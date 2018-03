تکرار لذت نوستالژیک، با چاشنی گرافیک | ارزشمندترین عناوین Remaster شده – بخش دوم

موضوع ریمستر شدن و انتشار دوباره بازی های قدیمی با مقداری ارتقای گرافیکی، جزو موضوعاتی است که در چند سال اخیر خیلی بیشتر آن را در صنعت بازی مشاهده کرده و می کنیم و می توان گفت هم موضوعی روی اعصاب و منفی است و هم اتفاقی مثبت و دوست داشتنی. منفی از جهت دوشیدن […]

موضوع ریمستر شدن و انتشار دوباره بازی های قدیمی با مقداری ارتقای گرافیکی، جزو موضوعاتی است که در چند سال اخیر خیلی بیشتر آن را در صنعت بازی مشاهده کرده و می کنیم و می توان گفت هم موضوعی روی اعصاب و منفی است و هم اتفاقی مثبت و دوست داشتنی. منفی از جهت دوشیدن دوباره بازیبازها برای خریدن یک بازی که قبلا تجربه کرده اند و استفاده از حس نوستالژی آن ها در راستای سوء استفاده از جیب آن ها به جای ساختن یک بازی جدید؛ مثبت از این جهت که با این نسخه ها فرصت تجربه برخی از شاهکارهای قدیمی برای بازیبازان نسل جدید فراهم می شود و خیلی ها هم می توانند مجددا خاطرات خوب خود را با کیفیتی بالاتر دوباره تجربه نمایند. به هر شکل این مسئله اکنون وجود دارد و مخصوصا در نسل هشتم بسیار بسیار هم شدیدتر شده است و پشت سر هم شاهد عرضه بازی های خوب و بد قدیمی در قالب نسخه های ریمسترد آن ها هستیم. در این مسیر نیز مانند هر حوزه دیگری، هم محصول باکیفیت تولید می شود و هم محصول ضعیف. هم نسخه های ریمستر شده بسیار ارزشمند می بینیم و هم بازی هایی که حتی نصف بازی اصلی خود نیز نمی توانند خوب عمل کنند و نام آن را خراب می کنند. اما این مطلب جای برترین هاست. جای نسخه های ریمستر شده ای که توانسته اند عالی و فوق العاده عمل کنند و هم با کیفیت بالای خود ارزش خرید دارند و هم توانسته اند نام بازی اصلی خود را دوباره سربلند نمایند.

در واقع در این مطلب قصد داریم تا طی دو قسمت به ۲۰ عدد از برترین و ارزشمندترین عناوینRemaster شده در تاریخ بازی های رایانه ای اشاره کنیم و آن ها را همراه شما برشماریم. عناوینی که هر کدام با وجود این که در واقع پورتی از یک بازی یا بازی های قدیمی تر هستند ولی به حدی ارزشمند هستند که نه تنها ارزش تجربه دوباره را دارا هستند بلکه از بسیاری از عناوین روز و جدید نیز باکیفیت تر هستند. به مانند همیشه و در مقالات ۱۰ برتر و ۲۰ برتر و … قبل از شروع این مطلب باید نکاتی را ذکر کنم که از شما عزیزان خواهشمندم آن ها را مطالعه نمایید تا شک و شبهه ای برای شما دوستان پیش نیاید. قطعا جدا از این لیست که بنده تهیه کرده ام تعداد بسیار زیادی گزینه های دیگر وجود داشته اند که می توانستند در این مطلب حاضر باشند اما به هر حال تعداد محدودیت دارد و نویسنده، انتخاب هایی را که از نظر خود برتر بوده اند در لیست جای داده است. پس دقت کنید که این مقاله، “ارزشمندترین عناوین Remastered” به انتخاب و بر اساس رتبه بندی نویسنده است، زیرا که اساس چنین مقالاتی این گونه است و سلیقه شخصی نیز بسیار اهمیت دارد. رتبه بندی و ترتیبی که در این لیست برای بازی های مختلف لحاظ شده است کاملا نظر شخصی نویسنده است و هیچ معیار و میزانی برای درست یا غلط بودن آن وجود ندارد زیرا پای سلیقه مطرح است، البته سلیقه منطقی، نه این که مثلا کسی یک بازی ریمسترد شده افتضاح و پر از باگ و مشکلات فنی را بیاورد و در جایگاه اول لیست ارزشمندترین عناوین Remastered قرار دهد و بگوید این سلیقه من است زیرا که این توهین به شعور مخاطب است اما به هر حال سلیقه شخصی نیز در چنین مقالاتی بسیار اهمیت دارد.

قطعا در رده بندی این بازی ها سلائق و علائق با هم متفاوت است و بر اساس تجربه و خاطراتی که هر شخص دارد جایگاه ها را تعیین می کند و قاعدتا هر شخصی از هر عنوانی که بیشتر از آن خاطره داشته باشد و به آن علاقمند باشد، آن را بالاتر قرار خواهد داد. البته ما در این مطلب سعی کرده ایم تا عناوین ریسمتر شده ای را قرار دهیم که یک وفاق جمعی بین بسیاری از بازیبازان و منابع و مراجع معتبر گیمینگ دنیا در مورد فوق العاده بودن آن ها برقرار است و بدون شک بازی های این لیست در خیلی از ویدئوها و مطالب مربوط به ارزشمندترین عناوین Remastered با مطلب ما مشترک هستند. در نظر داشته باشید که عنوانی که مثلا من در رتبه ششم قرار داده ام دلیلی بر این نیست که آن بازی حتما و به صورت وحی منزل، ششمین بازی برتر ریمستر شده تاریخ است، بلکه برای من این گونه است و شاید برای شما اول یا دهم باشد و یا شاید اصلا در لیست شما حضور نداشته باشد. در این لیست اصلا و ابدا عناوینی که کاملا ریبوت شده حضور ندارند و تنها بازی های ریمستر و ریمیک شده یعنی عناوینی که فقط از جنبه گرافیکی و صوتی ارتقا یافته اند و گیم پلی در آن ها هیچ تغییر بزرگی نسبت به بازی اصلی به خود ندیده است، در لیست ما حاضر هستند.

کیفیت فنی ریمستر شدن، موردی است که لیست بر اساس آن ها شکل گرفته است و در واقع با چنین میزان و معیاری سنجیده شده اند. همچنین توجه داشته باشید که این لیست در مورد تک بازی های ریمسترد شده است و عناوین کالکشن را شامل نمی شود زیرا که برترین کالکشن ها در یک مطلب جداگانه در کنار هم قرار گرفته اند و در این لیست فقط تک بازی ها را خواهید دید. دوستان عزیزم توجه داشته باشید که تمامی گزینه های این لیست بر اساس داشته ها و اطلاعات نویسنده گرد آوری شده اند و در این مطلب قرار گرفته اند. شاید شما عقیده داشته باشید که مثلا بازی دیگری می توند به جای فلان شماره از این لیست قرار بگیرد و یا جایگاه آن فرق کند. در اینجا نیز معیار و میزان ثابتی نداریم و عقل و منطق در کنار احساس و خاطرات است که در ذهن هر شخص با هم ترکیب می شوند و اسم هایی مختلف را به عنوان خروجی بیرون می دهند. نکاتی که خدمت شما عرض کردم مهم ترین مواردی بود که باید هنگام خواندن مقاله در نظر داشته باشید تا نظراتی عجیب و غریب را شاهد نباشیم. پس بهتر است تا این مطلب را به عنوان یک مقاله سرگرم کننده که به همراه آن برخی خاطراتتان را مرور کرده و یا با برخی کالکشن های ارزشمند آشنا خواهید شد، نگاه کنید. با بیان این نکات اگر تا کنون به خواندن مقاله ادامه داده اید از شما دعوت می کنم تا در ادامه مطلب قسمت نخست “ارزشمندترین عناوین Remastered که باید تجربه کنید” که به بررسی شماره های ۲۰ تا ۱۱ می پردازد با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

