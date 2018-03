نقد و بررسی اولیه Far Cry 5

"به قلم علیرضا رزمجویی"



یک آنتاگونیست افراطیِ دیگر؛ یک جها‌ن‌بازِ دیگر پر از Outpostهایی که منتظر فتح شدن هستند؛ یک شوتر اول‌ شخصِ دیگر با مکانیک‌های رایجِ سبک که یک گان‌پلیِ خالی از ریسک و نوآوری را ارائه می‌دهد. می‌دانم با نگاه کردن به تمام این ویژگی‌های آشنا به چه فکر می‌کنید؛ به تکرار دوباره‌ی تجربه‌های قبلی و اسیر شدن در همان حلقه‌ی اعتیادآور اما تکراریِ سه نسخه اخیر. بگذارید از همین حالا خیال‌تان را راحت کنم، با وجود تمام شباهت‌ها، Far Cry 5 یک تحول است و این‌ را می‌توان از همان لحظات افتتاحیه‌ی بازی حس کرد.

بازی با اتمسفری مه‌آلود آغاز می‌شود. کلانتر با دار و دسته‌ی خود که شامل پروتاگونیست بازی یعنی "معاون کلانتر" نیز می‌شود، به ماموریتی برای دستگیریِ “Joseph Seed” ملقب به The Father فرستاده شده‌اند اما اوضاع آنگونه که پیش‌بینی می‌شد، پیش نمی‌رود. در تاریکیِ شب، شاهد یک تعقیب و گریز تنش‌زا هستیم و در این هیاهو می‌توان دو تفاوت عمده در پایه و اساس داستان بازی مشاهده کرد: 1. دشمنان انگیزه‌ای حقیقی دارند و دیگر مزدورانی اجیر شده نیستند. آنها یک فرقه‌‌ی افراطی هستند که بقیه مردم‌ را به چشم گناهکارانی که باید اعتراف کنند می‌بینند و قلبا به کاری که می‌کنند ایمان دارند 2. The Father آنتاگونیستی تنها نیست و افرادی که از اون تبعیت می‌کنند نیز از شخصیت‌پردازیِ عمیق و هویتی آَشکار و متمایز برخوردار هستند. در طول بازی و مخصوصا در حین گیم‌پلی، به دفعات با شعارها و حتی فعالیت‌های کاملا آشکاری که در راستای ایدئولوژی‌ خودشان انجام می‌دهند روبه‌رو خواهید شد. آنها سه بخش وسیع از نقشه‌ی بازی را تحت‌ کنترل خود دارند و مستقیما به اعمال شما در منطقه‌ی خود واکنش نشان داده و منتظر نخواهند ماند که شما تک تک مقرها و منابع را در اختیار خود دربیاورید.

"اتمسفر فوق‌العاده‌ در دقایق ابتدایی بازی...افکت آتش و انفجار‌ها نیز بسیار چشم‌نواز و تماشایی است"

پس از تجربه‌ی حدود 15 ساعت از بازی، با اطمینان می‌توانم بگویم که Far Cry 5 همان رویکردی است که این سری شدیدا به آن نیاز داشت. ساختار اصلی بازی بر روی سنگ بنای استوار نسخه‌های قبلی پیاده‌سازی شده است اما همان تجربه‌ی آشنا حالا به طریقی ارائه شده است که پتانسیل اصلی Far Cry را به رخ می‌کشد. بزرگترین دستاورد Far Cry 5، فضاسازی و اتمسفر کم‌نظیر آن است. دنیای بازی بلافاصله شما را قانع می‌کند که در شهری کوچک در ایالت مونتانای آمریکا هستید. حالا دیگر نقشه‌ی بازی یک ناکجا‌آبادِ عظیم و بی‌هویت نیست که برای گشت‌وگذار در آن به یک راهنمای چشمک‌زن بر روی صفحه‌ی نمایش نیاز داشته باشید. Hope County با جزئیات و تمرکزی فراوان خلق شده است و به حدی متنوع و قابل‌باور است که پس از چند ساعت بصورتی غریزی و با تکیه بر حافظه‌ی خود راه‌تان را پیدا خواهید کرد.

