نقدها و نمرات عنوان A Way Out منتشر شد

هم زمان با عرضه عنوان A Way Out نقدها و نمرات این عنوان نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروی بر آن ها خواهیم داشت. با ما همراه باشید.

A Way Out نام جدیدترین عنوان شرکت الکترونیک آرتس است که در مراسم E3 2017 رسما معرفی و رونمایی شد. این عنوان توسط استودیوی Haze Light ساخته می شود؛ همان استودیویی که بازی ماجراجویی دو نفره Brothers: A Tale of Two Sons را در سال ۲۰۱۴ عرضه کرد. به مانند عنوان Brothers: A Tale of Two Sons، گیم پلی بازی A Way Out نیز بر پایه همکاری دو نفره بوده و این بار داستان دو فرد به نام‌های Leo و Vincent را در دهه ۷۰ میلادی روایت می کند که قصد دارند از زندان فرار کنند. حال به تازگی هم زمان با عرضه این عنوان نقد‌ها و نمرات آن نیز منتشر شده است که با یکدیگر مروری بر آن‌ها خواهیم داشت:

PlayStation LifeStyle ۱۰/۱۰

Areajugones 9.5/10

استودیوی Hazelight بار دیگر به همگان نشان می دهد که یک بازی Co-op باید چگونه باشد. داستان Leo و Vincent بازیکنان را با شرایطی روبرو می کند که تا به حال در هیچ بازی ویدیویی دیگری آن را مشاهده نکرده ایم. مسلما این عنوان یکی از بهترین سورپرایز‌های امسال است.

Wccftech 9/10

A Way Out قطعا دستاورد تحسین برانگیزی است که نشان می دهد خلاقیت مهم تر از بودجه‌های عظیم و فرانچایز‌هایی با نام‌های بزرگ است. عنوان A Way Out با انسجام فنی و گیم پلی بی نهایت نوآورانه خود شما را از ابتدا تا انتهای بازی شگفت زده می کند. این عنوان شایستگی تبدیل شدن به یک عنوان موفق را دارد.

GamesRadar+ 9/10

A Way Out تجربه بازی‌های Co-Op را به گونه ای بهبود می بخشد که تا به حال هیچ عنوان دیگری موفق به انجام این کار نشده است. بازیکنان را با یکدیگر متحد کرده(منظور همکاری دو نفره ) و به روایت داستانی بپردازد که هرکسی باید آن را تجربه کند.

God is a Geek 8.5/10

A Way Out داستانی ارزشمند برای اشتراک گذاری با یک دوست است. کارهای بسیاری برای انجام دادن در بازی وجود داشته و داستان بازی پر است از خشونت و احساسات که سرانجام آن را می توان یکی از بهترین پایان‌ها در بازی‌های ویدیویی قلمداد کرد.

IGN 8.3/10

اگر بازی A Way Out را تجربه کنید و در مورد اجباری بودن حالت دو نفره آن بیاندیشید، در نهایت به این نتیجه می رسید که گیم پلی بازی به حالت دیگری امکان پذیر نبود. داستان Vincent و Leo شما و دوستانتان را وادار می کند تا ماموریت‌های بازی را با همکاری یکدیگر انجام دهید که نتیجه آن نیز بسیار به یاد ماندنی است. ماجراجویی سینمایی متنوعی که بازی‌های تل تل نیز می توانستند به این گونه باشند به شرط این که تل تل به مکانیک‌های گیم پلی تکیه می کرد.

USgamer 7/10

A Way Out تجربه ای سرگرم کننده است آن هم به دلیل قابلیت همکاری دو نفره آن و متاسفانه داستان این عنوان حرفی برای گفتن ندارد. رشد خوب شخصیت‌های بازی علیرغم معرفی عجیب آن‌ها در ابتدای بازی باعث می شود که مشاهده ماجراجویی شخصیت‌های بازی به صورت هم زمان ارزشمند باشد. به علاوه تجربه بازی به صورت مشترک با فرد دیگر نیز بسیار تجربه خوبی است؛ حال می خواهد آن فرد دوست شما باشد یا فرد دیگری. شما حقیقتا در جریان بازی یا به آن‌ها علاقه مند می شوید یا این که از آن‌ها متنفر خواهید شد. حداقل عنوان A Way Out به بهانه ای تبدیل خواهد شد که شما می توانید به واسطه آن نقاط قوت و ضعف روابط خود را بیشتر بشناسید.

DualShockers ۷/۱۰

A Way Out جاه طلبی‌ها و ایده‌های نوآورانه بسیاری در هسته خود دارد که متاسفانه مکانیک‌های گیم پلی آن خسته کننده و داستان آن نیز بیش از حد ساده است.

Game Informer ۷/۱۰

ایده کو آپ بودن عنوان A Way Out انتخاب جسورانه ای است که نتیجه مثبتی به دنبال دارد زیرا این عنوان بازیکنان را به گونه ای درگیر ماجراجویی دو نفره می کند که با دیگر عناوین کو آپ قابل مقایسه نیست و آن‌ها چه درون بازی و چه بیرون از آن متحد می سازد. اما با گذشت زمان و مشخص شدن ضعف‌های بازی شاید A Way Out به اندازه کافی عنوان جسورانه ای نباشد.

GameSpot ۶/۱۰

شخصیت‌های ما شاید به یکدیگر نزدیک نباشند اما A Way Out و تجربه دو نفره اجباری آن لحظاتی را فراهم می کند که بسیار ارزشمند است.

We Got This Covered ۶/۱۰

بازی‌های روایت گونه(به سبک داستان گویی) و حتی کوآپ بهتری نسبت به عنوان A Way Out وجود دارد اما هیچ کدام این دو کار را با یکدیگر و به خوبی A Way Out انجام نداده اند. در حالی که نویسندگی بازی کمی نا امید کننده است اما اگر به دنبال ماجراجویی می گردید که فقط به صورت دو نفره قابل بازی است، A Way Out ارزش وقتی گه برای تجربه آن می گذارید را خواهد داشت.

عنوان A Way Out هم اکنون برای کنسول‌های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است.