۱۰ – The Elder Scrolls V Skyrim: Special Edition

سازنده: Bethesda Game Studios

ناشر: Bethesda

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ,PC

سال انتشار: ۲۰۱۱

امتیاز متا: ۸۴/۱۰۰

برخی از عناوین هستند که واقعا حیف است اگر ریمستر نشوند و بازیبازانی که تازه در یک نسل پای به دنیای بازی های رایانه ای گذاشته اند، از تجربه آن ها که متعلق به نسل های قبلی بوده اند محروم گردند. مخصوصا اگر یکی از بزرگترین بازی های تاریخ و “بازی سال” زمان انتشار خودش باشد. سری The Elder Scrolls در سال ۱۹۹۴ با بازی The Elder Scrolls: Arena به دنیای بازی های رایانه ای معرفی شدند و در طول سال ها خود را به عنوان یکی از ۲-۳ فرنچایز برتر تاریخ نقش آفرینی به دنیا شناساند. در عناوین سری The Elder Scrolls همواره شاهد کامل ترین محتوا و بزرگ ترین نقشه ها برای گشت و گذار و تعداد بسیار زیادی ماموریت ها و فعالیت های مختلف و متنوع بوده ایم که سبب شده است تا بازی های الدر اسکرولز تبدیل به یکی از عظیم ترین فرنچایزهای تاریخ شوند. این فرنچایز در طول تاریخ هر گونه افتخاری که شما فکرش را بکنید کسب کرده است و از بازی سال گرفته تا ایجاد انقلاب در سبک نقش آفرینی و فروش بی نظیر و امتیاز متای فوق العاده و … همه و همه در پرونده پر افتخار این سری دیده می شود. فرنچایزی که برترین و قدرتمندترین سری Bethesda محسوب می شود و تاکنون بیش از ۴۰ میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته است. نقطه عطف این فرنچایز بازی The Elder Scrolls IV: Oblivion در سال ۲۰۰۶ بود که انقلابی را در سبک نقش آفرینی ایجاد کرد و مورد تحسین بازیبازان و منتقدان قرار گرفت و متای بی نظیر ۹۴ را نیز به خود اختصاص داد.

بعد از انتشار The Elder Scrolls IV: Oblivion و موفقیت فوق العاده آن، بسیاری منتظر بودند تا ببینند نسخه پنجم این سری بزرگ چگونه خواهد شد و خوشبختانه The Elder Scrolls V: Skyrim هم تبدیل به یکی از برترین بازی های تاریخ شد. در اسکایریم به معنای کامل، همه چیز از ریزترین جزییات تا المان های اصلی، شگفت انگیز و جذاب است و در نهایت تک تک همین بخش های کوچک و جزییات هستند که با هم جمع شده اند و شاهکاری را به نام اسکایریم خلق کرده اند که بارها و بارها نمره کامل می گیرد و بازی سال می شود و همواره از آن به عنوان یکی از برترین عناوین تاریخ یاد می شود. با ورود به نسل هشتم کاملا محتمل به نظر می رسید که نسخه ای ریمستر شده از بازی اسکایریم برای کنسول های نسل جدید هم عرضه شود که این اتفاق هم خوشبختانه رخ داد تا بازیبازان نسل هشتم نیز از تجربه یکی از بزرگترین بازی های تاریخ محروم نشوند. بازی The Elder Scrolls V Skyrim: Special Edition به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر Action RPG که توسط Bethesda Game Studios ساخته شده و کمپانی Bethesda در سال ۲۰۱۶ آن را برای برای کنسول های PlayStation 4 و Xbox One منتشر کرد. یک سال بعد نیز نسخه نینتندو سوییچ این عنوان به همراه نسخه پشتیبانی کننده از هدست واقعیت مجازی پلی استیشن وی آر منتشر شدند.

The Elder Scrolls V Skyrim: Special Edition پس از انتشار به مانند عنوان اصلی خود موفقیت آمیز ظاهر شده (البته اصلا نه به اندازه بازی اصلی که متای ۹۶ را دریافت کرد و بازی سال شد) و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۴/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب جزو عناوین ریمستر شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. ایراداتی که از این بازی گرفته شده بود بیشتر به ضعف در ارتقای گرافیکی بازی مربوط بودند که خیلی از المان های نازیبا و بی کیفیت بازی نسل هفتم دقیقا در بازی نسل هشتم نیز وجود داشتند و این موضوع قابل قبول نبود، مخصوصا با ریمسترهایی که در نسل هشتم شاهد بوده ایم و ارتقای بی نظیری داشته اند. اما به هر حال باز هم The Elder Scrolls V Skyrim: Special Edition یک بازی ریمستر شده موفق است و از آن مهم تر یکی از ارزشمندترین ریمسترد هایی است که در اختیار بازیبازان نسل هشتم قرار گرفته است، زیرا که اگر حتی بازی دقیقا کیفیت نسخه نسل هفت را هم داشته باشد باز هم اسکایریم است دیگر. بی تردید باید اذعان داشت که بازی The Elder Scrolls V Skyrim: Special Editionدر زمره عناوین ارزشمند ریمستر شده در نسل هشتم قرار دارد و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.

۹ – Darksiders 2 Deathinitive Edition

سازنده: Vigil Games

ناشر: THQ Nordic

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا:

Darksiders II نیز به مانند بازی اول این سری و حتی بیشتر از آن، بازی موفقی بود و توانست موفقیت نسخه اول بازی را ادامه دهد و البته با تغییراتی که به خود دیده بود کاملا یک بازی جدید و مجزا نیز به حساب می آمد و نه فقط یک ادامه دقیقا مانند بازی اول، که به همین دلیل نیز مورد نحسین قرار گرفت. با ورشکست شدن کمپانی THQ، امتیاز این سری به شرکت نوردیک گیمز رسید و صنعت بازی نیز پای به نسل هشتم گذاشت. در این نسل، کمپانی Nordic Games و استودیو Vigil Games نیز که بازخوردهای بسیار مثبتی از بازی Darksiders II گرفته بودند و فروش خوبی را نیز تجربه کرده بودند، فرصت را مغتنم شمرده و تصمیم گرفتند تا آن‎ها نیز سوار بر موج بازسازی عناوین زیبای نسل هفتم برای کنسول‎های نسل هشتمی شوند و انتشار نسخه ارتقا یافته و نسل هشتمی Darksiders II را در دستور کار قرار دهند. آن‎ها تصمیم گرفتند تا این بازی را به همراه تمامی بسته‎های الحاقی منتشر شده و البته ارتقاهایی که قصد داشتند روی گرافیک بازی لحاظ کنند، تحت نام Darksiders II: Deathinitive Edition منتشر کنند و به این ترتیب بود که عنوان Darksiders II: Deathinitive Edition خلق شد. بازی Darksiders 2 Deathinitive Edition به مانند بازی اصلی خود، عنوانیست در ژانر Action RPG که توسط Vigil Games ساخته شده و کمپانی THQ Nordic در سال ۲۰۱۵ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4 و Xbox One منتشر کرد. این نسخه شامل بازی اصلی Darksiders II و سیزن پس آن است که حاوی سه بسته الحاقی داستانی فوق العاده زیبای منتشر شده برای این بازی و همین طور آیتم‎های اضافه شده به آن می باشد.