بیلبوردهایی عظیم در کنار جاده‌هایی طویل و خلوت ، خانه‌هایی با سقف شیروانی که هر کدام هویت منحصربفردی دارند، مزرعه‌هایی چشم‌نواز که پر از ابزار کشاورزی و حیوانات اهلی هستند، مردمی که با وجود درگیری با اعضای فرقه سعی می‌کنند خوشگذرانی خود را فراموش نکنند، علامت‌های پرزرق و برق نئونی که در شب می‌درخشند، حیواناتی که ممکن است کاملا اتفاقی در هنگام عبور از جاده زیر بگیرید و موسیقی زیبای Country که از خانه‌ها و اتومبیل‌ها به گوش می‌رسد. در Hope County زندگی جریان دارد؛ چیزی که در هر عنوان جهان‌بازی نمی‌توان پیدا کرد. کیفیت بصری فوق‌العاده‌ی بازی و همینطور اجرای بدون افت فریم و نورپردازی خیره‌کننده نیز به خلق این اتمسفر دلپذیر کمک کرده‌اند.

این اتمسفر شگفت‌انگیز می‌توانست به وسیله‌ی ماموریت‌هایی تکراری و بی‌ثمر به هدر برود اما Ubisoft قدر این جهانِ خلق شده را دانسته است. شاید بلافاصله با شنیدن کلمه‌ی ماموریت ذهن‌تان به سمت فتح مقر دشمنان یا آزاد کردن گروگان‌ها و از این قبیل ماموریت‌های مرسوم برود. اینگونه ماموریت‌ها همانطور که انتظار می‌رفت در بازی حضور دارند اما در بین آنها ماموریت‌هایی نوآورانه و بشدت سرگرم‌کننده و بعضا عجیب حضور دارند که از تکراری شدن روند بازی جلوگیری می‌کنند. در همین 15 ساعت تعداد قابل‌توجهی از لحظات تکرارنشدنی را تجربه کردم که هیچوقت تصور نمی‌کردم در یک عنوان Far Cry شاهد آن باشم.

نکته جالب این است که این لحظات و ماموریت‌های منحصربفرد تنها به داستان اصلی بازی مربوط نمی‌شود و بعضا کوچکترین ماموریت فرعی، به گونه‌ای سوپرایزکننده و هوشمندانه پیش می‌رود که مطمئنا غافل‌گیر خواهید شد. ابدا نمی‌خواهم این لحظات را اسپویل کنم ولی ممکن است در لابه‌لای نبرد خود با این فرقه‌ی افراطی، با سناریویی ترسناک در کلبه‌ای دورافتاده، یک جشن عجیب و غریب و سوپرایزهای احتمالی دیگر که در ادامه‌ی گشت‌وگذار در بازی نیز منتظر آن هستم، روبه‌رو شوید. بعضی مواقع کوچکترین و بی‌اهمیت ترین لحظات Far Cry 5 به فراموش‌نشدنی ترین تکه‌های بازی تبدیل می‌شود و این همان جادویی است که فقط از یک دنیای قابل باور و فراگیر حاصل می‌شود.

"تصور کنید در حال عبور از منطقه‌ای هستید و ناگهان با این صحنه مواجه شوید! و ماجرایی که به دنبالش می‌آید..."

به لطف تنوعی که در ماموریت‌ها و فعالیت‌هایی اختیاری و آرامش‌بخش مانند ماهیگیری، شاهد آن هستیم، ماموریت‌های مرسوم سری Far Cry و بطور کلی مبارزات نیز هیجان‌انگیزتر و پرسروصدا‌تر از همیشه جلوه می‌کند. درگیری‌ها در سرتاسر نقشه پراکنده‌ شده‌اند و محیط‌های متنوعی مانند محوطه‌ی حفاظتی یک زندان، محوطه‌ی شاد یک مدرسه‌ی کوچک یا محوطه‌ی محدود یک پل، به میادین نبرد تبدیل می‌شود و این طراوت خاصی به تیراندازی‌ها داده است. با این حال ضعف بزرگی که در مبارزات شاهد آن هستیم و متاسفانه از نسخه‌های گذشته به ارث رسیده است، هوش مصنوعی ضعیف دشمنان است. این باعث شده است چالش بازی کمرنگ‌تر شده و نبردها عموما به تجربه‌ای آسان و بدون تنش تبدیل شوند. باید ببینیم که آیا بازی در ادامه‌ی تجربه و مخصوصا در ساعات پایانی، چالش‌برانگیزتر خواهد شد یا خیر.

