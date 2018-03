امروز، استودیوی بازیسازی سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt RED) نتایج مالی خود را در سال مالی ۲۰۱۷ میلادی منتشر کرد. به طور خاص این شرکت به این نکته اشاره داشت که به لطف عملکرد خوب سری بازی‌های The Witcher در بازار، عملکرد تجاری بهتری در قیاس با سال ۲۰۱۶ میلادی حاصل کرده است. این شرکت […]

امروز، استودیوی بازیسازی سی‌دی پراجکت رد (CD Projekt RED) نتایج مالی خود را در سال مالی ۲۰۱۷ میلادی منتشر کرد. به طور خاص این شرکت به این نکته اشاره داشت که به لطف عملکرد خوب سری بازی‌های The Witcher در بازار، عملکرد تجاری بهتری در قیاس با سال ۲۰۱۶ میلادی حاصل کرده است.

این شرکت موفق شده است که تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۳۳ میلیون نسخه از مجموعه بازی‌های The Witcher که شامل عناوین The Witcher، The Witcher 2: Assassins of Kings و The Witcher 3: Wild Hunt می‌شود را به فروش برساند. بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش مالی، مشخص شده است که بازی The Witcher 2: Assassins of Kings موفق شده تا ۴ برابر بیشتر از بازی نخست این سری بفروشد. این در حالی است که بازی موفق و فوق محبوب The Witcher 3: Wild Hunt یازده برابر بیش از این دنباله در بازار فروخته است. از سوی دیگر، فروش بسته‌های گسترش‌دهنده این مجموعه ۱۵ برابر بیش از فروش بسته‌های الحاقی این سری است.

همچنین در جریان کنفرانس مطبوعاتی سی‌دی پراجکت رد اطلاعاتی از درصد نسخه‌های فروخته شده بازی The Witcher 3: Wild Hunt به تفکیک هر پلتفرم هم منتشر شده است. بر همین اساس، از سال ۲۰۱۵ میلادی که این بازی وارد بازار شده بهترین فروش خود را بر روی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ بدست آورده هرچند که نسخه رایانه‌های شخصی این بازی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی بیشترین درخواست را از سوی بازیکنان داشته است. از سوی دیگر، نسخه ایکس‌باکس وان این بازی در جایگاه سوم بهترین پلتفرم‌های مقصد این عنوان از نظر فروش قرار گرفته است. علاوه بر این‌ها، سال ۲۰۱۵ میلادی به عنوان بهترین سال از نظر عملکرد فروش دیجیتالی بازی The Witcher 3: Wild Hunt شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر، بازیکنان بیشتر به خرید نسخه دیجیتالی این بازی تمایل نشان داده‌اند. درصد‌های فروش این بازی به تفکیک هر پلتفرم در تصویر زیر آمده است:

در راستای دیگر اخبار مرتبط با این سری، اخیراً دو شرکت باندای نامکو اینترتینمنت (Bandai Namco Entertainment) و سی‌دی پراجکت رد از همکاری خود مبنی بر حضور شخصیت گرالت (Geralt de Rivia) در بازی Soulcalibur VI پرده برداشتند. این برای نخستین بار است که این شخصیت محبوب در مجموعه دیگری حضور می‌یابد که مطمئناً برای طرفداران این جادوگر قدرتمند امری خوشایند است.

استودیوی سی‌دی پراجکت رد در حال حاضر مشغول توسعه بازی مورد انتظار Cyberpunk 2077 است و بنا بر گفته‌های اعضای آن، این بازی بسیار بلندپروازانه‌تر از عنوان موفق The Witcher 3: Wild Hunt خواهد بود. احتمال انتشار این بازی برای کنسول‌های نسل جدید هم بسیار زیاد است.

در جریان گزارش سال مالی ۲۰۱۷ استودیوی سی‌دی پراجکت رد مشخص شد که بازی Cyberpunk 2077 از قابلیت طراحی و خلق شخصیت هم بهره می‌برد. همچنین مشخص شد که این استودیو برنامه دارد که تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی یک بازی داستان محور و نقش‌آفرینی دیگر هم به بازار عرضه کند که از این نشانی می‌توانید به جزئیات بیشتری در این باره دست پیدا کنید.

منبع متن: gamefa