در نسخه Darksiders II: Deathinitive Edition بسته های الحاقی داستانی بازی اصلی همگی در بازی قرار داده شده اند تا محتوای بازی هرچه کامل تر شود، مخصوصا با توجه این که هر کدام از این بسته ها خودشان یک خط داستانی کوتاه جدبد و محتوای چند ساعته گیم پلی دارند که باعث شده اند بازی Darksiders II: Deathinitive Edition یک اکشن نقش افرینی کامل با ده ها ساعت محتوای جذاب باشد. در بازی شخصیت های مختلفی را خواهید دید که هرکدام شخصبتی خاص و عجیب و گاها ماموریت هایی چندگانه را برای شما دارند. در واقع در باری علاوه بر ماموریت های خط اصلی داستانی، به سنت بازی های نقش آفرینی ماموریت های جانبی که آن ها را از شخصیت های مختلف بازی دریافت می کنید نیز وجود دارند تا بتوانید با انجام آن ها آیتم های جذاب و قدرتمند و امتیاز تجربه به دست اورید و هر چه بیشتر Death را برای ادامه ماجراجویی اش آماده و تجهیز نمایید. همان طور که مشاهده می کنید گیم پلی بازی Darksiders II: Deathinitive Edition واقعا معرکه و لذتبخش از کار در آمده است و ده ها ساعت محتوای متنوع و با کیفیت را در قالب یک اکشن نقش آفرینی قدرتمند با سلاح ها و زره ها و شخصی سازی های بسیار متنوع و انواع و اقسام فنون و قابلیت هاو کمبوها و ارتقاها در اختیار بازیباز قرار می دهد تا بعد از تجربه آن، نام Darksiders II تا همیشه و حتی بیشتر از بازی نخست در یاد و خاطر شما ثبت شده و همواره به خوبی از آن یاد کنید.

Darksiders 2 Deathinitive Edition پس از انتشار به مانند عنوان اصلی خود موفقیت آمیز ظاهر شده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۶/۱۰۰ را کسب نمود به این ترتیب جزو عناوین ریمسترد شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. اگر در نسل هفتم خود را از چشیدن لذت ناب Darksiders II محروم کرده‎اید، نسخه Deathinitive Edition بهترین فرصت برای تجربه این عنوان بی ‎نظیر است زیرا پر واضح است که هنوز که هنوز است Darksiders II از بسیاری از عناوین نسل هشتمی، برتر، زیباتر و سرگرم ‎کننده ‎تر است، مخصوصا با وجود ارتقاهای هر چند محدود گرافیکی، بسته‎های الحاقی داستانی پرمحتوا و البته لذت بازی کردن با کنترلرهای نسل هشتمی. بر کسی پوشیده نیست که سازندگان و پورت کنندگان نسخه نسل هشتمی بازی می‎توانستند که در این نسخه کار بیشتری انجام دهند (مخصوصا با پیشرفت های گرافیکی که مثلا در مورد ۳ گانه آنچارتد که از نسل هفت به هشت آمد شاهد بوده ایم و واقعا زمین تا آسمان با نسل هفت فرق می کرد) و آن را از یک GOTY Edition (با کمی ارتقای گرافیکی) تبدیل به یک Definitive Edition واقعی کنند ولی به هر حال نمی شود کتمان کرد که این نسخه نیز هیچ چیزی از یک بازی اکشن نقش آفرینی هک اند اسلش فوق ا‎لعاده قدرتمند و بی ‎نظیر و از همه مهم‎ تر لذت ‎بخش و سرگرم کننده کم ندارد و جزو برتربن عناوینی است که از نسل هفتم به نسل هشت پایش باز شده است. برکسی پوشیده نیست که بازی Darksiders 2 Deathinitive Edition در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمستر شده به شمار می رود و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” نیز با شایستگی رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.

۸ – The Legend of Zelda: The Wind Waker HD



سازنده: Nintendo EAD

ناشر: Nintendo

ژانر: Action-adventure

پلتفرم مقصد: Wii U

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۰/۱۰۰

بله دیگر! مگر نینتندو چه کم دارد که نتواند به موج ریمستر شدن بازی های قدیمی بپیوندد و تازه این کمپانی که بازی های قدیمی اش جزو محبوب ترین های تاریخ هستند و بی شک نسخه ریمستر خیلی از آن ها می تواند خبری بسیار بسیار خوشحال کننده برای خیلی از بازیبازان دنیا باشد، مخصوصا اگر موضوع ریمستر شدن یک بازی از فرنچایزی عظیم به نام The Legend of Zelda مطرح باشد. این بار و در این مطلب برخلاف مقالات قبلی که در بیشتر آن ها وقتی نام سری زلدا آمده است از دو بازی Ocarina of Time و Breath of the Wild یاد کرده ایم، صحبت از یکی دیگر از نسخه های شاهکار این سری است به نام The Legend of Zelda: The Wind Waker. بازی اصلی The Legend of Zelda: The Wind Waker در سال ۲۰۰۲ و برای کنسول GameCube عرضه گردید و به مانند هر عنوان دیگری در این سری توانست یه شاهکار دیگر را به لیست عناوین نینتندو و زلدا اضافه نماید و با درخشش بی حد و حصر خود امتیاز متای شگفت انگیز و رویایی ۹۶/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد.

در دوره کنسول وی یو و هنگام تلاش شدید و تقریبا نافرجام نینتندو برای به موفقیت رساندن این کنسول نه چندان موفق، این شرکت تصمیم گرفت تا با ریمستر کردن نسخه بی نظیر The Legend of Zelda: The Wind Waker جانی دوباره به پیکر نیمه جان کنسول وی یو ببخشد و سبب شود تا به واسطه این شاهکار، فروش این کنسول بالاتر رود و تبدیل به یک کنسول موفق نینتندو در تاریخ شود. هر چند نهایتا این اتفاق نیافتاد و هر گز تاریخ به عنوان یک کنسول موفق به وی یو نگاه نمی کند، ولی بازی ریمستر شده Wind Waker که نام The Legend of Zelda: The Wind Waker HD را بر خود می دید، یکی از بهترین و موفق ترین عناوین این کنسول به حساب می آید و به عنوان یکی از بهترین و باکیفیت ترین بازی های ریمستر شده در تاریخ بازی های رایانه ای به آن نگاه می شود. بازی ریمستر شده The Legend of Zelda: The Wind Waker HD به مانند بازی اصلی خود، عنوانیست در ژانر Action-adventure که توسط Nintendo EAD ساخته شده و کمپانی Nintendo در سال ۲۰۱۳ آن را برای پلتفرم Wii U منتشر کرد.

در نسخه The Legend of Zelda: The Wind Waker HD، بازی با وضوح تصویر ۱۰۸۰ اجرا شده و همچنین یک انجین نورپردازی جدید برای این بازی استفاده شده بود و همچنین برخی بهبودها و المان های جزیی نیز در گیم پلی بازی به چشم می خورد ولی نه به حدی که باعث شود بازی در لیست ما جای نگیرد و تبدیل به یک ریمیک شود. این نسخه در واقع به عنوان سالگرد ۱۰ سالگی انتشار بازی اصلی منتشر گردید و نخستین بازی سری بود که برای کنسول وی یو عرضه شد. The Legend of Zelda: The Wind Waker HD پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود موفقیت آمیز ظاهر شده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای شاهکار ۹۰/۱۰۰ را کسب نمود به این ترتیب جزو عناوین ریمسترد شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. شکی نیست که بازی The Legend of Zelda: The Wind Waker HD در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمسترد قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

