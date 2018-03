در جدول پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته ژاپن چه گذشت؟

به نظر می‌رسد که عنوان Monster Hunter: World بعد از چند هفته متوالی جایگاه نخست را از دست داده و در رتبه ششم پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته ژاپن قرار گرفته باشد. گفتنی است که دلیل این نزول، انتشار عناوینی همچون Attack on Titan 2 بوده که خود به تنهایی توانسته است آمار فروش کنسول PS4 را به اندازه 28,480 واحد افزایش دهد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از pushsquare، باری دیگر آمار PS4 با فروش کلی 22,000 واحد در دو نسخه استاندارد و Pro کاهش پیدا کرده است و کنسول محبوب Switch قادر به بازپس‌گرفتن جایگاه نخست شده است.

در ادامه، با لیست کامل پرفروش‌ترین بازی‌ها و سخت‌افزار‌های این هفته ژاپن همراه باشید:

سخت‌افزارها

Switch – 54,342

PlayStation 4 – 14,349

PlayStation 4 Pro – 8,278

New 2DS LL – 4,937

New 3DS LL – 3,664

PlayStation Vita – 3,644

2DS – 547

Xbox One – 80

Xbox One X – 74

بازی‌ها

Kirby: Star Allies

Splatoon 2

Attack on Titan 2 (نسخه PS4)

Attack on Titan 2 (نسخه Switch)

Hokuto ga Gotoku

Monster Hunter: World

Mario Kart 8 Deluxe

Attack on Titan 2 (نسخه PS Vita)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

منبع متن: pardisgame