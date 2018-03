استودیوی Hazelight به تازگی میزبان جلسه Reddit AMA برای طرفداران PS4 بود و یک سوالی که در ذهن بسیاری از کاربران وجود داشت، دلایل فنی عدم عرضه A Way Out برای کنسول نیتندو سوییچ بود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، بر طبق گفته‌‌های برنامه نویس استودیوی Hazelight یعنی آقای "لوکاس ورایس"، یکی از دلایل عدم عرضه این عنوان بر روی Switch، تاریخ انتشار خود کنسول Switch می‌باشد که برای توسعه A Way Out بر روی آن کمی دیر شده بود. دلیل دوم نیز ربط به کنترلر سوییچ داشت یا بهتر است بگوییم کمبود یک کنترلر اضافی.

بر طبق گفته‌های "لوکاس ورایس"، بازیکنان به دلیل گزینه‌های کنترل دوربین برای بازی، قادر به استفاده از کترلرهای Joy-Con برای بازی بصورت اسپلیت-اسکرین (تقسیم صفحه) نمی‌باشند و "لوکاس" فکر می‌کند که کاربران Switch قادر به خرید یک کنترلر حرفه‌ای برای اجرای بازی نمی‌باشند. "لوکاس ورایس"چنین گفت:

"به مانند دیگر کنسول‌ها، ما Switch را نیز دوست داریم، اما یک سری موانع باعث شد که از ساخت این بازی برای Switch جلوگیری شود. این کنسول زمانی عرضه شد که ما در حال ساخت A Way Out بودیم و با این اوصاف زمان عرضه‌اش کمی دیر بود و ما در تلاش بودیم که بازی را با بهترین کیفیت ممکن عرضه کنیم.

"از آنجا که هردو بازیکن به کنترل دوربین خودشان نیازمند می‌باشند، بنابراین این ویژگی بازیکن را مجبور می‌کرد که یک کنترلر حرفه‌ای دیگر تهیه کند که تنها بازی را اجرا کند که این کمی برای دارندگان Switch ناعادلانه بنظر می‌رسد. همچنین تلاش و وقت زیادی برای ایجاد سیستم خودکار کنترل دوربین نیاز می‌باشد."

A Way Out در تاریخ سوم فروردین برای PS4 ،Xbox One و PC منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame