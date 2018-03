پیش نمایشی بر Far Cry 5

"به قلم علیرضا رمضانی مقدم"

مقدمه

این ادعا را که فارکرای یکی از پر از فراز و نشیب ترین سری‌های صنعت گیم بوده است، می‌توان با مقایسه نسخه اول و آخر آن اعتبار بخشید. این تفاوت چشمگیر بین نسخه‌های ابتدایی با آنچه امروز از این اثر می‌شناسیم نه در پیشرفت جلوه‌های بصری که در ژانر باید جست. بازی که با حال و هوای استوایی در بستری از ژانر تخیلی همراه با چاشنی از موجودات جهش یافته آغاز به کار کرد اکنون به عنوان یک اثر کاملا جدی با درونمایه‌ای به دور از هرگونه تم علمی-تخیلی شناخته می‌شود.

حتی نسخه دوم بازی که هنوز در ذهن بسیاری از گیمرها به شکل یک علامت تعجب بزرگ است، نه چیزی شبیه نسخه ابتدایی بازی بود و نه می‌توان آن را به قسمت‌های سوم و چهارم چسباند. با این وجود یک عنصر در تمامی نسخه‌ها مشترک است که آن هم جهان‌سازی جغرافیایی بازی است. جوهره‌ای که باعث می‌شود تمامی نسخه‌های بازی را به عنوان شماره‌های متوالی از یک اثر برشماریم ویژگی‌های اقلیمی است که گیم پلی در آن شکل می‌گیرد. همانطور که سری سرقت بزرگ اتومبیل با جهان‌سازی شهری شناخته می‌شود، فارکرای نیز جهان‌سازی جنگلی را به ذهن متبادر می‌کند. این جهان‌سازی با کنار هم گذاشتن عواملی همچون حیات وحش، محیط‌های متنوع با حال و هوای خاص و نیز جلوه‌های بصری بکر توانست شیوه نسبتا خلاقانه در طراحی گیم‌پلی را در بازی‌های جهان باز گسترش دهد.

شاید نکته‌ای که بیش از هر چیز باعث به وجود آمدن یک آشفتگی در سری فارکرای شده است، کشف دیر هنگام خمیرمایه اثر توسط سازندگان بوده. طرح شاکله اصلی گیم پلی بازی تا عرضه نسخه سوم بازی کاملا گنگ و مجهول بود. اما فارکرای 3 همان چیزی بود که هر بازی‌سازی آرزوی ساختش را داشت و دقیقا از همین نقطه بود که پایه‌های بازی شکل گرفت به نحوی که نسخه چهارم نیز در همان بستر گیم‌پلی ساخته و پرداخته شد. آنچه اکنون برای ادامه این بازی دارای اهمیت است ساخت اثری است که از یک سو بتواند به همین عناصر پایه‌ای که نسخه سوم پی‌ریزی کرده وفادار بماند و از سوی دیگر به اندازه‌ای نوآوری در آن وارد شود تا حلاوت اثر حفظ شود.





آنچه از یک ضدقهرمان انتظار داریم

یکی از مهمترین عناصر فارکرای که از فارکرای 3 سنگ‌بنای آن نهاده شد، وجود یک انتاگونیست قدرتمند همانند واس است. اولین خوشبینی در مورد قسمت پنجم در همین جا شکل می‌گیرد. جایی که به نظر می رسد فارکرای 5 می‌خواهد در عین پایبندی به سنت‌های خود یک قدم رو به جلو نیز بردارد. به این مفهوم که فضای دوقطبی موجود در سری که از تضاد مابین شخصیت منفی و مثبت به وجود آمده، در این قسمت به یک فضای چندقطبی تبدیل خواهد شد.

وجود شخصیت منفی قدرتمند همیشه باعث ایجاد کشش و جذابیت بیشتر اثر می‌شود، حال در نظر بگیرید وجود یک شخصیت منفی اصلی و زیردست‌هایش همانند آنچه در فیلم "بیل را بکش" شاهد بودیم تا چه میزان می‌تواند به افزایش این جذابیت کمک کند. حرکت مثبتی که سازندگان در فارکرای 5 انجام داده‌اند پیاده‌سازی دقیقا همین سیستم در قسمت جدید است. اینبار با یک شخصیت منفی روبرو نیستیم بلکه هدف یک گروه مذهبی رادیکال است که خانواده سید نقش آن را در بازی ایفا می‌کند. تلفیق مظاهر مذهبی این فرقه و تم کانتری مونتانا در نسخه جدید به‌گونه‌ای یادآور فضای سریال "کاراگاهان حقیقی" در دنیایی خوش رنگ و لعاب‌تر است که برای من به شخصه بسیار لذت‌بخش و خاطره‌انگیز است.

