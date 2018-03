کراکن ها در عنوان Sea of Thieves فاقد بدن هستند

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار عنوان Sea of Thieves هفته گذشته رسما برای کنسول اکس باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه شد. حال به تازگی یکی از کاربران هنگام تجربه این عنوان به مشکل عجیبی برخورد کرده است. یکی از ویژگی‌های قابل توجهی که کاربران بسیاری را مجذوب بازی Sea of Thieves می کند، دریانوردی و مبارزه […]

یکی از ویژگی‌های قابل توجهی که کاربران بسیاری را مجذوب بازی Sea of Thieves می کند، دریانوردی و مبارزه با هیولاها به خصوص کراکن‌های غول پیکر است. کراکن‌ها موجوداتی افسانه ای و به شکل هشت پا‌های غول پیکر می باشند که با بازو‌های خود به کشتی‌های ملوانان حمله می کنند. این بازو‌ها به بدن آن‌ها که معمولا در زیر آب قرار دارد متصل هستند. از آن جایی که در بازی Sea of Thieves، برخی از کاربران قادر بوده تا با استفاده از یک گلیچ زیر آب را نیز مشاهده کنند، یکی از همین کاربران هنگام تجربه عنوان Sea of Thieves و مواجهه با یک کراکن به مشکل عجیبی برخورده و مشاهده کرده است که کراکن‌ها در زیر آب فاقد بدن هستند. اگرچه این موضوع به گیم پلی بازی و مبارزات دریایی با کراکن‌ها آسیبی نمی زند اما به نظر می رسد بسیار از کاربران را از عنوان Sea of Thieves نا امید کرده است. حال باید منتظر مانده تا ببینیم استودیوی Rare چگونه این مشکل را برطرف می سازد. تصویر مربوط به این موضوع را می توانید در قسمت پایین مشاهده کنید:



عنوان Sea of Thieves هم اکنون برای کنسول اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa