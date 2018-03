کوری بارلوگ به عنوان کارگردان God of War، در رابطه با زمان کار خود برروی ریبوت Tomb Raider در سال 2013 و به‌خصوص یکی از بزرگ‌ترین ایده‌های خود برای آن بازی صحبت کرد. دلیل خروج او از استودیوی Crystal Dynamics هم ارائه همین ایده بود!

تمام صحنه‌های سینمایی God of War با استفاده از یک دوربین و در یک شات ضبظ شده‌اند که یعنی در کل بازی شاهد کات شدن صفحه و مسائل دیگر نخواهیم بود. به گزارش پردیس گیم، کوری بارلوگ در مصاحبه‌ای با Daily Star گفت این ایده را قبلا برای Tomb Raider 2013 در ذهن داشت اما تلاش‌های او در نهایت به موفقیت نرسیدند:

"زمانی که در استودیوی Crystal Dynamics برروی Tomb Raider کار می‌کردم، می‌خواستم ایده ضبظ بازی در یک شات را انجام دهم اما همه گفتند این دیوانگی است و تمایلی به انجام آن نداریم."

مخالفت استودیو در نهایت باعث شد که او تصمیم بگیرد به Santa Monica بازگردد؛ جایی که God of War 2 را کارگردانی کرد، نویسندگی چندین نسخه دیگر از God of War را انجام داد و حالا مشغول کارگردانی جدیدترین بازی از این فرانچایز است:

"واکنش من هم چنین بود که با خود گفتم فکر نمی‌کنم اینجا مکان مناسبی برای من باشد. از همان موقع برای دریافت کارهای جدید در Sony شروع به صحبت با افراد کردم و فهمیدم نسخه جدید God of War کاری است که می‌توانم انجام دهم."

بارلوگ افزود او حالا "حمایت و ایمان بیشتری از Sony برای خلق ایده‌ها دریافت می‌کند" و ادامه داد که این شرکت حاضر است حتی به حمایت از ایده‌های از این دیوانه‌تر هم بپردازد. با این وجود، مسیر عملی نمودن ایده یک شات در God of War آسان نبود و اعضای Santa Monica تازه متوجه اهمیت آن شده‌اند:

"من فکر تکنیک یک شات را مدت بسیار زیادی در ذهنم داشتم و با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شدم. در شروع کار باید با کل تیم می‌جنگیدم و در نهایت بر تک تک آن‌ها به پیروزی رسیدم. من به آن‌ها مواردی را نشان دادم و توضیحات لازم برای اینکه باید به چه شکل باشد را گفتم اما صادقانه بگویم، من فکر می‌کنم حتی آن زمان باز هم متقاعد نشده بودند.

در این ماه اخیر، همه زمان آزاد زیادی داشتند. باگ‌ها باید از بین بروند و اکثر افراد در حال خلق محتوا هستند که نتیجه انجام این کارها، تجربه بیشتر بازی توسط اعضای استودیو است. بخش‌ها، انیماتورها و هنرمندان زیادی از استودیو به دفتر من می‌آیند و می‌گویند فهمیدند که قرار دادن کل بازی در یک شات منطقی است و دلیل آن را متوجه می‌شوند."

God of War در تاریخ 20 آوریل برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد. در رابطه با اخبار Tomb Raider هم باید به شما بگوییم که Square Enix اخیرا از جدیدترین نسخه این سری به نام Shadow of The Tomb Raider رونمایی کرده که در تاریخ 14 سپتامبر (23 شهریور) عرضه می‌شود.

