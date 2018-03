سراسر God of War پر از راز و رمز خواهد بود

طبق اعلام کارگردان این عنوان، بازی موردنظر پر از راز و رمز (Easter Egg) خواهد بود که بازی‌بازان باید با گشت وگذار در محیط بازی به کشف آن‌ها بپردازند و پرده از رازهای مختلف این بازی بردارند. پس از سال‌ها انتظار در سال جاری سری جدید God of War به کنسول‌های نسل هشتمی سونی راه […]

پس از سال‌ها انتظار در سال جاری سری جدید God of War به کنسول‌های نسل هشتمی سونی راه پیدا خواهد کرد. عنوانی که با داشتن یک پیشینه بسیار خوب در نسل‌های قبل، استادنداردهای جدیدی به صنعت بازی‌های ویدئویی وارد کرد و با معرفی برای نسل هشتم کنسول‌های سونی، بار دیگر به این عرصه وارد خواهد شد. حال خبر‌های جدید حاکی از این است که God of War جدید که با سبک اکشن نقش‌آفرینی عرضه خواهد شد، بازی‌بازان را به گشت و گذار و جست و جو در محیط تشویق می‌کند. بازی‌بازان می‌توانند با گشت و گذار در محیط گسترده این بازی، به پیدا کردن آیتم‌ها و لوت‌های مختلف بپردازند. به نظر می‌رسد که این بازی مناسب کسانی است که شدیدا غرق در بازی‌ها می‌شوند و به جست و جوی تمام محیط‌های بازی می‌پردازند چرا که سراسر God of War پر از راز و رمز برای پیدا کردن است.

در این خصوص کوری بارلوگ (Cory Barlog) در مصاحبه با وبلاگ پلی‌استیشن اعلام کرد که چرا او تصمیم گرفته که بازی خود را با این همه راز و رمز همراه کند و موارد مخفی زیادی در آن به کار ببرد. وی اعتقاد دارد که این موضوع بیانگر شور و شوق زیاد او و تیم توسعه دهنده این بازی است و چیزی که در نهایت باعث شده تا آن‌ها آیتم‌های مخفی زیادی در بازی خود به کار ببرند، همین شور و اشتیاق آن‌ها نسبت به بازی خود است. وی در این زمنیه گفت:

وقتی صحبت این چیزها به میان می‌آید، من عقل خود را از دست می‌دهم. راز و رمزهای زیادی در همه جای این بازی مخفی شده‌اند و منظور من از “همه جا” به معنی کلمه این است که ما در مورد بسته‌ها و پکیج‌های فیزیکی، منوها و صفحات بارگذاری صحبت می‌کنیم، زمانی که شما دکمه Options را فشار می‌دهید و همینطور سایر چیز‌های شبیه به آن. این موضوع یکی از چیزهایی است که من دوست دارم مردم تا مدت‌ها بعد در موردش صحبت کنند و بگویند “می‌دانستی…” من فکر می‌کنم که این خارق‌العاده است. این بخش جذاب و دلچسب ساخت بازی‌های ویدئویی است. پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد اما این پیچیدگی‌ها به ما این اجازه را می‌دهند تا چیزهایی که بسیار جالب هستند را در بازی مخفی کنیم و بازی‌بازان را مجبور کنیم که برای پیدا کردن آن‌ها عمیقا در بازی غرق شوند.

طبق صحبت‌های جدید بارلوگ به این نتیجه می‌رسیم که قطعا دنیای God of War به حدی عظیم است که بازی‌بازان برای پیدا کردن راز و رمزهای این بازی باید ساعت‌ها به اکتشاف و جست و جو در محیط بپردازند. البته طراحی چنین محیطی به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست و نشان می‌دهد که توسعه دهندگان این بازی برای انتقال حس کنجکاوی به بازی‌بازان چقدر سخت تلاش کرده‌اند. حقیقا گشت و گذار در محیطی به این عظمت می‌تواند ساعت‌ها همه ما را سرگرم کند و با پیدا کردن موارد مخفی که در بازی پیدا می‌کنیم، می‌تواند خستگی این گشت و گذار طولانی را از تنمان رها کند. God of War در کم‌تر از یک ماه دیگر، در تاریخ بیستم آوریل برابر با ۳۱ فرودین ماه سال جاری به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۴ پرو عرضه خواهد شد. همچنین اخیرا هم اخبار زیادی از این بازی منتشر شده که شما می‌توانید با دسترسی به آدرس‌های زیر از این اخبار اطلاع پیدا کنید.

