به تازگی کارگردان بازی God Of War یعنی کوری بارلاگ (Cory Barlog) در مورد دوران خود در استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) و کار روی پروژه Tomb Raider 2013 صحبت‌های جالبی را به میان آورده است. کوری بارلاگ در کارنامه خود بازی God Of War 2 را داشت و مدت‌ها در استودیوی سانتا مانیکا (Santa […]

به تازگی کارگردان بازی God Of War یعنی کوری بارلاگ (Cory Barlog) در مورد دوران خود در استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) و کار روی پروژه Tomb Raider 2013 صحبت‌های جالبی را به میان آورده است.

کوری بارلاگ در کارنامه خود بازی God Of War 2 را داشت و مدت‌ها در استودیوی سانتا مانیکا (Santa Monica) مشغول به کار بود، تا اینکه تصمیم گرفت این استودیو را به مقصد استودیوی کریستال داینامیکس ترک کند. آنجا، او قرار بود تا روی یک پروژه بزرگ یعنی ریبوت سری Tomb Raider کار کند ولی در نهایت، او از این پروژه کناره گیری کرد و استودیوی کریستال داینامیکس را بدرود گفت.

حتماً یادتان هست که چند روز پیش گزارش شده بود نسخه جدید God of War که تا کمتر از یک ماه دیگر عرضه خواهد شد، در قالب یک پلان روایت شد و فاقد هر گونه کات یا فِید این (Fade In) و فید اوت (Fade Out) خواهد بود. به تازگی و طی یک مصاحبه با پایگاه خبری Daily Star، کوری بارلاگ اعلام کرده که این ایده در واقع برای ریبوت سری توم ریدر و بازی Tomb Raider 2013 در ذهن او جرقه‌اش خورده است و در ابتدا این ایده از طرف او برای آن بازی به سران ارشد استودیوی کریستال داینامیکس ارائه شده بوده است، ولی در نهایت تلاش‌های او ثمری نداشته و نتوانسته مدیران کریستال داینامیکس را متقاعد کند. او در این مورد توضیح داده است:

“من می‌خواستم که آن [تکنیک روایت تک پلانی] را انجام دهم و برای وقتی که روی Tomb Raider داشتم کار می‌کردم آن را به کریستال داینامیکس پیشنهاد دادم ولی همه فکر می‌کردند که «این دیوانگی است، ما نمی‌خواهیم آن را انجام دهیم.”

این مقاومت سران استودیوی کریستال داینامیکس روی اجرای این ایده باعث شد تا او از آن استودیو جدا شود و دوباره به استودیوی سانتا مانیکا برگردد، جایی که او بازی God Of War 2 را کارگردانی کرده بود و روی برخی دیگر از نسخه‌های این سری هم کار کرده بود و اکنون هم که کارگردان جدیدترین نسخه از این سری است، که به سادگی با نام God Of War شناخته می‌شود.

بارلاگ صحبت خود را اینگونه ادامه داد:

“واکنش من اینطور بود که: آره، خب می‌دونید، نمی‌دانم که آیا اینجا بهترین جا برای من است یا خیر. من از همان وقت صحبت با بقیه را در مورد نقش‌های احتمالی در سونی شروع کرده بودم و فهمیدم که [God of War جدید] همان چیزی است که می‌توانم آن [ایده] را به اجرا بگذارم.”

بارلوگ اضافه کرده که اکنون و با شرکت سونی او از لحاظ خلاقیت حس می‌‎کند که ناشر به او ایمان بیشتری دارد و پشتیبانی بهتری از خود به عمل می‌آورد و او قصد دارد تا در آینده ایده‌های دیوانه وارتری را به اجرا در بیارد و مهم هم نیست که آن ایده‌ها چقدر بلند پروازانه است. البته او تشریح کرده که راه رسیدن به تک پلان بودن بازی God of War اصلاً ساده نبوده و تازه مردم به تازگی شروع به فهمیدن این نکته کرده‌اند که این تک پلان بودن چقدر برای بازی مهم است:

” من حسابی مشغول به دو دوتا چارتا کردن در مورد تک پلان بودن بازی با خودم بودم و خیلی هم در مقابل این ایده مقاومت کردم. در ابتدا من مجبور بودم تا با تک تک اعضای تیم توسعه دهنده [در مورد این ایده] بجنگم. و طبیعتاً شما یکی یکی باید مقابل آن‌ها پیروز شوید، بهشان چیزهایی را نشان دهید، و به آن‌ها توضیح دهید که [این ایده] چگونه خواهد بود. ولی، اگر بخواهم صادق باشم، فکر می‌کنم که حتی پس از این [پروسه] هم آن‌ها قانع نشده بودند. در طی ماه گذشته، همه افراد وقت آزاد بیشتری داشتند. حالا وقت آن است تا روی باگ‌ها کار شود و از آن جایی که اکثر افراد روی تولید محتوا کار می‌کنند، آن‌ها بیشتر بازی را تجربه می‌کنند. و حالا من افراد بیشتری از دپارتمان‌های مختلف و انیماتورها و هنرمندان را می‌بینم که به دفتر من می‌آیند و می‌گویند: باشه، فهمیدم. دیدن بازی به صورت یکپارچه منطقی است. من متوجه شدم که چرا به دنبال آن بودی.”

بازی God Of War برای عرضه در تاریخ ۲۰ آوریل سال ۲۰۱۸ (برابر با ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی) برنامه ریزی شده است. این بازی که توسط استودیوی سانتا مانیکا توسعه پیدا کرده و قرار است توسط شرکت سونی منتشر شود، در انحصار پلتفرم پلی استیشن ۴ قرار دارد.

منبع متن: gamefa