به تازگی تروی بیکر (Troy Baker)، یکی از صداپیشگان بازی The Last of Us Part 2، در پنلی در رویداد MCM Comic-Con در بیرمنگام حضور یافته و اظهار داشته است که شاهد نخستین پلی‌تست (Playtest) این بازی بوده و بسیار از آن لذت برده است.

این بازیگر و صداپیشه شاهد مراحل جدیدی از توسعه بازی مورد انتظار The Last of Us Part 2 در استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) بوده است و این بازی را «فوق‌العاده» توصیف کرده است. سخنان تروی بیکر در این باره به شرح زیر است:

این یک داستان فوق‌العاده و یک بازی شگفت‌انگیز است، ما به تازگی یک پلی‌تست از این بازی را به اتمام رسانده‌ایم که کاملاً فوق‌العاده به نظر می‌رسید. من نمی‌توانم بیش از این برای رسیدن این بازی به قفسه فروشگاه‌ها صبر کنم.

با این وجود، این احتمال می‌رود که این صداپیشه به تمام شدن پلی‌تست ویدئویی از گیم‌پلی این بازی اشاره کرده باشد که قرار است توسط شرکت سونی و ناتی داگ در جریان رویداد E3 2018 به پخش درآید.

بازی The Last of Us Part 2 به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دست ساخت و توسعه است و هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای آن مشخص و اعلام نشده است. با این حال، برخی شایعات خبر از عرضه این بازی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی می‌دهند.

بر اساس این شایعات و حدس و گمان‌ها، تاخیر عرضه بازی Days Gone تا سال ۲۰۱۹ میلادی به دلیل خالی کردن تقویم بازی‌های سونی برای عرضه عنوان The Last of Us Part 2 در فصل کریسمس سال نوی میلادی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که هیچ کدام از این اخبار هنوز توسط سونی تائید نشده‌اند و باید به چشم یک شایعه به آن‌ها نگاه کرد.

در راستای دیگر اخبار مرتبط با بازی The Last of Us Part 2، اخیراً گزارشی منتشر شده است که از احتمال حضور حیوانات در این بازی خبر می‌دهد. همچنین رسماً مشخص شد که تریلر معرفی The Last of Us Part 2 بخشی از این بازی نخواهد بود. از سوی دیگر، شاهد تائید حضور بازیگران دیگری در این بازی بودیم که از این نشانی می‌توانید به اطلاعات بیشتری در این باره دست پیدا کنید.

بازی The Last of Us Part 2 یکی از موردانتظارترین بازی‌های ویدئویی این نسل به شمار می‌رود و تاکنون تنها چند تریلر سینمائی از آن به انتشار رسیده است.

منبع متن: gamefa