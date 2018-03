خبرهای تازه حاکی از آن است که میزان درآمد به دست آمده از محصولات سرگرمی در حوضه بازی‌های ویدئویی، بیشترین میزان در ماه فوریه، از سال ۲۰۱۴ بوده است. نتایج به دست آمده از آمار فروش بازی‌ها و محصولات سرگرمی در آمریکا در ماه فوریه گذشته توسط تیم آماری NPD منتشر شده است و طبق […]

نتایج به دست آمده از آمار فروش بازی‌ها و محصولات سرگرمی در آمریکا در ماه فوریه گذشته توسط تیم آماری NPD منتشر شده است و طبق این نتایج، عنوان Monster Hunter World از ساخته‌های کپکام، برای دومین ماه متوالی عنوان پرفروش‌ترین بازی در کشور آمریکا را به دست آورده است. البته این بازی جدید‌ترین بازی منتشر شده در این لیست نیست و بازی‌های دیگری هستند که بعد از آن عرضه شده و در این لیست هم قرار گرفته‌اند که در کنار آن‌ها بازی‌هایی هم قرار دارند که ماه‌ها و یا سال‌ها از زمان عرضه آن‌ها می‌گذرد. این تنوع قرار گیری بازی‌های مختلف در این لیست جذابیت بسیار خوبی به آن بخشیده است.

برخی از بازی‌هایی که در لیست پرفروش‌ترین بازی‌های ماه فوریه در آمریکا قرار گرفته‌اند، شامل Grand Theft Auto V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Assassin’s Creed Origins, Dragon Ball FighterZ, Madden NFL 18, و همینطور Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege می‌شوند که رتبه‌های مختلف جدول را برای خود رزرو کرده‌اند. در کنار آن‌ها Kingdom Come: Deliverance و همینطور Shadow of the Colossus نیز از جمله بازی‌های جدیدتری هستند که در این لیست جای گرفته‌اند. نکته قابل توجه در خصوص این دو بازی این است که با وجود جدید بودن آن‌ها نسبت به سایر بازی‌های جدول، به قدری خوب عمل کرده‌اند که جزو ۱۰ بازی پرفروش قرار گرفته‌اند که بسیار جای خوشحالی برای سازندگان آن‌ها دارد. اما دیگر نکته قابل توجه در این لیست این است که اگر کمی دقت کنید، می‌توانید بازی‌های نینتندو سوییچ را هم در این لیست شاهد باشید که با وجود این که شاید تعدادشان زیاد نباشد، اما نشان دهنده این است که بازی‌های نینتندو سوییچ در آمریکا هم طرفداران زیادی دارند که می‌توانند این بازی‌ها را میان پرفروش‌ترین بازی‌های ماه قرار بدهند. بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ که در این لیست حضور دارند، شامل The Legend of Zelda: Breath of the Wild، Mario Kart 8، Super Mario Odyssey و همینطور Bayonetta 2 می‌شوند.

اما از نظر میزان فروش سخت افزارها در این کشور، کنسول نسل هشتمی سونی یعنی پلی‌استیشن ۴ پرفروش‌ترین کنسول ویدئویی ماه بوده است. این کنسول با کنار زدن کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ که در ماه گذشته پرفروش‌ترین کنسول ویدئویی شده بود، توانست این عنوان را برای خودش به دست بیاورد. لازم به ذکر است که اعلام کنم در این خصوص مت پیسکاتلا (Mat Piscatella) که از تحلیلگران به نام گروه آماری NPD به شمار می‌رود، اعلام کرده است که از زمان عرضه کنسول‌های نینتندو سوییچ و ایکس‌باکس وان ایکس، کنسول پلی‌استیشن ۴ سلطه خود در آمریکا را از دست داده است و کم کم دچار افت فروش شده است که این موضوع باعث شده تا فضای قابل توجه و خوبی در اختیار ایکس‌باکس وان ایکس و نینتندو سوییچ قرار بگیرد. اما با این وجود پلی‌استیشن ۴ تا این جا پرفروش‌ترین کنسول سال است و سوییچ نیز در اولین دوازده ماهه عرضه خود به سر می‌برد (نتایج به دست آمده از این جدول در ماه فرویه تنظیم شده است) که انتظار می‌رود در ماه‌های آتی فروش بیشتری داشته باشد چرا که این کنسول استحقاق تبدیل شدن به پرفروش‌ترین کنسول تاریخ را در خود دارد.

به نظر می‌رسد که در ماه فوریه، صنعت بازی‌های رایانه‌ای در مسیر درستی در کشور آمریکا قرار گرفته چرا که نتایج این جدول کاملا عدلانه و منطقی است و همه بازی‌ها به صورت کاملا به حق در جای خود قرار گرفته‌اند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شاهد لیست پرفروش‌ترین بازی‌های ماه فوریه در آمریکا باشید. لازم به ذکر است که اعلام کنم بازی‌هایی که با علامت یک ستاره (*) مشخص شده‌اند، تعداد فروش دیجیتالیشان حساب نشده و همینطور بازی‌هایی که با دو علاومت ستاره (**) مشخص شده‌اند هم تعداد نسخه‌های دیجیتالی نسخه رایانه‌شخصیشان محاسبه نشده است.

Monster Hunter: World Call of Duty: WWII NBA 2K18 Dragon Ball: Fighterz Grand Theft Auto V Shadow of the Colossus UFC 3 Kingdom Come: Deliverance Mario Kart 8* Super Mario Odyssey* Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege The Legend of Zelda: Breath of the Wild* PlayerUnknown’s Battlegrounds** Bayonetta 2* Madden NFL 18 Assassin’s Creed: Origins FIFA 18** Sword Art Online: Fatal Bullet The Sims 4** Star Wars: Battlefront II

منبع متن: gamefa