همچنین در جبهه یاران شما نیز این بار شاهد همراهان قدرتمندی هستیم که هر یک تخصص منحصر به فرد خود را دارد. به این ترتیب غنای گیم‌پلی بازی در قسمت جدید به میزان امیدوار کننده‌ای بالا رفته و می توان تاکتیک‌های متنوعی در برخورد با دشمنان اتخاذ کرد. با نگاهی به نمایش‌های بازی می‌توان گفت شخصیت پردازی‌ها از عمق خوبی برخوردار هستند و می‌توان امیدوار بود شاهد شخصیت‌هایی پیچیده و به مراتب جذاب‌تر از سابق باشیم.

جنونی از جنس آزادی

دیگر شاخصه سری فارکرای آزادی عمل دیوانه‌وار بازی است که به واسطه دسترسی به انواع و اقسام وسایل نقلیه، محیط‌ها و اسلحه‌ها به وجود آمده است. اکوسیستم پویای بازی و حتی استفاده از خود حیوانات در راهبرد نقشه‌های حمله به پایگاه‌های دشمنان یکی از جمله مثال‌های این قبیل آزادی‌ها در بازی است. باز هم باید اذعان کرد خوشبختانه این قسمت گامی موثر در جهت بهبود این بخش برداشه شده است یا بهتر بگویم حداقل نمایش‌های پیش از بازی چنین نشان می‌دهند.

اضافه کردن قابلیت ماهی‌گیری غنای بخش شکار را افزایش داده است، مجهز شدن به سلاح‌های سرد حس تخلیه گیمر را بالاتر می‌برد! همچنین به لطف محیط وسیعتر امکان استفاده از هواپیما در بازی وجود خواهد داشت که حقیقتا جای خالی آن همیشه حس می‌شد. همچنین تعداد زیادی خودروهای جدید همچون تراکتور، کامیون‌ها و ماستانگ در قسمت جدید وجود دارد که با توجه به حال و هوای حومه شهری هوپ کانتی کاملا با فضای بازی جور از آب درآمده‌اند و استفاده از آن‌ها بسیار لذت بخش خواهد بود.

تغییرات اساسی در راه است

البته تمامی این تغییرات همچنان جزئی به حساب می‌آیند و نمی‌تواند هنوز خیالمان را بابت تشدید رخوت حاصل از تکرار راحت کند. آنچه اما از خلال نمایش‌های بازی میتوان دریافت، این است که سازندگان دست به کار بزرگی زده اند تا برخی عناصر اساسی در پیشبرد داستان و گیم‌پلی را اصلاح کنند. یکی از مهمترین این اصلاحات، تغییر استراتژی استفاده از برج‌ها جهت باز کردن مکان‌های مهم در نقشه بازی است که حقیقتا داشت به عنصری نخ‌نما در این سری تبدیل می‌شد. در فارکرای جدید از متدی هوشمندانه جهت نمایان شدن این مکان‌ها در نقشه استفاده شده است به گونه‌ای که از تعامل با محیط جهت اکتشاف آن‌ها بهره گرفته شده است. به طور مثال صحبت کردن با اهالی یک منطقه می‌تواند اخبار مهمی درباره نقطه‌ای مشخص در محیط بازی را برای شما لو دهد.

از طرفی در فارکرای جدید در روند پیشبرد داستان نیز آزادی عمل خواهید داشت. بازی از همان ابتدا به شما دیکته نخواهد کرد که چه ماموریتی را اول انجام دهید بلکه گیمر به سلیقه خود می‌تواند انتخاب کند از کدام ناحیه شروع کند و ابتدا رئیس کدام بخش را منهدم کند. لایه جدیدی که به این ترتیب در گیم‌پلی ایجاد می‌شود کمک خواهد کرد مفهوم آزادی عمل در بازی نمود بیشتری پیدا کند.

تمامی این عوامل در کنار استفاده از محیط ناب این قسمت که علاوه بر محیط‌های جنگلی شامل دشت‌های پهناور نیز می‌شود می‌تواند نوید یک فارکرای جذاب را بدهد. نکته قابل توجه درباره نقشه جدید بازی روحی است که در آن حس می‌شود. گویا اینبار سازندگان لایه جدید را وارد لوکیشن‌های بازی کرده‌اند و جامعه انسانی تر، مذهب، سیاست، ساختار اجتماعی و آداب و رسوم مردم هر منطقه به خوبی در نمایش‌های بازی هویدا است.

به این ترتیب سازندگان به جای ساخت یک جهان دست به خلق یک اتمسفر با حال و هوایی خاص زده‌اند. اتمسفر یکی از مهمترین عواملی است که باعث تشدید خاطره‌سازی با یک اثر می‌شود. عاملی که اگر به درستی پرداخته شود اثر را تا سال‌های سال در ذهن مخاطب خود حک می‌کند. فارکرای 5 بیش از هر کدام از نسخه‌های قبلی بازی این حس را در من ایجاد می‌کند که فضاسازی و اتمسفری خاص و عمیق را خواهد داشت. اگر سازندگان بتوانند از چنین پتانسیلی در ساخت یک جهان چند لایه به خوبی استفاده کنند یقین بدانید بازی در راه سعادت قدم خواهد گذاشت.





عرضه بازه تازه شروع ماجراجویی‌های شماست

فارکرای 5 از دید محتوای جانبی و پشتیبانی پس از عرضه، یا اختلاف غنی‌ترین نسخه این فرانچایز است. از طریق ویدئوی فوق شما می‌توانید به طور کامل محتوای اضافی بازی را مشاهده کنید. ابتدا از Arcade شروع کنیم. Far Cry Arcade به شما اجازه می‌دهد که از ابزارهای اختصاصی و یا مربوط به بازی‌های دیگر Ubisoft نظیر Assassin’s Creed Black Flag, Watch Dogs 2 و Far Cry: Primal استفاده کرده و مراحل، چالش‌ها و رقابت‌های مورد علاقه خود را خلق کنید. این افزونه همراه با یک ویرایشگر نقشه پیشرفته در اختیار دارندگان Far Cry 5 قرار می‌گیرد.

نکته جالب این است که در حالت Far Cry Arcade، شما علاوه بر تجربه چالش‌ها بصور Co-op و همراه با دوستانتان، می‌توانید آن‌ها را بصورت PVP و رقابتی نیز پشت سر بگذارید. Far Cry Arcade بصورت کاملا رایگان در کنار رویدادهای آنلاین و هفتگی بازی در اختیار دارندگان Far Cry 5 قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر بازی دارای DLCهای غیررایگان و هدایای ویژه است که با خرید 30 دلاری سیزن پس بازی در اختیار شما قرار می‌گیرد. این محتوا بدین شرح است:

1- Hours of Darkness: بازیکنان در این محتوا به زمان جنگ ویتنام سفر کرده و بر علیه سربازان ویتنامی خواهند جنگید.

2- Dead Living Zombies: همان‌طور که از نام این محتوا مشخص است. بازیکن را در دل گروه‌هایی بزرگ از زامبی‌ها قرار می‌دهد، بازیکن باید با کشتن تعدادی هر چه بیشتر از آن‌ها تا جایی که می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

3- Lost on Mars: بازیکنان زمین را ترک خواهند کرد تا در فضا بر علیه موجوداتی از مریخ بجنگند.

4- بازی Far Cry 3: بازی Far Cry 3 یک هدیه ویژه از طرف Ubisoft به شما خواهد بود.

سخن آخر

فارکرای راه طولانی را طی کرد تا به این مرحله برسد، نقطه‌ای که کمال و تمام از آن خود فارکرای است. یک اکشن اول شخص با جهانی باز که عناصر خاص خود را دارد و با استفاده از خصیصه‌های اقلیمی خود تعریف‌گر یک ژانر در دنیای گیم است. حال که این سری تا این حد رسیده است همگی آماده هستیم تا آخرین محصول آن را بچشیم. باید اعتراف کنم نمایش‌های اولیه کمی توی ذوق می‌زد اما هرچه جلوتر رفتیم بیشتر به آن امیدوار شدم تا جایی که اکنون می‌توانم بگویم بی‌صبرانه منتظر قسمت جدید آن هستم.

بازی Far Cry 5 در تاریخ سه‌شنبه 7 فروردین برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

