تعداد بازیکنان Sea Of Thieves از مرز یک میلیون کاربر عبور کرد

تنها پس از گذشت ۴۸ ساعت از زمان عرضه، عنوان مورد انتظار Sea Of Thieves دارای بیش از یک میلیون کاربر است.

استودیوی Rare در طی ویدیویی با تشکر از کاربران به توضیح وضعیت عرضه Sea Of Thieves پرداخت. رئیس استودیوی Rare یعنی Craig Duncan به‌صورت رسمی تایید کرد که عنوان Sea Of Thieves تنها پس از ۴۸ ساعت از زمان عرضه توانسته بیش از یک میلیون کاربر داشته باشد که خود رکوردی ستودنی است. همچنین مشخص شد که در زمان شلوغی در هر دقیقه نزدیک به پنج هزار کاربر همزمان وارد بازی می‌شدند. محبوبیت Sea Of Thieves از آنچه که استودیوی Rare تصور می‌کرد فراتر نیز رفته و آن‌ها اعلام کردند که سرورهای Sea Of Thieves بیش از پیش شلوغ شده و آن‌ها احتمالا به‌زودی سرورها را برای ساعاتی خاموش میکنند تا حجم بازی‌باز کاسته و بتوانند پچ‌هایی را از سمت سرور فعال نمایند.

در پایان نیز Joe Neate تهیه کننده اجرایی Sea Of Thieves اعلام داشت که مشکلاتی مانند دیر باز شدن اچیومنت‌ها، دیر پرداخت شدن هزینه فروش گنج و یا افزایش سطح به‌دلیل شلوغی بی‌اندازه سرورها بوده و آن‌ها به‌سرعت درحال رفع مشکل هستند. به بازی‌بازان نیز پیشنهاد شد که درحال حاضر با کمی صبر جوایز و اچیومنت‌های آن‌ها ظاهر خواهد شد.

Sea Of Thieves هم‌اکنون در دسترس ویندوز ۱۰ و ایکس‌باکس وان است. شما می‌توانید نمرات عنوان Sea of Thieves را در اینجا مشاهده کنید.

