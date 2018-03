کارگردان ارشد عنوان God of War آقای کوری بارلوگ به تازگی در مصاحبه با وبسایت Rollingstone جزئیات جالبی را در مورد این بازآفرینی مطرح و در مورد دلیل عدم وجود پیشوند در نام این قسمت صحبت کرده است. در ادامه با اظهارات ایشان همراه باشید.

"به این خاطر است که این قسمت می‌تواند مانند یک میانبر برای همه عمل کند. شما می‌توانید بازی را بدون آنکه مجبور باشید به عناوین قبلی سری God of War بازگردید تجربه کنید. اولین تجربه شما از این سری می‌تواند در نسخه جدید رقم بخورد. اما این قسمت در عین حال تشویق می‌کند که به عناوین گذشته بازگردید."

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، با تغییرات عظیمی که Sony Santa Monica در این قسمت God of War ایجاد کرده این ویژگی کاملا منطقی به نظر می‌رسد. تحولاتی که با تغییر حال و هوا (از اساطیر یونانی به اساطیر نورس) شروع شده و اساسی‌ترین ویژگی‌های سری را تحت تاثیر قرار داده از جمله شخصیت اصلی "کریتوس" که دیگر یک ماشین کشتار نیست و به پدری تبدیل شده که می‌خواهد برای پسرش "آتیروس" نمونه و یک مربی باشد. با تغییرات در سیستم گیم‌پلی که اینبار بازیکنان را از نمای دید سوم شخص دوربین روی شانه با کریتوس همراه می‌کند تا هر چه بیشتر به صحنه مبارزات نزدیک شوند.

تعجبی نیست که در این میان شاهد تاثیر گرفتن از عناوین اکشن ماجراجویی شخصیت محور مانند کارهای Naughty Dog باشیم و بارلوگ نیز در ادامه مصاحبه با تحسین این استودیو و خصوصا یاد کردن از The Last of Us بعنوان "استاندارد طلایی" صنعت بازی به این حقیقت اشاره کرده است.

"The Last of Us یک استاندارد طلایی است. همه کارهایی که در Naughty Dog انجام می‌شود چنین هستند.

رویکرد و ذهنیت آنها در بازی‌سازی دقیقا همان چیزی است که من به آن علاقه دارم: روایت یک داستان ساده اما با جای دادن شخصیت‌های پیچیده در آن داستان."

God of War در تاریخ 20 آوریل (جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷) به صورت انحصاری برای PlayStation 4 عرضه خواهد شد و بر اساس گزارش مرجع Digital Foundry بازی نماینده‌ای شایسته برای نمایش قدرت PlayStation 4 Pro خواهد بود.

منبع متن: pardisgame