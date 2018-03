دورهمی DMC و Shadow of the Colossus!! | پیش نمایش بازی Extinction

راستش را بخواهید در تیتر مطلب نمی توانستم که تمام گزینه ها را مطرح کنم و دو گزینه شباهت را نام بردم ولی در واقع اگر بخواهیم به طور کامل از بازی Extinction صحبت کنیم باید گفت این بازی مخلوطی از بازی های Sunset Overdrive ,God of War, Shadow of the Colossus و از همه مهم […]

راستش را بخواهید در تیتر مطلب نمی توانستم که تمام گزینه ها را مطرح کنم و دو گزینه شباهت را نام بردم ولی در واقع اگر بخواهیم به طور کامل از بازی Extinction صحبت کنیم باید گفت این بازی مخلوطی از بازی های Sunset Overdrive ,God of War, Shadow of the Colossus و از همه مهم تر Attack on Titan است و از تمام این عناوین، المان های زیادی در Extinction به چشم می خورد که قضیه را جالب می کند، زیرا که معمولا وقتی چنین است فقط دو حالت در انتها پیش می آید. یعنی یا شاهد یک بازی خیلی خوب و موفق خواهیم بود و یا یک بازی افتضاح و بسیار ضعیف. تاریخ لااقل به من نشان داده است که در اغلب موارد، وقتی یک سازنده که تجربه ای در زمینه ساخت یک ژانر ندارد، دست به ساخت یک بازی AAA و بزرگ در آن ژانر بزند منتقدان زیاد روی خوشی به آن نشان نمی دهند و تا می توانند آن را می کوبند، مخصوصا اگر سازنده هم خیلی نامی و مشهور نباشد.

لااقل در اکثر مواردی که من تاکنون شاهد بوده ام چنین اتفاقی رخ داده است و حتی وقتی یک بازی عالی توسط یک تیم نه چندان مطرح که شاید زیاد هوای سایت های بزرگ را نداشته است منتشر می گردد، منتقدان عزیز می زنند دخلش را می آورند و مثال اصلی و بزرگش را هم که دیگر می دانید و نیازی به نام بردن از آن بازی کذایی نیست. با نمایش هایی که از Extinction تاکنون دیده ام علاقه ای شخصی به آن پیدا کرده و قطعا فارغ از نمره، آن را تجربه خواهم کرد و از اکنون در لیست من در کنار Biomutant و code Vein قرار دارد که اتفاقا آن ها شباهت هایی با این بازی دارند و احتمال کوبیده شدنشان توسط منتقدان تا خوشبخت شدنشان بیشتر است! جدا از علاقه شخصی، از نظر جهانی گمان می کنم که این بازی را بیشتر از حدی که لیاقتش باشد خواهند کوبید و توی سرش خواهند زد که البته ابن تنها حس من است و هیچ سندی بر دست یا غلط بودن قطعی آن وجود ندارد.

در هر صورت تنها چند روزی بیشتر با عرضه بازی Extinction باقی نمانده است و شاید خیلی از شما هنوز حتی نام این بازی را هم نشنیده و تریلری را از آن مشاهده نکرده باشید. بنابراین در این مطلب قصد داریم تا بر اساس اطلاعات و نمایش هایی که تاکنون از این بازی داشته ایم، در مورد این عنوان صحبت کرده و در مورد بخش های مختلف آن به فراخور اطلاعاتی که داریم، نکاتی را در اختیار شما قرار دهیم تا راحت تر بتوانید تصمیم بگیرید که آیا اصلا این بازی از نوع و سبک عناوین مورد علاقه شما هست و ارزش دارد که اطلاعاتش را دنبال کنید و منتظرش باشید یا خیر. پس اگر به هر شکل به داشتن اطلاعات بیشتر در مورد بازی Extinction علاقه مند هستید پیش نهاد می کنم که در ادامه مطلب پیش نمایش بازی Extinction با بنده و وبسایت تحلیلی خیری گیمفا همراه شوید.

بازی Extinction قرار است تا در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ برابر با ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ برای پلتفرم های PC ,PS4 و Xbox One منتشر گردد و قطعا یکی از بزرگترین چالش هایی که دارد عرضه در تاریخی ۲۰ روز زودتر از بازی بزرگی به نام God of War است که اتفاقا Extinction شباهت هایی هم به آن دارد و شاید هوشمندانه تر بود اگر تاریخ انتشار این بازی را از زمان عرضه “ابر بازی” به نام God of War دورتر می کردند، زیرا بسیاری از دارندگان پلی استیشن ۴ که جامعه غالب بازیبازان دنیا را تشکیل می دهند، ممکن است مجبور باشند تا با توجه به جیبشان تنها یک بازی را در یک بازه یک ماهه خیرداری نمایند و مطمئن باشید که از هم اکنون و شاید از مدت ها قبل، آنها خوب می دانسته اند که برای فصل فروردین و اردبیبهشت تصمیمشان چیست و حتی اگر زمین هم به آسمان بیاید پولشان خرج بازی غیر از God of War نخواهد شد و در فصل بهار “همه هزینه ها فقط برای God of War میشه!!”

به این ترتیب شاید عنوان Extinction از بابت این موضوع ضربه بزرگی بخورد، زیرا که یک بازی کامل ۶۰ دلاری نیز هست. به هر حال صبر می کنیم تا ببینی نهایتا چه سرنوشتی در انتظار این بازی خواهد بود و بازخوردها و فروش آن چگونه می شود و آرزو داریم که با یک بازی خوش ساخت طرف باشیم که لااقل چند ماه بعد که ارزان تر شد و از God of War هم سیر شده ایم، آن را بخریم و تجربه نماییم. باید گفت اگر این بازی از المان های خوب و عالی بازی هایی که از آن ها الهام گرفته به درستی و در جای صحیح استفاده کرده باشد و همین طور ترکیب خوب و صحیحی را از آن ها شکل داده باشد، می توانیم به موفقیت Extinction امیدوار باشیم، در غیر این صورت احتمالا شاهد یک آش شله قلمکار و شلم شوربا خواهیم بود که تکلیفش با خودش هم مشخص نیست و خودش هم نمی داند چه بازی است!!

یکی از بزرگترین سورپرایزهای مراسم E3 2017 معرفی عنوانی اکشن سوم شخص به نام Extinction بود که توسط سازندگان سری Killer Instinct یعنی Iron Galaxy در حال ساخت بود. با همان اولین نمایش بازی در زمان معرفی آنف نکته ای که بسیار توسط مخاطبین شنیده می شد، شباهت های این بازی با سری مانگا و انیمه فوق محبوب و همینطور بازی Attack on Titan بود و البته سازندگان بازی نیز مشکلی با این موضوع و این که الهاماتی از این سری گرفته اند نداشتند. حتی باید گفت که شباهت ها و الهام هایی که بازی Extinction گرفته است پا را از این هم فراتر گذاشته است و به فیلم های هیولایی کلاسیک سینما مثل Godzilla و Jason and the Argonauts و داستان هایی مثل David and Goliath نیز می رسد، با این تفاوت که در اینجا دیوید کاملا مجهز است و می تواند روی در و دیوار و سقف ها و ساختمان ها حرکت و پرش کند!

در حوزه بازی های رایانه ای هم باید گفت Iron Galaxy برای ساخت این بازی از عناوین اکشنی با شخصیت های اصلی بسیار سریع و پر تحرک مانند Devil May Cry الهام گرفته است. همچنین در گیم پلی بازی المان ها و الهامات زیادی از ژانر مبارزه ای که استودیو Iron Galaxy در این سبک پیشینه دارد و با آن کاملا اشناست نیز به چشم می خورد. آشنا از این جهت که Iron Galaxy تا کنون بر روی ورژن های ارتقا یافته عناوین مبارزه ای محبوب کپکام مثل Street Fighter 3: Third Strike و Marvel Vs. Capcom 2 کار کرده است. همین طور این سازنده بر روی عنوان Killer Instinct برای کنسول ایکس باکس وان نیز کار کرده و البته یک عنوان مبارزه ای جدید نیز به نام Divekick خلق نموده است. پس با این تفاسیر به نظر می رسد که این استودیو به خوبی با المان های ژانر مبارزه ای آشناست و به نظر می رسد که از این آشنایی، در بازی جدید خود یعنی Extinction نیز بهره برده است.

در Extinction شما در نقش شخصیتی به نام Avil که یک مبارز تعلیم یافته و آموزش دیده با متدهای باستانی و سنتی مبارزات است، قرار می گیرید. این شخصیت و در واقع بازیباز وظیفه حفظ کردن یکی از معدود سرزمین های باقیمانده انسان ها را از سلطه Ravenii ها بر عهده دارد. این Ravenii ها موجوداتی غول پیکر و عظیم و بسیار شبیه به ارک ها هستند که قصد دارند تا سرزمین و تجهیزات و به طور کلی انسان ها را از بین ببرند. پروتاگونیست بازی با استفاده از شمشیر و شلاق جادویی خود در کنار برخی قابلیت های پارکور مانند شامل پرش های بسیار بلند و … باید در ابتدا سیلی از Ravenii های کوچکتر و اصطلاحا minion ها را بکشد تا نهایتا به هدف های مهم تر و بزرگتر و باس های عطیم الجثه و رهبران Ravenii ها رسیده و کارشان را طی نبرههایی جذاب و حماسی بسازد.

با استفاده از بالا رفتن از روی ساختمان های مختلف شما می توانید به بخش های بالایی بدن این هیولاها برسید و به نقاط ضعف آن ها در بخش سر و گردن آن قدر ضربه بزنید تا سرانجام نوبت به ضربه نهایی و اصطلاحا تمام کننده برسد که با روش هایی بسیار زیبا و خشن این غول های چند ده متری را از پای در خواهند آورد. در بازی انگار هر چه بیشتر Ravenii می کشید، تعداد بیشتری از آن ها راه خود را به سمت شما می یابند و مدام زیادتر می شوند و باید توانایی ها و قابلیت های Avil را دائما بهبود بخشید و تغییر دهید تا بتوانید از پس تهدیدها بر آیید.

همان طور که در ابتدای مطلب نیز خدمت شما عرض کردم، Extinction در بخش های مختلف گیم پلی خود شباهت هایی را به عناوینی بزرگ دارد که این شباهت ها می توان به مبارزات پر تعداد با هیولاهایی بسیار عظیم از طریق بالا رفتن از ساختمان ها و سپس قلع و قمع کردن این هیولاها (Attack on Titan)، مبارزات بسیار سریع بر پایه کمبوهای مختلف و پرتعداد روی زمین و هوا (Devil May Cry)، تمرکز بر مبارزه تک نفره یک انسان با موجوداتی بسیار عظیم (Shadow of the Colossus) و قلع و قمع کردن دشمنان با روش های خشن و تمام کننده هایی خونبار (God of War) اشاره کرد که همگی در این عنوان به چشم می خورند، ولی مهم، کیفیت استفاده از این الهامات است که باید ببینیم سرانجام در بازی نهایی چطور استفاده شده اند و آیا در حد و حدود کیفیت عناوین نام برده شده که از آن ها الهام گرفته اند، هستند یا خیر.

شما باید در بازی از انواع قابلیت ها و تجهیزات مختلف شخصیت اصلی به بهترین شکل استفاده نمایید تا بتوانید محیط های بزرگ و آزاد بازی را از دشمنان پاکسازی کرده و در این بین مردم بیچاره را نیز از دست minion ها و Ravenii های دیوانه و عصبانی که به دنبال غذا هستند، نجات بدهید. Avil در بازی می تواند لبه های ساختمان ها و بلندی های مختلف را گرفته و بالا برود و از این قابلیت چه برای رسیدن به دشمنان و چه برای فرار کردن از دست برخی از آنها استفاده نماید. Ravenii در بازی اشکال مختلفی دارند و در فرم های گوناگونی رو در روی شما قرار می گیرند. آنها ناگهان به سمت شما حمله می کنند و در راهشان هر چه ساختمان و مانع است را خرد می کنند تا به شما برسند که این خراب شدن ساختمان ها و .. با سیستم عالی تحریب پذیری بازی همراه می شود تا هیجان بیشتری به بازی ببخشد و این حس که دشمن دارد شهر و سرزمین و خانه شما را ویران می کند باعث می شود تا نوعی حس انتقام به شما در بازی دست دهد که نقش مهمی را در راستای همذات پنداری بازیباز با پروتاگونیست بازی بر عهده دارد.

شما در مبارزات باید قابلیت فوکوس یا تمرکز Avil را پر کنید و همچنین بایستی بخش های مختلف زره های هیولاها را ابتدا از بدن آنها جدا نمایید و سپس به قطع کردن اعضای مختلف بدن این هیولاها بپردازید. بعد از بی حرکت کردن و از کار انداختن یک Ravenii به وسیله قطع پاها یا دست ها، می توانید از بدن آنها بالا بروید و در قسمت سر و گردن آنها با یک حمله شارژ شده سرشان را قطع و کارشان را یکسره نمایید.البته این را هم بدانید که پنجره زمانی شما برای انجام این کارها محدود است و اگر کمی دیر بجنبید و اشتباه کنید، فرصت کشتن هیولا از دست می رود. می دانید چرا؟ چون این Ravenii های لعنتی، قابلیت regeneration یا دوباره رشد کردن اعضای بدن را در اختیار دارند و مجددا دست و پاهایشان در می آید!

سازندگان بازی امیدوار هستند که Extinction علاوه بر این که یک روند ساده و در دسترس برای تمام بازیبازان دارد، عمق کافی را نیز در گیم پلی خود و در کنار این روند ساده و در دسترس بازی داشته باشد تا بتواند بازیباز را به خود جذب کرده و پای خود نگاه دارد. در گیم پلی بازی شاهد مبارزاتی بر پایه زمان بندی دقیق در ضربه زدن و همین طور حرکت کردن بسیار سریع در محیط و روی در و دیوار و ساختمان ها هستیم و به نوعی باید گفت شما باید با داشتن استراتژی وارد مبارزات شوید تا بتوانید هیولاهای عظیم و غول پیکر ارک مانند را از پای در اورید. همچنین یکی از نکات جالبی که افرادی که موفق شده اند مقداری از این بازی را تجربه نمایند اذعان داشته اند، این است که فضا و اتمسفر واقعی بازی از آن چیزی که تا به حال در نمایش ها و تریلرهای Extinction دیده ایم بسیار بسیار تاریک تر است و شاهد فضایی سنگین و تاریک در بازی هستیم.

