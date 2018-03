کوری بارلوگ: The Last of Us یک استاندارد طلایی برای God of War است

کوری بارلوگ، کارگردان God of War، مصاحبه‌ای با رولینگ استون انجام داده که بخشی از تور مطبوعاتی اخیر وی به حساب میاید. وی مطالبی را در خصوص بازی God of War بیان کرده است که در ادامه به آن می‌پردازیم. با گیمفا همراه باشید. در طی این مصاحبه بارلوگ به موضوع عدم وجود پیش زمینه‌‌ داستانی […]

در طی این مصاحبه بارلوگ به موضوع عدم وجود پیش زمینه‌‌ داستانی برای God of War اشاراتی دارد و می‌گوید:

[ پیش زمینه‌ای وجود ندارد تا] برای همگان یک میانبر باشد. شما می‌توانید بدون بازگشت به نسخه های پیشین God of War، این عنوان را بازی کنید. شاید این بازی اولین تجربه شما از سری God of War باشد و ممکن است بعد از اتمام آن بخواهید سری به بازی های قبلی نیز بزنید.

البته این موضوع با توجه به تغییرات عظیم اعمال شده توسط سانتا مونیکا بر بازی کاملا منطقی به نظر می‌رسد. این تغییرات از داستان شروع می‌شود و روایت‌گر اساطیر نورس به جای اساطیر یونان است. کریتوس دیگر یک ماشین کشتار نیست بلکه نقش یک پدر را ایفا می‌کند که وظیفه‌ تربیت پسرش آترئوس را نیز بر عهده دارد. اما تغییر اصلی در سیستم گیم پلی بازی ایجاد شده است و شاهد دوربین روی شانه و سوم شخص هستیم که بازی‌باز را نسبت به عناوین قبلی بیشتر درگیر اکشن و مبارزات بازی ‌می‌کند.

نادیده گرفتن بازی های شخصیت محور با سبک اکشن ماجراجویی که استدیو ناتی داگ می‌سازد و تاثیرات عمیقی که بر صنعت گیم می‌گذارند کار دشواری است. بارلوگ در ادامه مصاحبه به ستایش توسعه دهندگان و بازی سازان ناتی داگ می‌پردازد و به این مطلب اذعان می‌کند که بازی “The Last of Us” یک استاندارد طلایی در صنعت گیم است.

The Last of Us یک استاندارد طلایی است. در واقع هر بازی که ناتی داگ می‌سازد همین وضعیت را دارا می‌باشد. علایق آن‌ها و من زمانی که صحبت از بازی سازی می‌شود یکسان است. داستان گویی ساده در عین حال شخصیت پردازی پیچیده، و قرار دادن این شخصیت‌ها در داستان.

با توجه به صحبت‌های اخیر کوری بارلوگ مبنی بر تاثیر گذاری بازی‌های استدیو ناتی داگ خصوصا “The Last of Us” بر صنعت گیم، آیا می‌توان اینگونه فرض کرد که این بازی بر شخص بارلوگ و God of War نیز تاثیر داشته است؟

منبع متن: gamefa