یکی از تغییرات بسیار مثبت این نسخه، سیستم ارتقای قابلیت‌ها است که دیگر به شکار وابسته نیست. حالا برای ارتقای ابزار خود، باید چالش‌های لیست شده در منوی بازی را تکمیل کنید. بسیاری از آنها را بدون اینکه متوجه شوید و صرفا با استفاده از اسلحه‌های مختلف تکمیل خواهید کرد اما برخی نیاز به توجه دارند. این رویکرد باعث شده است بیشتر از همیشه به سبکِ مانور خود در دنیای بازی و استفاده از ابزار، تنوع دهید و خود را به یک استایل خاص محدود نکنید. با این تغییر، شکار به فعالیتی نسبتا اختیاری اما باارزش تبدیل شده است که با بدست آوردن پوست و اعضای بدن حیوانات، می‌توانید آنها را فروخته و پول بدست آمده را صرف آیتم‌هایی که نیاز دارید، بکنید. دیگر نیاز نیست برای ارتقا دادن یک قابلیت، اجبارا به دنبال گونه‌ی حیوانی خاص بگیرید و حالا تقریبا هیچ مانعی در مقابل آزادی عمل شما وجود ندارد که این بشدت برای یک عنوان جهان‌باز باارزش است.

"استفاده از وسایل نقلیه، بشدت مفرح و روان است و کنترل دلپذیری دارد"

یکی از بخش‌هایی که شرکت Ubisoft بشدت بر روی آن تاکید کرده است، Arcade Mode می‌باشد. این بخش که اجازه می‌دهد نقشه‌‌هایی پرجزئیات را با خلاقیت‌ خود بسازید و به اشتراک بگذارید، از پتانسیل بشدت بالایی برخوردار است. استفاده از آن بشدت ساده و سرگرم‌کننده است و با امکانات و آیتم‌هایی که در اختیارمان می‌گذارد، می‌تواند پس از به اتمام رساندن بخش اصلی، به یک منبع عظیم سرگرمی و خلاقیت تبدیل شود. همینطور قابلیت ساخت نقشه‌ها برای بخش چندنفره نیز وجود دارد که بلافاصله می‌توانید در آن مُدی مانند Team Deathmatch را اجرایی کنید یا از نقشه‌های بسیار جذاب و فراوانی که دیگر کاربران در اختیارتان گذاشته است استفاده کنید.

اگر هنوز در مورد تجربه‌ی Far Cry 5 مردد هستید، منتظر نقد نهایی بازی باشید که به زودی در آن نتیجه‌‌ی‌ داستانِ جاه‌طلبانه‌ی بازی و همینطور تغییرات گیم‌پلی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. آیا عنوان Far Cry 5 به همین تجربه‌ی روان و دلپذیر بسنده کرده است یا با روایت داستانی تاثیرگذار و پایانی به یادماندنی، خود را در لیست بهترین‌ها قرار خواهد داد؟

و در پایان ...

Far Cry 5 بدون شک متنوع‌ترین نسخه‌ی سری است. با تغییراتی که در فرمول گشت و گذار بازی داده شده است و همینطور فضاسازی و دنیای فوق‌العاده‌‌ی Hope County، بالاخره می‌توان گفت که سری Far Cry قدم بعدی را در راستای بهبود و تحول برداشته است.

Verdict:

Without a doubt, Far Cry 5 is the most varied game in the series. Thanks to smart changes to the exploring formula and of course amazing world of Hope County, we can finally say that Far Cry series has evolved

Review In Progress

PS4 Version

منبع متن: pardisgame