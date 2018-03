نگاهی به نقدهای منتشر شده از A Way Out | یک Co-op نوآورانه و صریح

A Way Out عنوانی دو نفره و نوآورانه است که توسط سازندگان Brothers: A tale of two sons توسعه یافته است و فردا به صورت رسمی برای پلتفرم‌های PS4، Xbox One و PC عرضه خواهد شد. این عنوان که فقط باید بصورت دو نفره آن را تجربه کرد، از زمان عرضه، سروصدای زیادی را در بین رسانه‌های معتبر ایجاد کرده است و یکی از عناوینی است که سعی در خلق تجربه‌ای خارج از چارچوب بازیهای فعلی داشته است. به همین منظور منتقدان دست به کار شده‌اند تا آن را ارزیابی و بررسی نمایند و با فراهم کردن نقدهایی که در زیر می‌توانید چکیده‌ای از آنها را مطالعه کنید، اکثرا خبر از موفقیت آن داده‌اند.

Playstation LifeStyle : 100

A way out یک دستاورد واقعی در طراحی بازی‌ها است. نه تنها این عنوان می‌تواند بازیکنان را به سفری حقیقی از احساسات هدایت کند، بلکه این کار را از طریقی انجام می‌دهد که فقط از طریق بازی‌ها امکان آن وجود دارد. این عنوان موفق می‌شود با ارائه‌ی تجربه‌ای که فقط از طریق همکاری دو نفر قابل انجام است، کاری خاص و تحسین‌برانگیز انجام دهد.

Everyeye.it : 90

A way out یکی از نوآورانه‌ و سوپرایزکننده‌ترین عناوینی است که در سالهای اخیر موفق به تجربه‌ی آن شده‌ایم.

GamesRadar+ : 90

A way out مرز تجربه‌ی Co-op و دونفره‌ را به گونه‌ای گسترش داده است که هیچ عنوانی قبل از آن موفق به آن نشده بود. با در کنار هم آوردن بازیکنان، یک داستان زیبا را خلق کرده‌ است که همه را به هم نزدیک می‌کند.

God is a Geek : 85

A way out داستانی است که ارزش به اشتراک گذاشتن با یک دوست را دارد. کارهای زیادی در بازی می‌توان انجام داد، لحظاتی از تنش و احساس در سرتاسر بازی وجود دارد و همینطور پایان بازی یکی از بهترین نتیجه‌گیری‌ها در بین بازی‌های ویدیویی است.

IGN : 83

اگر با این ذهنیت که ادعای تجربه‌ی تماما دونفره‌ی A Way Out فقط یک حیله و روشی برای بازیابی است، به سراغ بازی بروید، بعد از تجربه نظرتان عوض خواهد شد و با خود خواهید گفت که یک تجربه تماما Co-op به روش دیگری نمی‌توانست پیاده سازی شود. نتیجه، یک ماجراجویی سینمایی، متنوع و به یاد ماندنی است که می‌توان گفت اگر بازیهای Telltale Games متحول شوند و بر روی مکانیک‌های گیم‌پلی نیز تمرکز کنند، می‌توانند تجربه‌ای مشابه را ارائه دهند.

SpazioGames : 80

A way out یک تجربه‌ی Co-op عالی است که داستانی ساده درباره‌ی دو مرد که شریک جرم شده‌اند را روایت می‌کند. نیمه‌ی اول بازی بیش از حد ساده، آهسته و پر از راهنمایی است اما نیمه‌ی دوم بازی بشدت سرگرم‌کننده بوده و شامل رویدادهای احساسی و سوپرایز‌کننده می‌باشد.

DualShockers : 70

A way out در هسته‌ی خود ایده‌هایی فوق‌العاده و جاه‌طلبانه دارد اما این هسته توسط گیم‌پلی خسته‌کننده و داستانی که بیش از حد ساده و سرراست است، احاطه شده است.

GameSpot : 60

شاید شخصیت‌هایمان در زمان تجربه‌ی Co-op به هم نزدیک نشده باشند اما حداقل تجربه‌ی Co-op ِ اجباریِ A way out، بخاطر چند لحظه‌ی برجسته‌ی درون بازی، ارزشمند است.



Metacritic : 80

