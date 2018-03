اگر یادتان باشد، در هفته های گذشته بود که گزارش دادیم سه نسخه ابتدایی سری محبوب مشهور Tomb Raider قرار است به وسیله استودیوی Realtech VR بازسازی شوند. این گزارش بسیاری از طرفداران قدیمی و پر و پا قرص لارا کرافت را به شدت خوشحال کرد اما به نظر می‌رسد کار ساخت این نسخه های […]

اگر یادتان باشد، در هفته های گذشته بود که گزارش دادیم سه نسخه ابتدایی سری محبوب مشهور Tomb Raider قرار است به وسیله استودیوی Realtech VR بازسازی شوند. این گزارش بسیاری از طرفداران قدیمی و پر و پا قرص لارا کرافت را به شدت خوشحال کرد اما به نظر می‌رسد کار ساخت این نسخه های بازسازی شده، به پایان رسیده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب همراه ما باشید.



قطعا همه ما خاطرات بسیاری با نسخه های کلاسیک سری محبوب Tomb Raider داریم؛ نسخه های اولیه ای که شاید به اندازه نسخه های امروزی واقع گرایانه و دلربا نبودند اما تا حد زیادی ما را سرگرم می‌کردند و خاطرات بسیاری را برایمان می‌ساختند. شنیدن خبری با موضوع بازسازی شدن سه نسخه ابتدایی و کلاسیک سری محبوب و ماندگاری چون Tomb Raider، قطعا بازی‌بازان مسن و پر تجربه را خوشحال می‌کند اما هیچ چیز بدتر از یک ناامیدی در این مورد نیست. به نظر می‌رسد روند ساخت این نسخه های بازسازی نیمه کاره به اتمام رسیده است.

استودیوی Realtech VR که خبر بازسازی سه نسخه ابتدایی سری Tomb Raider را در صفحه توییتر اعلام کرده بود، به تازگی پست جدیدی در توییتر گذاشت و اعلام کرد که بازسازی آن سه نسخه کلاسیک لغو شده‌اند. این پیام که به طور مستقیم به لغو شدن بازی های نام برده اشاره داشت، خیلی سریع از صفحه توییتر این استودیو حذف شد. پس از حذف کردن این توییت ناامید کننده (که به نظر می‌رسد به خاطر عدم آزادی این استودیو در اظهار نظر های این چنینی بوده باشد)، یک توییت جدید منتشر شد که در آن خیلی کلی تر صحبت شده بود و توضیح داده بود که استودیوی Realtech VR دیگر برروی پروژه ها و لایسنس های ترد پارتی کار نخواهد کرد. این توییت را در زیر مشاهده کنید:

پس از این اپیزود، ما دوباره برروی پروژه های جدید خود که شامل واقعیت افزوده (AR) برروی آی او اس، وی‌آر و رایانه های شخصی می‌شود، تمرکز می‌کنیم. ما دیگر به لایسنس های ترد پارتی متعهد نیستیم. — realtech VR (@realtech_VR) March 21, 2018

هنوز جزئیاتی از تغییر برنامه های استودیو در دست نیست اما چیزی که مشخص است، این است که در پشت صحنه‌ی‌ استودیوی realtech VR، اتفاقات مهمی در حال رخ دادن است و قطعا این استودیو مسیر مهمی را انتخاب کرده است. پیش از این، استودیوی realtech VR در زمان معرفی نسخه های بازسازی شده‌ی Tomb Raider خیلی با اطمینان به نظر می‌رسد و فکر نمی‌کردیم به این سرعت برنامه ها تغییر کنند. در صفحه توییتر، آن ها پاسخ بسیاری از طرفداران و کاربران را می‌دادند و بیشتر اشاره می‌کردند که مجاز به ارایه‌ی اطلاعات جزئی از نسخه های بازسازی نیستند. با این حال، اگر از طرفداران سری محبوب و قدیمی Tomb Raider هستید، می‌توانید نسخه های کلاسیک و اولیه این سری را در استیم به صورت معمولی تجربه نمایید. این نکته را نیز فراموش نکنید که استودیوی Realtech VR پیش از این دو نسخه ابتدایی سری را برای گوشی های هوشمند بازسازی کرده بود و آن ها برای شما در دسترس هستند.

خوشبختانه شرکت اسکوئر اینکس به تازگی از نسخه جدید این سری محبوب، با نام Shadow of The Tomb Raider رونمایی کرده است؛ عنوانی که به نظر این بار، لارا کرافت را به اهرام مایایی می‌برد. بازی Shadow of the Tomb Raider در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال جاری میلادی عرضه خواهد شد و بد نیست با عرضه این بازی جدید، نگاهی به مسیر طی شده از نسخه اول تا نسخه ۲۰۱۸ بندازیم و راهی که آمده‌ایم را به زیبایی با خود مرور کنیم.

منبع متن: gamefa