۷ – God of War III: Remastered

سازنده: SIE Santa Monica Studio

ناشر:Sony Computer Entertainment

ژانر: Hack and Slash

پلتفرم مقصد: PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۱/۱۰۰

کلماتی مثل شاهکار و .. برای سری God of War خیلی خیلی کوچک هستند و این نام، فراتر از این کلمات است و یک نام جاودان در دنیای گیم و در قلب بازیبازان محسوب می شود. فرنچایز و بهتر است بگوییم “برند”ی که در سال ۲۰۰۵ و با عرضه بازی God of War برای پلی استیشن ۲ آغاز گردید و پایه گذار یک فرنچایز حماسی و جاودانه گردید. سپس در سال ۲۰۰۷ بود که عنوان God of War II برای همین کنسول منتشر گردید. بعد از آن بازی God of War: Betrayal که تنها بازی دو بعدی سایداسکرولر در سری است برای گوشی های جاوا عرضه گردید. در سال ۲۰۰۸ عنوان God of War: Chains of Olympus برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه شد و بعد از آن در سال ۲۰۱۰ این سری با شاهکار God of War III پای به نسل هفتم و کنسول پلی استیشن ۳ گذاشت. سپس در همان سال بازی God of War: Ghost of Sparta باز هم برای کنسول دستی پلی استیشن پورتابل عرضه گردید. دیگر بازی نسل هفتمی این سری God of War: Ascension است که برای پلی استیشن ۳ در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و پرونده این سری در نسل هفت را بست. بین تمامی این شاهکارهایی که نام برده شد و هر کدام مورد تحسین دنیا قرار گرفته اند، God of War III بدون شک قدرتمندترین بازی سری خدای جنگ است. عنوانی که واقعا قلب تپنده پلی استیشن ۳ بود و به قدری حماسی و شگفت انگیز و شاهکار بود که کلمات از گفتن آن قاصرند و فقط باید آن را تجربه کنید تا این بازی و قدرت واقعی آن را لمس کنید.

در حقیقت باید به جرات گفت بازی God of War III استانداردهای سبک هک اند اسلش را چندین درجه ارتقا داد و به عنوان یک شاهکار بی نظیر خود را مطرح کرد. God of War III پس از انتشار با موفقیت بی سابقه ای روبرو شد و بازخوردها و نقدها و امتیازات بی نظیری را دریافت نمود و در نهایت با امتیاز متای ۹۲ به کار خود پایان داد و نام خود را به عنوان برترین بازی این سری، یکی از برترین بازی های تاریخ، برترین عنوان هک اند اسلش تاریخ و یکی از تاریخ ساز ترین عناوین انحصاری سونی و کنسول پلی استیشن ۳ جاودانه کرد. همین موفقیت های عظیم بود که سبب شد در نسل هشتم و برای کنسول پلی استیشن ۴، سونی دست روی این بازی بگذارد تا نسخه ریمستر شده اش را برای نسل هشتم منتشر کند تا کسانی که در نسل هفتم بازی اصلی را تجربه نکرده اند، اکنون بتوانند برترین هک اند اسلش تاریخ را بازی کنند. بازی God of War III: Remastered همانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر Hack and Slash که توسط SIE Santa Monica Studio ساخته شده و کمپانی سونی در سال ۲۰۱۵ آن را انحصارا برای پلتفرم PlayStation 4 منتشر کرد.

God of War III: Remastered که دقیقا ادامه مستقیم و بدون فاصله نسخه دوم بود (یعنی از صحنه آخر بازی دوم اغاز می شد) داستان انتقام کریتوس از خدایان و نهایتا زئوس و همچنین خیانت تایتان ها به او و نابودی آن ها به دست کریتوس کبیر را دنبال می کرد که شاهد برترین، شگفت انگیز ترین، خشن ترین، خونین ترین و حماسی ترین مبارزات و باس ها در این نسخه بودیم و قلب بازیباز را از هیجان به تپش وا میداشت. God of War III: Remastered پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود موفقیت آمیز ظاهر شده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای ۸۱/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب جزو عناوین ریمستر شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. البته فاصله امتیاز این نسخه با عنوان اصلی که متای ۹۲ را در اختیار دارد به نظر زیاد می رسد، اما شک نکنید که God of War III: Remastered دقیقا همان لدت بازی اصلی را با کیفیت بصری بسیار بهتر و صیقل یافته تر در اختیار شما قرار می دهد. در انتها باید اذعان داشت که بازی God of War III: Remastered در زمره ارزشمندترین عناوین ریمستر شده تاریخ قرار دارد و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

۶ – Resident Evil: HD Remaster

سازنده: Capcom

ناشر: Capcom

ژانر: Survival Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 ،Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۸۳/۱۰۰

در همین ابتدا باید بگویم که خیلی خوشحالم از این که کمپانی دوست داشتنی و محبوب کپکام به نظر می رسد که دوباره راه درست و صحیح موفقیت و جلب رضایت طرفداران را پیدا کرده است. مدتی قبل در مقاله برترین بازی های کپکام نوشتم که کاش دوباره کپکام بتواند مثل قدیم مدام بازی خوب و موفق بسازد و نام فرنچایزهای بزرگش را جاودانه تر کند. خوشبختانه بازی بی نظیر رزیدنت اویل ۷ که یکی از بهترین بازی های ۲۰۱۷ و یکی از بهترین عناوین این سری بود شروع خوبی برای این مسیر بود و بعد از آن نیز با عرضه موفق Monster Hunter world این روند دارد ادامه می یابد. بگذریم.. اینجا صحبت از فرنچایزی افسانه ای است. از هر شخصی که بپرسید بهترین و محبوب ترین و بزرگترین فرنچایز کمپانی کپکام در تاریخ چه فرنچایزی بوده و هست، یک نام و فقط یک نام، یعنی اسطوره سبک وحشت بقا، Resident Evil:را خواهیم شنید. فرنچایزی که به نوعی سبک وحشت بقا را معنا بخشید و عناوینی را برای ما به ارمغان آورد که حتی تا امروز هم بسیار ارزشمند هستند. خوب می دانید که تعداد خیلی زیادی از بازیبازان نوجوان و حتی جوان، تازه در نسل هفتم و هشتم بازیباز شده اند و شاید بزرگترین خیلی از آن ها، نخستین بازی که از سری Resident Evil دیده است شاهکار چهارم یوده است و نمی دانند که وقتی می گوییم ۳ گانه نخست این فرنچایز فراتر از شاهکار بودند، منظورمان چیست و چه بازی هایی را می گوییم.

آنها درک نمی کنند که وقتی می گوییم دوربین ثابت بازی و تغییرات لحظه ای و بخش به بخش آن، بی نظیر بود و بازی را کلی هیجانی تر می کرد دقیقا چه می گوییم. از آن جایی هم که امروزه گرافیک برای خیلی از بازیبازان بسیار بسیار مهم است خیلی کم تعدادند کسانی که بروند و بازی های قدیمی و ۳ شماره اول Resident Evil را با کیفیت پیکسلی تجربه نمایند. به همین دلیل هم کپکام تصمیم گرفت تا قبل از معرفی و عرضه بازی هفتم سری، گریزی به گذشته بزند و نقطه شروع فرنچایز Resident Evil را با کیفیت نسل هشتمی و بسیار بالا ریمستر کند تا بازیبازان جدید تر نیز درک کنند که این سری چگونه بوده است و هرچه بیشتر برای نسخه هفتم سری هایپ شوند. سرانجام نیز این اتفاق رخ داد و بازی نخست این سری با کیفیت بسیار بالا ریمستر شد و عرضه گردید و موفقیت خیلی خوبی را هم کسب کرد تا جایی که کپکام ریمستر و بازسازی نسخه دوم را نیز آغاز کرد.

بازی Resident Evil: HD Remaster عنوانیست در ژانر Survival Horror که توسط Capcom ساخته شده و این کمپانی در سال ۲۰۱۴ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 و Microsoft Windows منتشر کرد. بازی هم برای نسل هفتم و هم نسل هشتم منتشر گردید و خوبی آن اینجا بود که هم برای کسانی که کاملا با این عناوین اولیه سری غریبه بودند و اولین بار می خواستند سراغ آن ها بروند، یک تجربه جدید فوق العاده باکیفیت را به همراه داشت و هم کسانی که قدیمی تر بودند و خاطرات بی نظیری با این بازی و ۳ گانه نخست سری داشتند، می توانستند با کیفیتی فوق العاده بالا تجدید خاطره نمایند و دوباره یاد قدیم را رنده نمایند. Resident Evil: HD Remaster پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود موفقیت آمیز ظاهر شده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۳/۱۰۰ را کسب نمود به این ترتیب جزو عناوین ریمسترد شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. بی تردید بازی Resident Evil: HD Remaster در زمره عناوین موفق و باکیفیت ریمسترد قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

۵ – Dark Souls 2: Scholar of the First Sin

سازنده: FromSoftware

ناشر: Bandai Namco Games

ژانر: Action RPG

پلتفرم مقصد: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One و PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۵

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

سال ۲۰۱۵ و در بحبوحه انتشار بازی های ریمستر شده نسل هفتم برای کنسول های نسل هشتمی، نامکو باندای نیز در پی مشاهده شور و شوق زیاد طرفدراران بازی Dark Souls II برای انتشار این بازی در نسل هشتم و همچنین موفقیت استثنایی این بازی هم از لحاظ فروش و هم این که بارها در مراسم مختلف به عنوان نامزد و یا برنده برترین بازی سال معرفی شده بود، سرانجام نسخه ای مخصوص و ریمستر شده با نام Dark Souls II: Scholar of the First Sin را منتشر کرد. بازی Dark Souls 2: Scholar of the First Sin به مانند همیشه در این سری، عنوانی بود در ژانر Action RPG که توسط استودیو خوشنام و توانمند FromSoftware ساخته شده و کمپانی Bandai Namco Games در سال ۲۰۱۵ آن را برای پلتفرم های PC, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One و PlayStation 4 منتشر کرد. البته این نسخه برای نسل هفتم ازتقاها و بهبودهای نسخه نسل جدید را نداشت و در اصل تنها ۳ بسته الحاقی بازی به آن اضافه شده بودند زیرا که در نسخه نسل جدید می توانستیم این شاهکار را با فریم ریت ۶۰ رزولوشن ۱۰۸۰ تجربه کنیم که واقعا باید بگویم یک تجربه کاملا جدید بود. در نسخه اصلی بازی در نسل هفتم از منظر گرافیک فنی با یک بازی واقعا کم نقص طرف بودیم و به ندرت پیش می آمد یا اصلا پیش نمی آمد که در بازی با باگ مواجه شوید و یا اتفاقاتی در بازی رخ بدهد که سطح گرافیک بازی و ثبات فنی آن را پایین بیاورد و به تجربه شیرین شما لطمه ای وارد کند. اما در نسخه نسل هشتمی خوشبختانه همین احتمالات ضعیف باگ و افت فریم و … هم به صفر رسیده اند و کاملا واضح است که گرافیک بازی نسبت به نسخه نسل قبل پیشرفت خیلی چشمگیری داشته و بهبودهای زیادی را به خود دیده است.

سازندگان نیز اعلام کردند که با توجه به قدرت کنسول های نسل هشتم گرافیک بازی را تا حد ممکن ارتقا داده و همچنین با انجام بهبودهایی باعث روان تر شدن اجرای بازی شده اند. همچنین لازم به ذکر است که در Dark Souls II: Scholar of the First Sin شاهد قرار گرفتن دشمنان جدید و قدیمی بازی در مناطق مختلف و جاهایی که قبلا در آن ها دشمنی وجود نداشت هستیم و به این ترتیب بازی از حالت کاملا شبیه بودن به بازی اصلی خارج شده و حضور دشمنان جدید نیز به جذابیت و حس جدید بودن بازی افزوده است. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که برخی آیتم ها در بازی اولیه دارک سولز ۲ از توضیحات کافی در مورد نقش آن ها و نحوه استفاده و کاربرد آن ها برخوردار نبودند و در نسخه جدید این موضوع نیز رفع شده است و آیتم ها دارای توضیحات اضافی و کامل می باشند که به ما کمک می کند بیشتر و راحت تر دنیای دارک سولز ۲ را کشف کنیم. حتما می دانبد که سازندگان بازی دی ال سی های داستانی جدیدی را در قالب یک ۳ گانه با نام های crown of the ivory king ،crown of the old iron king و crown of the sunken king برای بازی اصلی منتشر کردند که هر کدام چندین ساعت محتوای جدید شامل دشمنان, مکان ها، ایتم ها و باس فایت های جدید را به بازی اضافه می کردند و هم چنین سازندگان به درخواست طرفداران مقداری درجه سختی بازی را نیز در این دی ال سی ها بالا برده بودند و سخت ترین باس فایتهای این بازی را در این ۳ گانه شاهد بودیم.

حال در نسخه نسل هشتمی Dark Souls II: Scholar of the First Sin این سه دی ال سی بسیار ارزشمند از ابتدا وجود دارند و در بازی قرار داده شده اند. همان طور که از نام های این ۳ بسته الحاقی مشخص است هر کدام به ماجرای یک پادشاه می پردازند و شما در نهایت تاج وی را دریافت خواهید کرد. اگر این بسته های الخاقی را تجربه کرده باشید گمان میکنم که با من هم عقیده باشید که این ۳ محتوای دانلودی بدون شک برترین بخش های بازی در زمینه های مختلف از جمله چالش برانگیزی باس ها هستند. نسخه نسل هشتمی Dark Souls II: Scholar of the First Sin دارای برتری ها و آپگریدها و امکانات جدید زیادی نسبت به نسخه اصلی بازی می باشد و حت ی کسانی که بارها بازی را انجام داده اند باز هم می توانند تجربه ای خاص در نسل هشتم داشته باشند. باور کنید که Dark Souls II: Scholar of the First Sin عنوانی است که اگر در نسل ۹ هم دوباره عرضه شود ارزش خرید دارد. قطعا طرفداران این بازی مانند بنده همین کار را هم خواهند کرد. همین که بازی بر روی ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می شود به قدری لذت بخش است که یک دلیل کامل برای خرید مجدد این عنوان است تا دوباره به اعماق سیاه چال ها و مبارزات نفس گیر و مرگبار نسخه اول باز گردیم.

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود، فوق العاده موفقیت آمیز ظاهر شده و بارها از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای عالی ۸۹/۱۰۰ را کسب نمود تا به این ترتیب جزو عناوین ریمستر شده موفق در صنعت و هنر بازی های رایانه ای شناخته شود. گیم پلی Dark Souls II: Scholar of the First Sin کاملا تاکتیکی و بر پایه هوش و توان گیمر، تشخیص زمان درست حمله، به موقع دفاع کردن و صبر و حوصله زیاد داشتن است. همچنان در این بازی هم به سنت demon’s souls و dark souls نوار استقامت وجود دارد که برای ضربه زدن و دویدن و دفاع کردن کاملا به آن نیاز دارید. می خواهید بی پروا و پشت سر هم ضربه بزنید؟ کار شما تمام است زیرا نوار استقامت شما به پایان می رسد و حال که نوبت ضربه مرگبار دشمن است شما قادر به دفاع کردن نیستید. مدیریت این نوار استقامت از مهم ترین بخش های گیم پلی این بازیست و باید همیشه حواستان به مقدار آن باشد. در مجموع باید گفت Dark Souls II: Scholar of the First Sin جزو برترین عناوین اکشن نقش آفرینی در تاریخ بازیهای رایانه ای است و هیچ شکی نیست که در زمره عناوین ریمستر شده موفق و باکیفیت در دنیای بازی ها نیز قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

۴ – Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered

سازنده: Raven Software

ناشر: Activision

ژانر: First Person Shooter

پلتفرم مقصد: PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows

سال انتشار: ۲۰۱۶

امتیاز متا: ۸۹/۱۰۰

چه خوشمان بیاید و چه نه، باید گفت بسیاری از بازیبازان مخصوصا در کشور ما به خاطر Call of Duty بود که بازیباز شدند. به این خاطر که در زمان انتشار Call of Duty آن قدر صحبت از آن مطرح می شد و همه جا حرف یک شوتر نظامی عالی بود که خیلی آدم ها برای این که فقط ببینند این بازی چیست که این قدر از آن تعریف می شود، سراغ بازی کردن Call of Duty رفتند و آن قدر لذت بردند که جذب دنیای بازی های رایانه ای شدند و در حقیقت تبدیل به گیمر گشتند. این فرنچایز آن قدر تاریخچه و پیشینه قدرتمندی دارد که هیچ گاه نمی توان آن را کوچک شمرد و بدترین عنوان های آن از بیشتر بازی های شوتر اول شخص زمان خودش برتر است و البته که محبوب تر هم هست. Call of Duty یعنی یکی از ستون های صنعت بازی های رایانه و هر چه هم که در سال های اخیر ضعیف شده باشد آن قدر عظیم و بزرگ است که باز هم از تمام بازی ها بیشتر بفروشد و محبوب تر باشد. حتی خیلی از زمان ها فروشنده های بی اطلاع از بازی ها، از انواع بازی های سبک شوتر اول شخص نظامی با نام کال اف دیوتی یاد می کردند و در حقیقت این بازی تبدیل به معنای سبک اول شخص نظامی شده بود. افسانه این سری با بازی Call of Duty آغاز شد و همه فهمیدند که یک فرنچایز بزرگ متولد شده است. Call of Duty در سال ۲۰۰۳ بود که توسط استودیو اینفینیتی وارد ساخته و توسط کمپانی بزرگ Activision (که البته از بعد از انتشار سری ندای وظیفه بسیار بزرگتر و معروف تر شد) منتشر گردید و در طول ۱۴ سال تا به امروز، این سری موفق شد تا خود را به عنوان یکی از محبوبترین و پرفروش ترین فرنچایزهای تاریخ بازی های رایانه ای مطرح کند. در واقع باید گفت شروع این سری بسیار قدرتمند بود و همان نسخه اول آن، بعد از عرضه انواع و اقسام موفقیت ها و تحسین های بازیبازان و منتقدین را کسب کرد و بارها به عنوان بازی سال ۲۰۰۳ انتخاب شد و متای فوق العاده ۹۱ را نیز دریافت نمود.

داستان بازی همان طور که قبلا نیز برای شما عزیزان توضیح داده ایم حول محور جنگ جهانی دوم می چرخید و به طور جالبی در کمپین بازی، از دید ۳ گروه مختلف پیشروی می کردید که شامل انگلیسی و آمریکایی و Soviet بودند. جالب اینجاست که بدانید بسیاری از افراد تیم سازنده این عنوان همان کسانی بودند که عنوان Medal of Honor: Allied Assault را نیز در کارنامه داشتند و اتفاقا نسخه اول ندای وظیفه شباهت های زیادی با مدال افتخار داشت. اگر بخواهیم در بین شاهکارهای پرتعداد این سری بزرگ از بهترین و موفق ترین و قدرتمندترین نسخه آن یاد کنیم قطعا از تمامی افراد حاضر در صنعت گیم یک نام را خواهیم شنید و آن هم Call of Duty 4: Modern Warfare است. عنوانی که توسط Infinity Ward ساخته و در سال ۲۰۰۷ منتشر گردید و امتیاز متای بی نظیر ۹۴/۱۰۰ که نشان دهنده یک عنوان شاهکار است را به خود اختصاص داد. قطعا عجیب نبود که در نسل هشتم خبر ریمستر شدن این بازی فوق العاده زیبا براای پلتفرم های نسل هشتم را هم بشنویم و همین اتفاق نیز رخ داد. نسخه Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر First Person Shooter که این نسخه توسط Raven Software ساخته شده و کمپانی Activision در سال ۲۰۱۶ آن را برای پلتفرم های PlayStation 4, Xbox One و Microsoft Windows منتشر کرد.

این عنوان داستانی فوق العاده عالی و زیبا را با گیم پلی شاهکار و بی نظیر خود ترکیب کرده بود تا یکی از برترین شوترهای اول شخص تاریخ خلق شود. همه چیز در این بازی فوق العاده است و هر بازیبازی که حتی علاقمند به این سبک نباشد را نیز به خود علاقمند می کند و مخصوصا با ارتقای گرافیکی در این نسخه بازسازی شده، همه چیز زیباتر از قبل به نظر می رسد. Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود البته در سطحی کمتر، فوق العاده عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ بارها و بارها تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای فوق العاده ۸۹/۱۰۰ در نسخه ایکس باکس وان و ۸۳ و ۸۶ را در نسخه های پلی استیشن ۴ و رایانه های شخصی را کسب نمود (معمولا همیشه به دلیل این که کمترین تعداد نقدها و نمرات متعلق به ایکس باکس وان است امتیاز آن بیشتر می شود و چون بیشترین تعداد نقدها و امتیازات برای پلی استیشن ۴ است متای آن پایین تر می آید) تا به این ترتیب موفقیت این نام محبوب را دوباره تکرار نماید. هیچ شک و شبهه ای نیست که بازی Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered، جزو برترین عناوین ریمستر شده در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

۳ – Shadow of The Colossus Remake

سازنده: Bluepoint Games

ناشر: Sony Computer Entertainment

ژانر: Action Adventure

پلتفرم مقصد: Playstation 4

سال انتشار: ۲۰۱۸

امتیاز متا: ۹۳/۱۰۰

تا به امروز بارها و بارها در لیست های ۱۰ برتر مختلف از عنوان شاهکار Shadow of The Colussus صحبت کرده ایم و حالا به نظر می رسد که با انتشار نسخه ریمیک شده این شاهکار که در عین تعجب و برخلاف اکثر بازی های ریمستر شده تاریخ، حتی از بازی اصلی خود هم موفق تر عمل کرد باید منتظر باشیم که باز هم به طور مداوم نام این بازی را در بین شاهکارهای نسل هشتم و لیست های برترین ها بشنویم. بدون هیچ تردیدی بازی اصلی Shadow of the Colossus یکی از این برترین بازی های کنسول افسانه ای پلی استیشن ۲ بود. عنوانی در ژانر اکشن ماجرایی که استودیو Team Ico و با همکاری Sony Interactive Entertainment و SIE Japan Studio ساخته و در سال ۲۰۰۵ توسط کمپانی Sony Interactive Entertainment h انحصارا برای PlayStation 2 منتشر گردید. وقتی در نسل هقتم کالکشن این بازی به همراه شاهکار Ico بسیار موفق عمل کرد، انتظارش را داشتیم که در نسل هشتم هم بشنویم این عنوان قرار است نسخه نسل هشتمی هم داشته باشد و البته این بار خبری از Ico نبود و تنها مشخص شد که قرار است شاهد ریمیک و بازسازی کامل عنوان Shadow of the Colossus باشیم که از همان نمایش های اولش مشخص بود چه خبر است و چه خبر خواهد بود!! نسخه ریمیک شده این عنوان که بازی Shadow of The Colossus Remake نام گرفت به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر Action Adventure که توسط Bluepoint Games که متخصص و برترین استودیو در ریمستر و ریمیک کردن عناوین است (برای سونی)، ساخته شده و کمپانی Sony Computer Entertainment در سال ۲۰۱۸ آن را به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر کرد.

