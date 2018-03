کوری بارلوگ گذشته عمیقی با فرانچایز God of War داشته است. او کارگردان هنری نسخه اول در سال 2005 بوده و سپس وظیفه کارگردانی ارشد God of War II را بر عهده گرفت. وی حتی مسئولیت نویسندگی Ghost of Sparta را بر عهده داشت که توسط Ready At Dawn برروی PSP منتشر شد.

بنابراین بارلوگ تا سال‌ها درگیر شخصیت کریتوس بوده که برای او نگاهی عمیق به این شخصیت و انگیزه‌هایش فراهم کرد. به گزارش پردیس گیم، وی اخیرا مصاحبه‌ای در وبلاگ رسمی PlayStation داشته و در رابطه با هویت جدید کریتوس گفته "ما از قصد او را یک شخصیت منفی و ضدهیرو ساختیم. حال سعی داریم کریتوس را به شخصیتی تبدیل کنیم که برای شما اهمیت داشته باشد."

اما چگونه؟ بارلوگ می‌دانست طرفداران به یک تغییر ناگهانی برای این شخصیت علاقه‌مند نیستند. وی گفت "باورش سخت است که یک شخصیت منفی ناگهان بخواهد تغییر کند. شما به یک دلیل نیاز دارید."

بارلوگ این دلیل را خانواده دانست. با دادن این وظیفه به کریتوس برای بر عهده گرفتن مسئولیت یک زندگی دیگر، یک شخصیت منحصر به‌فرد و دلسوزتر می‌تواند به تدریج ظاهر شود.

بنابراین آن‌ها شخصیت Atreus را به بازی اضافه کردند که پسرِ کریتوس و همراه شما در طول بازی است. بارلوگ گفت:

"Atreus آینه‌ای است که بر کریتوس می‌تابد و باعث می‌شود که بفهمد نیاز به تغییر دارد. Atreus حس انسانیت را نشان می‌دهد. کریتوس نیز قابلیت انسانیت خود را می‌بیند و درک می‌کند که چگونه آن را بپذیرد."

بارلوگ بارها گفت که می‌خواست Atreus برای بازیکنان یک مزیت باشد، نه یک زیان. او گفت "این یک ماموریت حفاظت نیست. شما هیچ‌وقت نیاز به مراقبت از Atreus ندارید." افزودن یک همراه تاثیرگذار حاصل تلاش یک گروه بزرگ و تحقیقات بسیاری بود. جیت شروف، مهندس ارشد گیم‌پلی God of War، در این رابطه می‌گوید:

"ما همه چیز را بررسی کردیم. برای من شخصا Elizabeth از Bioshock Infinite و Ellie از The Last of Us منبع الهام به حساب می‌آمدند. ما نسبت به اینکه معرفی یک شخصیت همراه برای یک بازی در این مقیاس چه معنایی دارد، هوشیار بودیم. Atreus هرگز مزاحم شما در کشتن دشمنان نمی‌شود، وی همیشه در کاری که قصد انجام آن را دارید، مکمل شما خواهد بود."

بارلوگ کاملا آگاه است که برخی بازیکنان حس بدی نسبت به Atreus دارند. وی در این رابطه گفت:

"گاهی اوقات بچه‌ها می‌تواند گاهی مزاحمت ایجاد کنند سپس کم کم برای شما عزیز می‌شوند. برخی بازیکنان که برای آزمایش بازی انتخاب کردیم، گفتند آن‌ها از کودکان متنفر هستند و این شخصیت بسیار آزار دهنده است، او را نمی‌خواهیم. با این حال، آن‌ها در نیمه بازی گفتند "حق با تو بود" و وقتی به پایان رسیدند، گفتند ما واقعا می‌خواستیم از این شخصیت متنفر باشیم اما او شخصیت مورد علاقه من در این بازی است!"

و ظاهرا او به عنوان یک پدر دنیای واقعی هم با چنین مسئله‌ای مواجه است:

"این مورد در دنیای واقعی و زندگی بسیاری از ما هم وجود دارد. رابطه ما با بچه‌های خود یا خانواده ما هم همین‌طور است (گاهی شاید اذیت کنند اما به هر حال آن‌ها را دوست داریم). این یک مورد عمومی و جهانی به حساب می‌آید."

God of War در تاریخ 20 آوریل (31 فروردین) برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

