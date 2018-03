به گزارش پردیس گیم به نقل از dualshockers، امروز شرکت CD Project Red نتایج مالی خود را در سال مالی 2017 منتشر کرد که طبق آن، این نتایج مثبت می‌باشند.

بر طبق این نتایج، در بحث فروش، سال مالی 2017 نتایج بهتری را نسبت به سال 2016 داشته است که نشان دهنده‌ یک روند صعوی ثابت می‌باشد. عنوان The Witcher 3: Wild Hunt بیشترین سود را برای این شرکت داشته است.

از همه هیجان انگیزتر این است که در پایان سال 2017، این شرکت توانست 33 میلیون نسخه از سری بازی‌های The Witcher یعنی The Witcher 2: Assassins of King ،The Witcher و The Witcher 3: Wild Hunt را بفروش برساند. همچنین نسخه دوم توانست 4 برابر سود بیشتری نسبت به نسخه اول بدست بیاورد. اما نسخه سوم 11 برابر سود بیشتری نسبت به نسخه دوم داشت که با دی ال سی و محتوای اضافه می‌توانیم مقدار 15 برابر سود را حدس بزنیم.

حال، میزان فروش The Witcher 3 بر روی کنسول‌ها و PC مشخص شد. بر طبق اظهارات، نسخه PS4 بیشترین فروش را در سال 2015 داشته است که نسخه PC در سال 2016 با اختلافی اندک توانست از آن سبقت بگیرد و در سال 2017 این اختلاف بیشتر شد. نسخه Xbox One نیز در طی این 3 سال در رده‌ی سوم قرار می‌گیرد.

در انتها می‌توانید آمار و ارقام میزان فروش و سوددهی این سری را در عکس‌های زیر مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame