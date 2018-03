اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III – بخش پانزدهم

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین […]

بازی های هیدتا میازاکی هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز و یا حتی گذشتن از کنار یک صدا یا یک چاه بدون توجه به آن بعدا منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر. در واقع باید گفت یکی دو بار اولی که خودتان این بازی های را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر دفعاتی است که باید به راهنماهای بازی و … مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد.

افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و حتی خود بنده مثلا در بار چهارم که سراغ دارک سولز ۳ رفتم و راهنماها را چک کردم تازه فهمیدم کلی از موارد بازی بوده که من نمی دانسته ام و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند. به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و درخواست های شما عزیزان، تصمیم گرفتم تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls III دارم و ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls III برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است.

قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل درخواست های مکرر شما نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم که البته راهنمای این بازی قطعا بسیار حجم و مطلب بیشتری نسبت به بلادبورن خواهد داشت زیرا بسیار طولانی تر است و دی ال سی های بازی را هم در بر خواهد گرفت. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در انتها به دی ال سی های بازی نیز خواهیم پرداخت. Dark Souls III در ابتدا نسبت به بازی های قبلی کمی آسان تر شروع می شود ولی درجه سختی ناگهان با صورت تصاعدی در بازی بالا می رود و دنیای در ابتدا خطی بازی، چندین و چند شاخه می شود. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با چهاردهمین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls III با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

از Farron Keep به سمت Keep Ruins

علاوه بر سمی بودن این منطقه، در آب آن نیز پر از موجوداتی کریه به نام leech یا Maggot است که می خزند و از خود غبار سمی متصاعد می کنند. کشتن اینها بسیار راحت است ولی معمولا به صورت گروهی هستند و اگر بخواهید در آب بایستید و همه آن ها را بکشید قطعا سمی خواهید شد. این منطقه در کل به شکل یک بیضی است که در نقشه ای که برای شما قرار داده ایم مشخص است. توجه کنید که برای راهنمای این منطقه، دیدن این نقشه ها مهم ترین کار است و از آنجایی که روی این نقشه ها تک تک آیتم های این بخش علامت خورده و مشخص شده اند، بهتر است که خواندن راهنما را همراه با دیدن این نقشه ها به صورت همزمان پیش ببرید تا درک بهتری از موقعیتتان در این منطقه داشته باشید. هدف کلی شما در این منطقه روشن کردن ۳ شعله است که باعث می شوند درب دو دهنه بزرگی که در این منطقه خواهید دید باز شود. این منطقه پر از آیتم فوق العاده است و به همان اندازه هم توضیح دادنش سخت است! این منطقه به صورت جزیره ها یا خشکی های کوچک است که در مرداب قرار دارند و شما در واقع باید از یک خشکی به دیگری بروید. همیشه به خاطر داشته باشید که وقتی در یک خشکی هستید قبل از این که به سمت بعدی بروید و وارد مرداب شوید، صبر کنید تاخط سمی شدن شما کامل خالی شود و از بین برود سپس دوباره وارد مرداب شوید و خط سمی شدنتان از ابتدا شروع به پر شدن کند تا دیرتر سمی شوید. اگر هم که سمی شدید و دیدید خونتان دارد کم می شود می توانید سریعا به هر جایی که می خواهید در مرداب و خشکی و .. بروید تا وقتی که خونتان به حدی برسد که بخواهید آیتم سلامتی مصرف کنید.

نکته: دقت کنید که مهم ترین موضوع در مورد مطالعه راهنمای این بخش، چک کردن راهنما به همراه نقشه کامل این منطقه که برایتان قرار داده ایم است و روی نقشه جای تک تک ایتم های که در متن گفته ایم هم مشخص شده است تا بتوانید دقیقا وقتی متن را می خوانید، موقعیت آیتم گفته شده و موقعیت دیگر آیتم ها نسبت به آن و کلا موقعیت هر منطقه نسبت به بونفایر و … را درک نمایید که کار را برای شما خیلی آسان تر می کند.

در ورودی Farron Keep ابتدا به سمت راست بروید و دیوار را مستقیم دنبال کنید تا یک آیتم درخشنده ببینید و دو Purple Moss Clump را بردارید. کمی جلوتر نیز آیتم درخشان دیگری می بینید که Iron Flesh pyromancy و اگر بخواهید بروید و آن را بردارید احتمالا سمی خواهید شد ولی می توانید برگردید و در بونفایر استراحت کنید تا از ابتدا آغاز کنید. برگردید به ورودی این منطقه. حالا این بار می خواهیم سمت چپ این بخش را دور بزنیم و دیوار سمت چپ را دنبال کنیم. در ابتدا در گوشه این بخش که آیتمی درخشان می بینید باید چند slug را بکشید و آیتم را که Ragged Mask است بردارید. حالا از اینجا بروید به سمت نزدیکترین خشکی که می بینید. سعی کنید زود بدوید به روی خشکی بروید تا سمی نشوید. در اینجا در وسط دریاچه می بینید که چند slug دیگر نزدیک یک آیتم هستند. اول همه این دشمنان را بکشید و سپس بدوید و آیتم را که Titanite Shard است بردارید و زود دوباره به خشکی برگردید. در اینجا اگر اطرافتان را نگاه کنید یک پل که تقریبا در آب غرق شده است می بینید که بسیار واضح است. در کنار این پل یک آیتم مهم و چندین اسلاگ دیگر هستند. مجددا تمام دشمنان اطراف آن را بکشید و از کنار این پل، Estus Shard را بردارید. از اینجا یک خشکی می بینید که رویش آتش روشن است و یک آیتم دیگر نیز روی آن وجود دارد. آنجا بروید و آیتم را که Titanite Shard است بردارید. حالا سمت چپتان یک سری پله می بینید. قبل از بالا رفتن از پله ها، منطقه سمت چپ پله ها را گشتی بزنید و از کنار درخت ها و خشکی ها این آیتم ها را بردارید: ۱۰ عدد Prism Stones، چهار عدد Rotten Pine Resin و یک سپر Stone Parma که بسیار خوب است و ۱۰۰ درصد در برابر ضربات فیزیکی مقاومت دارد. این آیتم ها را همه را در بخش سمت چپ پله ها خواهید یافت و برای درک بهتر از موقعیتشان، نقشه منطقه و جای آنها روی نقشه را چک کنید.

قبل از بالا رفتن از پله ها، یک آیتم ریسکی ولی مهم و ارزشمند هم هست که می توانیم برداریم. کاملا به سمت چپ پله ها بروید و نزدیک ترین خشکی از سمت چپ به پله ها را پیدا کنید. سپس از اینجا به جهت عقربه های ساعت دور این بخشی که پله ها روی آن است دور بزنید تا به یک خشکی برسید که تا ببینید خودتان می فهمید، زیرا یک دشمن سیاه خفن روی آن ایستاده است که Darkwraith است و بسیار خطرناک و قدرتمند. اگر سمی شده اید زود قبل نبرد خود را بهبود بخشید و خونتان را پر کنید. Darkwraith به سختی NPC هایی که تاکنون کشته ایم نیست ولی باز هم دشمن خیلی قدرتمندی است. وقتی دست راست او می درخشد از وی دور شوید و وقتی که می خواهد دیگر اسپل خود را اجرا کند به وی ضربه بزنید تا خراب شود. از ضرباتش جاخالی دهید و یکی دو ضربه بزنید و دوباره دور شوید تا قدرت بدنی را پر کنید و حالت دفاعی بگیرید تا ضربه بزند و مجددا روند قبل را تکرار نمایید. وی کمبوهای خطرناکی نیز از ضربات شمشیر و همین طور لگد زدن دارد که البته اگر با یک سپر خوب دفاع شود خیلی زود دچار stagger می شود و حمله اش قطع می گردد. وقتی او را کشتید از درون ساختمان کوچک پشت او Sage’s Coal را بردارید که اگر آن را به اهنگر در فایرلینک شراین دهید، آپگریدهای Crystal, Blessed و Deep را باز می کنید. خود Darkwraith نیز به صورت تصادفی بخش هایی از ست زره و سلاحش را می اندازد که بسیار زیبا و مخوف و قدرتمند هستند و البته روح خوبی نیز با کشته شدنش می دهد. به شخصه آن قدر رفتم و آن را کشتم تا بالاخره کل بند و بساطش را به دست اوردم!

بعد از برداشتن این آیتم ها از پله ها بالا بروید و در بالای پله ها دو دشمن خطرناک (satyr) را بکشید. این دشمنان در این منطقه زیاد هستند و دو سه نوع مختلف هم دارند که باید مراقب آن ها باشید و سعی کنید زود کارشان را بسازید. مخصوصا مراقب آن نوعی که شنلی به پشت ندارد باشید زیرا سریعا به روی سر شما می پرد و آسیب زیادی می زند. بهتر است که هر یک از این دشمنان را با یک تیر به سمت خود بکشید و جدا جدا آن ها را از بین ببرید. بعد از کشتن این دشمنان مطابق تصویری هم که برایتان قرار داده ایم و روی نقشه هم جایش مشخص است به جلوی شعله ای که اینجاست بروید و گزینه extinguish the flame را بزنید تا پروسه باز کردن درب بزرگ را آغاز کنید. اگر اینجا به سمت بنای سنگی جلویتان که یک طاق دارد بروید، بعد از طاق در سمت راست یک دشمن دیگر کمین کرده که مراقب او باشید و آن را بکشید. می توانید اصلا این بخش را دور بزنید و از زیر طاق رد نشوید تا این دشمن را راحت تر بکشید. سپس از روی جنازه ای که همین نزدیک است ۲ عدد Rotten Pine Resin را بردارید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و از بخش شیب دار تپه مانند پایین بروید و در پایین این بخش سمت چپ را نگاه کنید تا یک دشمن دیگر ببینید. این یکی از قبلی ها هم دیوانه تر است و مدام می خواهد بپرد روی سرتان و حمله کند. سعی کنید در حین ضربه زدن به او حرکت کنید تا نتواند شما را بگیرد. حالا به روی خشکی که این دشمن روی آن بود بروید.

در اینجا هم سمت راستتان و هم سمت چپتان در مرداب آیتم هایی می یینید و کنار آن که به شما نزدیک تر است یک موجود سگ مانند که چهار دست و پا است نیز وجود دارد که نوع چهارپای همین دشمنان قبلی این منطقه است (dog satyr). با تیر او را به سمت خود بکشید و از پای در آورید و سپس بروید آیتم Titanite Shard را بردارید و برگردید روی خشکی. حالا به سمت آیتم دورتر بروید و باز هم Titanite Shard را بردارید. نزدیک این آیتم، یک سری پله های دیگر می بینید که از آن ها بالا بروید و بالای پله ها یک دشمن را بکشید. این بخش را بگردید و از روی یک جنازه دو عدد Purple Moss Clump را بردارید. سپس هم مطابق عکسی که می بینید با دومین شعله نیز تعامل کنید (extinguish the flame). از اینجا به سمت پلی که سمت چپتان است بروید که ۳ دشمن در اینجا از بونفایر محافظت می کنند. دشمن وسطی می تواند ابری از سم بسازد و بهتر است که آن ها را جدا جدا با تیر به سمت خود بکشانید و از پای در آورید. حالا بعد از کشتن اینها، جلوتر بروید و بونفایر Keep Ruins bonfire را روشن نمایید. سپس همین مسیر بونفایر را مستقیم ادامه دهید و در ادامه درب بزرگی را می بینید که باید با تعامل کردن با ۳ شعله، آن را باز کنید و فعلا دو شعله را به سرانجام رسانده ایم. از اینجا به سمت چپ نگاه کنید و در زیر این بخش یک دشمن سگ مانند می بینید که همین اول او را بکشید. سمت راستتان هم یک بنای سنگی می بینید که زیر آن کلی slug در هم می لولند! همه اینها را بکشید و یکی را هم که از دیوار بیرونی آویزان است از بین ببرید و سپس از اینجا آیتم مهم Undead Bone Shard را بردارید.

حالا از زیر این بنای سنگی که آیتم را برداشتید رد شوید و جلوتر سمت راست، یک نردبان و یک ساختمان بزرگ می بینید که زیر این نردبان کلی slug وجود دارند که باید همه آنها را بکشید. این نردبان به بونفایر Old Wolf of Farron bonfire و مبارزه با یک demon غول پیکر می رسد که بعدا و قبل باس فایت به سراغ آن خواهیم آمد پس نگران اکتشاف منطقه بالایی اینجا نباشید، زیرا در راهنما جایی را جا نخواهیم انداخت. در سمت چپ این نردبان، یک جسد با آیتم می بینید که Titanite Shard است. اینجا مراقب باشید چون مرداب عمیق تر است و سرعت حرکت شما خیلی کمتر می شود. همچنین اینجا یک ایتم دیگر به نام Wolf’s Blood Swordgress نیز خواهید یافت که آن را بردارید. بعد از این آیتم ها یک بخش خشکی می بینید که آتش روی آن روشن است و مانند این است که یک دیگ غذا روی آتش گذاشته اند! روی این بخش بروید و Sunlight Talisman را بردارید و این ظرف غذای روی آتش هم Estus Soup است که مثل یک Estus Flask عمل می کند و خط سلامتیتان را پر می کند و اگر لازم دارید از آن استفاده کنید.

در منطقه سمت راست این شعله، ۵ دشمن سگ مانند وجود دارند. بهتر است که از روی همین خشکی آن ها را با تیر به سمت خود کشیده و یکی یکی بکشید. در بخش مرزی این منطقه شما می توانید ست کامل Nameless Knight gear set را بردارید که بهتر است جای آن را روی نقشه نگاه کنید تا متوجه شوید منظور من از بخش مرزی چیست. حالا از روی خشکی Estus Soup دقیقا اگر به جهت مخالف جایی که سگ ها ایستاده اند نگاه کنید تعدادی slug و دو موجود خطرناک غول پیکر که شکل درخت هستند (treant) می بینید. بله دیگر.. باید به سمت آن ها برویم. ابتدا آن که نزدیک تر است را با تیر به سمت خود بکشانید. بهترین کار این است که یکی یکی اینها را روی خشکی بکشید و مبارزه کنید. مراقب حملاتش باشید. وقتی شاخه هایش را در زمین فرو می کند یک سری روح قرمز زنگ ظاهر می شوند که به سمت شما می آیند و آسیب جادویی می زنند که باید با غلت زدن جاخالی دهید. همچنین مراقب حملات پر دامنه او نیز باشید و کلا بهتر است که تاحدودی نزدیک این ها بمانید و مقداری دورشان بچرخید و ضربه بزنید و حواستان هم بسیار جمع باشد. وقتی اولی را کشتید به دومی نگاه کنید و می بینید که در سمت چپ وی یک سری پله دیگر وجود دارند.