ماموریت شما معمولا در طول بازی این است که تعداد معینی از minion ها و غول ها را بکشید و هر چه که در داستان بازی پیشروی می کنید دسته های دشمنان سخت تر و تنوع هیولاهای غول پیکر و دشمننان اصطلاحا elite در بازی بیشتر می شود تا گیم پلی حالتی خسته کننده به خود نگیرد. در واقع در نمایش های بازی هم که تاکنون شاهد بوده ایم به نظر می رسد تنوع دشمنان و غول های بی شاخ و دم بازی بسیار بالاست و تنوع خوبی را از لحاظ مبارزات در اختیار بازیباز قرار می دهند. مثلا یک سری غول های قدرتمند زره طلایی هستند که می توانند دشمنان و مینیون های پرنده را احضار نمایند تا وقتی می خواهید بخش های مختلف زره آن ها را از بین ببرید و به بدنشان برسید، مزاحم کار شما شوند.

یکی از نکات منفی که برخی از افرادی که توانسته اند Extinction را بازی کنند، مطرح نموده اند، روند دکمه زنی بیهوده و کورکورانه و مبارزات سطحی شمشیرزنی در نبرد با مینیون ها است و در واقع به نظر می رسد که نبرد با دسته های این دشمنان هیچ جذابیت و عمقی ندارد و شاهد شمشیر زنی های سطحی و بی هدف در این بخش هستیم. اما بر عکس این بخش، تمرکز عالی سازندگان بر روی روان بودن حرکت در محیط و به هوا پریدن و حمله های عمودی در عنوان Extinction سبب خلق مبارزاتی آکرویات گونه در بازی شده است که جذابیت خیلی بالایی دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که تجربیاتی که برخی افراد از بازی کردن این عنوان بیان کرده اند زیاد جدید نبوده و از زمان دسترسی چند ساعته آن ها به بازی در نمایشگاه E3 زمان زیادی می گذرد و قاعدتا بازی ممکن است تغییرات خیلی زیادی را نسبت به آن زمان به خود دیده باشد و شاید مواردی که منفی به نظر می رسند نیز در نسخه نهایی بازی رفع شده باشند، هر چند که نباید برعکس این حالت را نیز از یاد برد!

در نهایت و بعد از بیان اطلاعاتی که تاکنون در مورد بازی Extinction داریم و صحبت کردن از تجربه برخی افرادی که چند ساعتی این بازی را انجام داده اند، مثل هر پیش نمایش دیگری باید گفت که این صحبت ها نهایتا در مورد خیلی از بخش های بازی جنبه قطعی ندارند و شاید در نسخه نهایی بازی خیلی از المان ها تغییر کرده باشد که امیدواریم اگر هم این طور است، این تغییرات به سمت مثبت بوده باشند. به هر شکل و با تمام این اوصاف و با این که هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی تا زمانی که خود، کنترل یک بازی را در دست نگیریم و تجربه کنیم نمی توان با قطعیت از موفقیت یا شکست یک بازی صحبت کرد، اما به هر حال با توجه به شواهد و قرائن و اطلاعاتی که از یک عنوان منتشر می شود می توان حدس زد که احتمال موفقیت بازی بیشتر است با شکست آن. در مورد بازی Extinction نیز اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم،

به شخصه فکر می کنم که از لحاظ بازخوردهای جهانی، Extinction عنوانی است که احتمال و شانس موفق شدن و یا شکست خوردن آن تقریبا برابر است و همان قدر که می توانیم به یک تجربه شیرین و لذتبخش امیدوار باشیم، باید احتمال شکست بازی و یا بسیار معمولی بودن آن لااقل از دیدگاه منتقدین را نیز به صورت جدی در نظر داشته باشیم. امیدوار هستیم که در نهایت، چند روز دیگر و در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ برابر با ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ که Extinction برای پلتفرم های PC ,PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد، شاهد یک بازی خوش ساخت و جذاب اکشن ماجرایی و هک اند اسلش باشیم که به خوبی از المان های موفق برخی از بزرگترین بازی های تاریخ استفاده کرده است و ترکیبی همگون و جذاب را در اختیار بازیبازان قرار خواهد داد. زمان خیلی کوتاهی تا این که بتوانیم به تجربه Extinction بپردازیم باقی مانده است و تنها باید چند روز دیگر صبر کنیم تا ببینیم نهایتا Iron Galaxy چه آشی برایمان پخته است؟

منبع متن: gamefa