جالب است که می بینید در نسل هشتم بهترین ریمسترهای انحصاری سونی مانند همین بازی و کالکشن آنچارتد و .. که موفقیت های بی نظیری را کسب کرده اند توسط استودیو Bluepoint Games ریمستر و ریمیک شده اند و این استودیو واقعا بهترین استودیو در زمینه بازسازی عناوین شاهکار است به طوری که باز هم تبدیل به یک شاهکار جدید شوند. در Shadow of The Colossus Remake نیز مانند بازی اصلی و همانطور که قبلا اشاره کرده ایم شما در نقش یک سوار شجاع و مبارز به نام Wander بودید که برای پس گرفتن زندگی عشقش Mono به سرزمین peninsula که Forbidden Land یا سرزمین ممنوعه نام داشت آمده بود و تنها همراه و کمکش در بازی اسب وفادارش Agro بود و البته کمک هایی نیز از جانب یک ماهیت وجودی مرموز که Dormin (برعکس نام وی”Nimrod” است) نام داشت نیز به وی می رسید. افسانه ها می گفتند که وی توانایی زنده کرده مردگان را دارد و برای همین نیز Wander به سرزمین ممنوعه قدم گذاشته بود. وی شمشیری باستانی را در اختیار دارد که تنها سلاحی در دنیاست که قابلیت از بین بردن colossi ها را داراست. Dormin به Wander قول می دهد که در ازای از بین بردن ۱۶ colossi توسط او، Mono را زنده کند و Wander با این که Dormin به او هشدار می دهد که باید برای زنده کردن Mono بهایی بسیار سنگین را بپردازد اما باز هم آن را می پذیرد و پای به میدان نبرد می گذارد. در بازی با شخصیت های زیادی طرف نبودیم و شخصیت های بازی حتی به اندازه انگشتان یک دست نیز نبودند اما آن ها به قدری عالی شخصیت پردازی شده بودند که به هیچ وجه جای هیچ کمبودی را از این نظر احساس نمی کردیم. Shadow of The Colossus Remake پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود و حتی فراتر از آن، شگفت انگیز عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ بارها و بارها تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای شگفت انگیز ۹۳/۱۰۰ را دقیقا مثل بازی اصلی کسب نمود تا به این ترتیب موفقیت این بازی برای سونی را دوباره تکرار نماید.

گرافیک هنری و طراحی های بازی به ویژه colossi ها بی نظیر و شگفت انگیزتر از همیشه است و با ارتقای گرافیکی و بازسازی کاملی که روی این عنوان انجام شده است در واقع کاملا شاهد یک بازی نسل هشتمی هستیم که واقعا تازه می فهمیم که بازی اصلی چه طراحی هنری شاهکاری داشته است. یکی از دلایل اصلی زیبایی فوق العاده بازی همین گرافیک هنری و طراحی بسیار عالی و خاص دنیای بازی و مخصوصا colossi ها است که آن را از هر عنوان دیگری متمایز می کند و ترکیب این گرافیک هنری زیبا با گیم پلی جذاب و داستانی بسیار عالی، این بازسازی را تبدیل به یکی از برترین های این صنعت نموده است. شما در مبارزات باید نقطه ضعف کلوسی ها را پیدا می کردید تا بتوانید طی نبرهایی حماسی و دشوار شکستشان دهید. این بازی در حقیقت فقط باس فایت بود و دشمنانی که با آن ها مبارزه کنید و … وجود نداشتند. مانند بازی اصلی Shadow of the Colossus که در زمان عرضه خود یکی از خوش گرافیک ترین بازی ها محسوب می شد و اسب سواری در دنیای بزرگ بازی با آن گرافیک زیبا و حرکت یال های اسب، یکی از برترین جلوه های گرافیکی بود که تا آن زمان تجربه و مشاهده کرده بودیم، حالا نسخه ریمیک شده هم همین گونه است و یکی از برترین طراحی ها و گرافیک هنری در بازی های نسل هشتم را در آن مشاهده می کنیم. امیدوار هستیم که همین اتفاق برای دیگر شاهکار فامیتو اوئدا یعنی Ico نیز رخ دهد تا شاهد ۳ گانه این نابغه هنرمند با کیفیت نسل هشتمی باشیم. هیچ شک و شبهه ای نیست که بازی Shadow of The Colossus Remake، جزو برترین عناوین و یکی از ۳ بازی برتر ریمستر شده در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

۲ – The Last of Us: Remastered

سازنده: Naughty Dog

ناشر: Sony Interactive Entertainment

ژانر: Third Person Shooter ,Action Adventure و Survival Horror

پلتفرم مقصد: PlayStation 4

سال انتشار: ۲۰۱۴

امتیاز متا: ۹۵/۱۰۰

The Last of Us در نسل هفتم بیش از ۲۰۰ بار توسط معتبرترین وبسایت های فعال در بازی های رایانه ای، جایزه برترین بازی سال را دریافت کرد و امتیاز متای رویایی ۹۵/۱۰۰ را به خود اختصاص داد. شاهکار بی نظیر ناتی داگ یک عنوان اکشن ماجراجویی وحشت و بقا با زایه دوربین سوم شخص است که در سال ۲۰۱۳ به صورت انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۳ منتشر گردید و بلافاصله و پشت سر هم شروع به درو کردن نمرات ۱۰/۱۰ و جوایز مختلف و انتخاب شدن به عنوان بازی سال و … کرد و از همان ابتدا مشخص بود که The Last of Us شاید در کنار جی تی ای ۵ و رد دد ریدمپشن برترین بازی کل نسل هفتم است که با دیگر بازی ها فاصله دارند. وقتی به تعداد شاهکارهای نسل هفتم نگاه می کنیم، معنی این که می گوییم یک بازی شاید بهترین بازی نسل هفت است را بیشتر درک می کنیم و می فهمیم که چقدر The Last of Us بزرگ است. بعد از موفقیت شگفت انگیز و خارق العاده The Last Of Us در نسل هفتم، سازندگان تصمیم گرفتند نسخهٔ جدید و ریمستر شده از لحاظ گرافیکی این بازی به نام The Last Of Us Remastered که البته بسته الحاقی Left Behind را نیز در خود داشت، در نسل هشتم منتشر کنند که خوشبختانه این اتفاق نیز رخ داد.

بازی The Last of Us: Remastered به مانند بازی اصلی، عنوانیست در ژانر Third Person Shooter ,Action Adventure و Survival Horror که توسط Naughty Dog ساخته شده و کمپانی Sony Interactive Entertainment در سال ۲۰۱۴ آن را به طور انحصاری برای کنسول PlayStation 4 منتشر کرد. در واقع باید گفت عنوانی که زیباترین و چشم نوازترین گرافیک های فنی و هنری در نسل هفتم را داشت، باز هم بهبودهای بیشتری از لحاظ گرافیک به خود دید و در نسخه The Last Of Us Remastered که به نسل هشتم آمد، شاهد عنوانی باز هم زیباتر از قبل بودیم. درواقع باید گفت The Last Of Us Remastered در تک تک بخش های خود و حتی در توجه به ریزترین جزییات نیز یک شاهکار محض است و به معنای واقعی کلمه، زیبا و چشم نواز است. در The Last Of Us Remastered ما کنترل جوئل را به دست می گیریم. وی در دوره ای که دنیا توسط یک بیماری قارچی از بین رفته و انسان ها تبدیل به قاتلینی وحشتناک یا بیمارانی زامبی مانند شده اند، طی اتفاقاتی با دختری نوجوان به نام الی همراه می شود که گویا کلید حل این بیماری مخوف است و نسبت به آن مقاوم می باشد.

