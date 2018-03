جزئیات سیستم مورد نیاز عنوان A Way Out اعلام شد + تریلر زمان عرضه

شرکت Electronic Arts لحظاتی قبل ضمن انتشار تریلر عرضه عنوان A Way Out همچنین مشخصات سیستم مورد نیاز این بازی بر روی PC را نیز اعلام کرد. بر اساس جزئیات اعلام شده، PC گیمرها جهت تجربه این بازی حداقل به پردازنده‌ای از نوع Intel core i3-2100T یا AMD FX 6100 همراه با 8 گیگ رم و گرافیکی به قدرت یک NVIDIA GTX 650Ti یا AMD Radeon HD 7750 نیاز خواهند داشت.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Electronic Arts ،DSOGaming همچنین برای آن دسته از بازیکنانی که به دنبال تجربه A Way Out بر روی جزئیات گرافیکی High با 60 فریم در ثانیه و رزولوشن 1080p هستند نیز پردازنده Intel Core i5 3570K یا AMD Ryzen 3 1300x همراه با 16 گیگ رم و گرافیک Nvidia GTX 960 یا AMD R9 290 را توصیه کرده است.

A Way Out در تاریخ 23 مارس 2018 (جمعه 3 فروردین 1397) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد. در ادامه شاهد جزئیات سیستم مورد نیاز و تریلر عرضه این بازی باشید.



حداقل سیستم مورد نیاز (low settings , 720P , 30fps):

سیستم عامل (تنها 64 بیت): 7/8.1/10

پردازنده: Intel core i3-2100T @ 2.5GHz/AMD FX 6100 @ 3,2 GHz یا پردازنده‌های سریع‌تر

میزان حافظه مورد نیاز: 8GB

کارت گرافیک: NVIDIA GeForce GTX 650Ti 2GB | AMD Radeon HD 7750 2GB

دایرکت ایکس: نسخه 11

فضای خالی هارد: 25GB __ ورودی: حداقل یک کنترلر سازگار با Xbox یا PlayStation

سیستم پیشنهادی (HIGH settings , 1080P , 60fps):



سیستم عامل (تنها 64 بیت): 7/8.1/10

پردازنده: Intel Core i5 3570K | AMD Ryzen 3 1300x یا پردازنده‌های سریع‌تر

میزان حافظه مورد نیاز: 16GB

کارت گرافیک: Nvidia GTX 960 | AMD R9 290

دایرکت ایکس: نسخه 11

فضای خالی هارد: 25GB __ ورودی: حداقل یک کنترلر سازگار با Xbox یا PlayStation

تنظیمات ویدیویی:

حالت نمایش: Fullscreen



وی‌سینک: Off

کیفیت بافت‌ها: High

کیفیت سایه‌ها: Med

کیفیت بازتاب‌ها: High

سطح جزئیات: Medium

کیفیت شیدرها: Medium

شبیه‌سازی آب: High

فیلتر ناهمسان: 8X

کیفیت پوست پراسس: High

گاما: 50