اگر دقت کنید و زرنگ باشید می توانید که بدون متوجه کردن treant، آرام آنجا رسیده و از پله ها بالا بروید (برای این کار بهتر است به دیوار سمت چپ این منطقه بچسبید و جلو بروید). بعد از رسیدن به پله ها سریعا از آن ها بالا بروید تا به محل سومین و آخرین شعله برسید و برای بار سوم extinguish the flame را انجام دهید تا طی صحنه ای ببینید که درب بزرگ این منطقه باز می شود. حالا به سمت منطقه طاق مانند سمت چپ شعله بروید و ۲ عدد Homeward Bone را از روی جسد بردارید. حالا آیتم های چوبی جلوی پله ها را بشکنید و جلوتر در یخش بالایی دشمنی که وجود دارد را بکشید. حالا در اینجا از پله هایی که وجود دارد پایین بروید و پایین پله ها مجددا به مرداب می رسید و البته دشمنانی وزغ مانند یا basilisk که یکی از روی مخ ترین و بدترین دشمنان کل بازی و سری هستند. این ها مدام می پرند هوا و به سمت شما می ایند و ابری از گاز تولید می کنند که شما را دچار نفرین یا curse می کند و اگر خط نفرین شما کامل پر شود بلافاصله خواهید مرد! برای مبارزه با این ها خوب است که صبر کنید وقتی یکی از آن ها به هوا می پرد تا به سمت شما بیاید شما نیز دقیقا غلت بزنید و به سمت او بروید تا از زیر او رد شوید و سریعا از پشت کارش را بسازید. اصلا به مدت طولانی در معرض گاز آن ها نایستید زیرا خیلی زود خواهید مرد!

بعد از کشتن اینها، در این منطقه کوچک چهار جسد با آیتم وجود دارد که باید از روی آنها ۲ تا Large Soul of a Nameless Soldier، چهار عدد Repair Powder بردارید. جسد چهارم در یک بخش غار مانند که با basilisk ها احاظه شده است، مخفی شده و باید آن ها را بکشید تا Golden Scroll را از روی جسد بردارید که به شما اجازه می دهد اسپل های بیشتری یاد بگیرید. همچنین یک صندوق نیز نزدیک این جا می بینید که از درون آن Antiquated Dress, Antiquated Gloves, و یک Antiquated Skirt را بردارید. بعد از برداشتن این آیتم ها، حالا باید برگردید به بونفایر Keep Ruins bonfire که می توانید برای سریع تر انجام دادن این کار از یک Homeward Bone استفاده نمایید. از این بونفایر به پلی که نزدیک این بونفایر بود برگردید. حالا اگر از اینجا به اطراف دقیقا نگاه کنید در یک طرف ۳ عدد treant یا دشمن درختی در دور دست می بینید. کشتن آن ها منفعت زیادی برایتان دارد. بهتر است که باز هم یکی یکی آن ها را به سمت خود روی خشکی کشیده و جداگانه آن ها را از بین ببرید. با شکست آنها Pharis’s Hat و Black Bow of Pharis را به دست خواهید آورد. در نزدیک این بخش اگر خرچنگ بزرگی که وجود دارد را نیز بکشید، حلقه Lingering Dragoncrest Ring را به دست می آورید. سپس از منطقه نزدیک این خرچنگ می توانید Ember، دو عدد Young White Branch، یک Large Soul of a Nameless Soldier و Crown of Dusk که یک کلاه به درد بخور است را بردارید. اگر دیوار نزدیک به خرچنگ بزرگ را دنبال نمایید نهایتا به بخشی خشکی می رسید که دو دشمن satyr و تعدادی قارچ های مرده آن جا هستند. این دو را بکشید و سپس Sage’s Scroll را بردارید که اگر آن را به Ordbeck بدهید جادوهای جدیدی باز می کنید و در خط داستانی او نیز پیشرفت می کنید. اگر همین دیوار را باز هم ادامه دهید جلوتر می توانید Poison Gem را نیز بردارید که قبلا توسط ۳ دشمن درختی غول پیکر محافظت می شد. حالا تقریبا دیگر هیچ آیتمی در این بخش لعنتی پایینی مرداب باقی نمانده است و وقتش است که به بالای نردبانی که قبلا دیده بودیم و مبارزه با Stray Demon و اکتشاف بخش بالایی فارون کیپ برویم که در بخش بعدی راهنما برای شما شرح خواهیم داد.

منبع متن: gamefa