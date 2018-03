The Legend of Zelda: Breath of the Wild بهترین بازی جشنواره GDC Awards 2018

هیچ شکی نیست که سال ۲۰۱۷ یکی از سال‌های مهم صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود که در آن شاهد عرضه بازی‌های نقش‌آفرینی شاهکاری همچون Horizon Zero Dawn و The Legend of Zelda: Breath of the Wild و همچنین بازی‌های مستقلی نظیر Cuphead بودیم. بر همین اساس و طبق روال هر ساله، کنفرانس توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدئویی […]

در مقایسه با دیگر جشنواره‌های مرتبط با بازی‌های ویدئویی، «کنفرانس توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدئویی» به واسطه تیم داوری‌اش که همه جزوی از افراد فعال در صنعت بازی‌های ویدئویی هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالی که بهترین بازی سال ۲۰۱۶ میلادی از دیدگاه این جشنواره عنوان موفق و چند نفره Overwatch شناخته شد، بهترین بازی سال ۲۰۱۷ بسیار متفاوت‌تر از آن است. در این دوره از جشنواره GDC Awards، بازی تک نفره و نقش‌آفرینی The Legend of Zelda: Breath of the Wild به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۱۷ معرفی شد و توانست جایزه بهترین صداگذاری و بهترین طراحی را هم از آن خود کند.

گذشته از بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild، یکی دیگر از موفق‌ترین بازی‌های این دوره از جشنواره مورد بحث، نخستین بازی استودیوی StudioMDHR یعنی عنوان Cuphead است که توانسته دو جایزه بهترین طراحی هنری و بهترین شروع (برای یک استودیوی تازه‌کار) را بدست آورد. در عین حال، بازی Nier: Automata موفق شد تا جایزه بهترین بازی از دیدگاه مخاطبان را از آن خود کند. تیم شیفر (Tim Schafer) نیز جایزه ویژه‌ای را به پاس یک عمر فعالیت خود در این صنعت بدست آورد. در ادامه بهترین‌های هر شاخه به اضافه نامزدهای کسب جایزه آن شاخه آمده است:

بهترین صدا‌گذاری:

Cuphead (ساخته StudioMDHR)

Nier: Automata (پلاتینوم گیمز / اسکوئر انیکس)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (نینجا تئوری)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (نینتندو EPD / نینتندو)

Horizon Zero Dawn (گوریلا گیمز / سرگرمی‌های تعاملی سونی)

بهترین شروع:

تیم چری (Team Cherry) / (Hollow Knight)

سایدبار گیمز (Sidebar Games) / (Golf Story)

StudioMDHR / ( Cuphead )

اینفینیت فال (Infinite Fall) / (Night in the Woods)

جیسون رابرتز (Jason Roberts) – بورید سیگنال (Buried Signal) / (Gorogoa)

بهترین طراحی:

Super Mario Odyssey (نینتندو EPD / نینتندو)

Horizon Zero Dawn (گوریلا گیمز / سرگرمی‌های تعاملی سونی)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (پابجی کورپوریشن)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (نینتندو EPD / نینتندو)

Nier: Automata (پلاتینوم گیمز / اسکوئر انیکس)

بهترین بازی موبایل:

Reigns: Her Majesty (نریال / دوولور دیجیتال)

Hidden Folks (Adriaan de Jongh و Sylvain Tegroeg)

Monument Valley 2 (اُستو گیمز)

Gorogoa (جیسون رابرتز / بورید سیگنال / آناپورنا اینتراکتیو)

Bury Me, My Love (پیکسل هانت / فیگز / آرته فرانس / پلی‌دیوس)

بهترین نوآوری:

Gorogoa (جیسون رابرتز / بورید سیگنال / آناپورنا اینتراکتیو)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (نینجا تئوری)

What Remains of Edith Finch (جاینت اسپارو / آناپورنا اینتراکتیو)

Everything (دیوید اورایلی / دابل فاین پروداکشنز)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (پابجی کورپوریشن)

بهترین روایت داستان:

Night in the Woods (اینفینیت فال / فینجی)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (نینجا تئوری)

What Remains of Edith Finch (جاینت اسپارو / آناپورنا اینتراکتیو)

Horizon Zero Dawn (گوریلا گیمز / سرگرمی‌های تعاملی سونی)

Wolfenstein II: The New Colossus (ماچین گیمز / بتسدا سافتورکس)

بهترین تکنولوژی:

Destiny 2 (بانجی / اکتیویژن)

Hellblade: Senua’s Sacrifice (نینجا تئوری)

Assassin’s Creed: Origins (یوبی‌سافت مونترال / یوبی‌سافت)

Horizon Zero Dawn (گوریلا گیمز / سرگرمی‌های تعاملی سونی)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (نینتندو EPD / نینتندو)

بهترین طراحی هنری:

Persona 5 (پی-استودیو / اتلوس)

Cuphead ( StudioMDHR )

Horizon Zero Dawn (گوریلا گیمز / سرگرمی‌های تعاملی سونی)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (نینتندو EPD / نینتندو)

Night in the Woods (اینفینیت فال / فینجی)

بهترین بازی واقعیت مجازی / افزوده:

Superhot VR (سوپرهات تیم)

Star Trek: Bridge Crew (رد استورم اینترتینمنت / یوبی‌سافت)

Lone Echo (ریدی ات داون / Oculus Studios)

Resident Evil 7: Biohazard (کپکام)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR (بتسدا گیم استودیو / بتسدا سافتورکس)

بهترین بازی سال:

PlayerUnknown’s Battlegrounds (پابجی کورپوریشن)

Nier: Automata (پلاتینوم گیمز / اسکوئر انیکس)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (نینتندو EPD / نینتندو)

Horizon Zero Dawn (گوریلا گیمز / سرگرمی‌های تعاملی سونی)

Super Mario Odyssey (نینتندو EPD / نینتندو)

منبع متن: gamefa