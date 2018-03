چندی پیش اطلاعاتی جدید در مورد درجه‌های سختی بازی God of War منتشر شد که بازیکنان می‌توانند با انتخاب هر درجه، تجربه‌ای متفاوت را از این بازی داشته باشند. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید. آخرین روز از فروردین ماه جاری، روزی است که یکی از مورد انتظارترین و بزرگ‌ترین بازی‌های سال جاری و […]

چندی پیش اطلاعاتی جدید در مورد درجه‌های سختی بازی God of War منتشر شد که بازیکنان می‌توانند با انتخاب هر درجه، تجربه‌ای متفاوت را از این بازی داشته باشند. جزئیات بیشتر را در ادامه مطالعه کنید.

آخرین روز از فروردین ماه جاری، روزی است که یکی از مورد انتظارترین و بزرگ‌ترین بازی‌های سال جاری و انحصاری‌های کنسول پلی استیشن ۴، یعنی عنوان God of War منتشر می‌شود و از حالا کاربران زیادی منتظر تجربه این بازی هستند. با نزدیک‌تر شدن به تاریخ انتشار این بازی، شاهد انتشار اطلاعات بیشتری از این بازی هستیم.

چندی پیش اطلاعات جدیدی از درجه‌های سختی مختلف بازی God of War منتشر شد که هرکدام از آنان دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. بازیکنان در ابتدا با شروع این بازی، باید از چهار درجه سختی موجود، یکی را انتخاب کنند و ماجراجویی خود را در دنیای وسیع این بازی آغاز کنند. همان طور که اشاره شد این بازی از چهار درجه سختی مختلف برخوردار است که یکی از آنان به عنوان سخت‌ترین و چالش‌برانگیز ترین درجه سختی موجود شناخته می‌شود. این درجه سختی دارای یک فایل ذخیره‌سازی مجزا خواهد بود که کاربران در طول به اتمام رساندن بازی، قادر به ایجاد تغییرات در آن نخواهند بود.

در ادامه کارگردان بازی God of War یعنی کوری بارلوگ در مورد این درجه سختی توضیح داد:

آخرین درجه سختی موجود، سخت‌ترین و چالش‌برانگیز ترین درجه سختی برای کاربران است. در واقع ما در این درجه سختی دشواری‌های الگوریتمی را طراحی نکرده‌ایم، بلکه برخی از الگو های ضربات دشمنان و نوع مبارزات آنان را تغییر داده‌ایم تا کاربران نتوانند حرکات و رفتار آنان را حدس بزنند. پس واقعا با یک چالش بزرگ رو به رو هستید!

سخت‌ترین درجه سختی بازی، Give Me God Of War نام‌گذاری شده و مخصوص افرادی طراحی شده است که قصد دارند این بازی را در تمامی حالات تجربه کنند و در سخت‌ترین شرایط ممکن، این بازی را به پایان برسانند. دیگر درجه‌های سختی موجود در بازی، Give Me A Balanced Experience ، Give Me A Story و Give Me A Challenge نام دارند.

از سویی دیگر اعلام شد که با به اتمام رساندن مراحل بازی، بدون در نظر گرفتن اینکه کدام درجه سختی را انتخاب کرده‌اید، قادر خواهید بود تا به دنیای اصلی بازی برگشته و آزادانه به فعالیت دلخواه خود بپردازید. مثل جمع آوری آیتم‌های مختلف و گنیجنه‌های درون بازی!

عنوان مورد انتظار God of War در تاریخ ۲۰ آپریل مصادف با ۳۱ فروردین ماه به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ عرضه خواهد شد. از دیگر اخبار جدید بازی God of War، می‌توان به انتشار یک تریلر جدید از گیم پلی بازی اشاره کرد که در جریان آن مبارزات بازی به خوبی به تصویر کشیده شده‌اند. جزئیات آن را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

