نظیر بود و آن ها در انواع و اقسام مختلف از کوچکتر گرفته تا بزرگتر و غول پیکر و… بر سر مارکوس فینیکس آوار می شدند و باید آنها را از پای در می آوردید. لوکاست ها جدا از قدرتمند بودن، طراحی فوق العاده ای نیز داشته و بسیار مخوف و ترسناک خلق شده بودند و به خوبی ظاهرشان با حملات و قدرتشان هماهنگی داشت و بازیباز را دچار استرس می کردند.

با ورود به نسل هشتم و عرضه کنسول ایکس باکس وان این انتظار می رفت که مایکروسافت علاوه بر اسخت شماره جدید این سری، ۳ گانه شاهکار نسل هفتمی آن را نیز در قالب نسخه ای ریمستر شده برای ایکس باکس وان عرض نماید که خوشبختانه همین اتفاق هم رخ داد اما نه به صورت یک کالکشن و ۳ گانه بازسازی شده، بلکه به صورت انتشار عنوان ریسمتر شده بازی نخست با نام Gears of War: Ultimate Edition. به نظر می رسد که بعدا نیز شاهد عرضه چنین نسخه هایی برای بازی های دوم و سوم سری نیز باشیم. نسخه Gears of War: Ultimate Edition به مانند بازی اصلی عنوانیست در ژانر Third-Person Shooter که توسط The Coalition توسعه داده شده و پورت گردید و کمپانی Microsoft Game Studios در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ آن را برای پلتفرم های Xbox One و PC منتشر کرد. Gears of War: Ultimate Edition پس از انتشار به مانند عناوین اصلی خود موفقیت آمیز عمل کرد (البته نه به اندازه بازی اصلی که متای ۹۴ را در اختیار دارد) و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۲/۱۰۰ را کسب نمود به این ترتیب جزو عناوین ریمستر شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. بدون شک بازی Gears of War: Ultimate Edition در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمسترد قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

منبع متن: gamefa