جریان و اتفاقاتی که در سفر این دو رقم می خورد و رابطه ای که بین آن ها ایجاد می شود، داستان بازی را شکل می دهد و یکی از احساسی ترین و زیباترین روایت های داستانی که تاکنون در بازی ها دیده ایم را به ما هدیه می دهد. این یک رابطه بی نظیر، زیبا، عمیق و قدرتمند در یک بازی شاهکار، بی نظیر و قدرتمند است و نوابغ ناتی داگ با این عنوان و با این داستان پردازی و شخصیت ها و روابط آن ها بار دیگر حماسه ای جاودانه خلق کردند. The Last of Us: Remastered پس از انتشار به مانند بازی اصلی خود شگفت انگیز عمل کرده و از سوی طرفداران و منتقدان منابع و مراجع معتبر گیمینگ بارها و بارها تحسین شد. این بازی از مجموع نقد ها و نمرات خود امتیاز متای تاریخی ۹۵/۱۰۰ را دقیقا مثل بازی اصلی کسب نمود تا به این ترتیب موفقیت این بازی برای ناتی داگ و سونی را دوباره تکرار نماید.

The Last Of Us Remastered و در واقع بازی اصلی آن، مظهر قدرت داستان پردازی و قدرت شخصیت هاست است. نماد جلوه های بصریست، مفهوم ترکیب سرگرمی، درام، غم، ترس، مرگ و البته در راس آن ها عشق است. عشقی که لب دنیا را به تحسین واداشت و The Last of Us را جاودانه کرد تا یکی از برترین بازی های تاریخ این صنعت لقب بگیرد. The Last Of Us Remastered هرگز تنها یک بازی نیست. بلکه یک ایده، یک هنر ناب و معنا و مفهوم است که شما را عاشق و شیفته خود می کنند. در نهایت باید گفت هیچ شک و شبهه ای نیست که بازی The Last of Us: Remastered، جزو برترین عناوین ریمستر شده در تاریخ صنعت و هنر بازی های رایانه ای قلمداد شده و در لیست ما از “ارزشمندترین عناوین Remastered” با شایستگی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است اما این را بدانید که تنها به دلیل رتبه بندی و مشخص شدن جایگاه ها به ترتیب است که این بازی در رتبه دوم قرار گرفته است وگرنه هرگز و هرگز حتی ذره ای هم از بازی Grand Theft Auto V که جایگاه نخست را در اختیار گرفته، کمتر یا کوچکتر نیست.

۱ – Grand Theft Auto V

سازنده: Rockstar

ناشر: Rockstar

ژانر: Action-adventure Open World

پلتفرم مقصد: PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One

سال انتشار: ۲۰۱۳

امتیاز متا: ۹۷/۱۰۰

شاید می گویید چرا Grand Theft Auto V در این لیست است؟ خب دوستان چرا نباشد؟ فقط چون نام ریمستر را بر خود ندارد؟ این بازی یک عنوان نسل هفتمی بود که بعدا و با شروع نسل هشتم سازندگان آن را از لحاظ گرافیکی ارتقا داده و برای کنسول های نسل هشتم هم منتشر نمودند که دقیقا معنای یک نسخه ریمستر شده و ارتقا یافته است، هر چند که نام ریمسترد را بر روی خود ندارد. در ضمن، دوستان اصلا مگر می شود که لیستی از برترین ها در حال نوشته شدن باشد و نامی از راک استار و عناوین آن به چشم نخورد؟ می دانید که ممکن نیست! مخصوصا وقتی که فرنچایزی به نام Grand Theft Auto به موضوع آن لیست مرتبط باشد، محال ممکن است که نام این فرنچایز تاریخ ساز، جنجالی، محبوب و عظیم را که حتی رکوردهای فیلم های هالیوودی را نیز به عنوان برترین مدیا پشت سر گذاشته است، در آن مطلب نبینیم و در بین برترین ها نباشد. بین تمام شاهکارهای راک استار، گل سرسبد آن ها را می توان به نوعی بازی Grand Theft Auto V دانست. عنوانی تاریخ ساز است که تا ابد در یاد ها و خاطره ها جاودانه خواهد بود. GTA V عنوانیست در ژانر Action-adventure Open World که مانند همیشه توسط Rockstar ساخته شد و این کمپانی بزرگ آن را برای پلتفرم های PlayStation 3 و Xbox 360 در سال ۲۰۱۳ منتشر نمود. عناوین Grand Theft Auto همواره توانسته اند حس و حال قرار گیری در زندگی یک گانگستر واقعی را به بازیباز منتقل می کند آن هم بدون هیچ سانسوری و به صورت کاملا واقع گرایانه که بازیبازها هیچ گاه نمی توانند در دنیای واقعی تجربه کنند.

گانگسترها آدم می کشند، پلیس می کشند، قاچاق می کنند و … که همه این موارد در بازی های این سری وجود دارد و شاهکار پنجم این سری نیز از این قائده مستثنی نبود. این عنوان بعد از انتشار از لحاظ بازخوردها چه از سوی منتقدین و چه از سوی بازیبازان، بی نظیر عمل کرد و بارها و بارها از سوی مراجع و منابع و افراد معتبر حوزه بازی های رایانه ای مورد تحسین قرار گرفت. Grand Theft Auto V از مجموع نقد ها و امتیازات مختلفی که کسب کرد، نهایتا موفق شد تا امتیاز متای ۹۷/۱۰۰ را به خود اختصاص دهد که واقعا امتیازی شگفت انگیز و باورنکردنی است و توانست تا نامش را به عنوان یکی از برترین بازی های تاریخ برای همیشه ماندگار کند. بعد از یک سال و با ورود به نسل هشتم و موفقیت خیره کننده و عحیب و غریب GTA V، راک استار اعلام کرد که نسخه های ارتقا یافته این بازی شاهکار را برای نسل هشتم و کنسول های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان نیز عرضه خواهد کرد و این اتفاق در سال ۲۰۱۴ رخ داد. همچنین یک سال بعد و در سال ۲۰۱۵ این شاهکار بی بدیل برای Microsoft Windows نیز منتشر گردید. نسخه نسل هشتمی Grand Theft Auto V نیز پس از انتشار فراتر از شگفت انگیز ظاهر شد و توانست تا دوباره مانند نسخه نسل هفتمی خود، امتیاز متای عجیب و رویایی ۹۷/۱۰۰ را کسب نماید که نشانگر برترین نسخه ریمستر شده ای است که می توان از یک بازی ساخت.

نسخه نسل هشتمی Grand Theft Auto V حتی بیشتر از بازی اصلی، مصداق بارز یک بازی بدون نقص بود و در هر زمینه ای که فکرش را بکنید یک الگو برای بازیسازان مخصوصا در سبک جهان آزاد و سندباکس محسوب می شد. همه چیز در این عنوان در بالاترین سطح کیفیت قرار داشت و اوج لذت ممکن از یک بازی را به بازیبازان منتقل می کرد. بازی در همه زمینه ها از تیراندازی و گان پلی گرفته تا داستان و گرافیک و صداگذاری و موسیقی و …. بی نظیر بود و مبارزات بسیار جذابی را برای ما رقم زد و تازه این فقط بخش داستانی بازی بود. بخش آنلاین بازی که دیگر برای خودش دنیایی جداست و دیگر آن را رها نخواهید کرد. سیستم مبارزات و تیراندازی بازی نیز بسیار روان، نرم و خوش دست بود و شلیک با تک تک سلاح ها در بازی لذت خاص خودش را داشت و از دوربین روی شانه هنگام نشانه گیری ها استفاده می کرد. بی تردید بازی Grand Theft Auto V برترین و با ارزش ترین عنوان ریمستر شده تاریخ است و جایگاهی جز نخست و بالاترین رتبه، در لیستی که Grand Theft Auto V در آن حضور داشته باشد، نمی توان برای این عنوان متصور شد. Grand Theft Auto V با شایستگی تمام در جایگاه نخست لیست برترین عناوین ریمسترد شده تاریخ (البته خاطرتان باشد که تک بازی های ریمستر شده) قرار گرفته است.

منبع متن: gamefa