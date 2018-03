با نزدیک شدن به موعد عرضه Far Cry 5 و اتمام زمان محدودیت انتشار بررسی‌های این بازی همانند دیگر عناوین مهم سال باید منتظر بازخوردهای نهایی سایت‌ها و مراجع معتبر به جدیدترین ساخته Ubisoft باشیم.

Ubisoft با پنجمین قسمت سری Far Cry بازیکنان را به شهری خیالی به نام Hope County در مونتانا آمریکا می‌برد. جایی که یک واعظ به نام "جوزف سید" به خاطر اعتقادات افراطی خود به شهرت رسیده است. سید بر این باور است که از سوی خدا برای محافظت از مردم در برابر یک واقعه غیر قابل پیشگیری انتخاب شده و با این هدف فرقه‌ای به نام "دروازه بهشت" را تشکیل داده است. بدیهی است که سید برای تحقق هدف خود و هدایت مردم به سوی رستگاری از اجبار و خشونت بر علیه ساکنین Hope County استفاده کرده و آنها را از ارتباط با دنیای خارج ترسانده و منع خواهد کرد. در نهایت تلاش برای دستگیری سید منجر به درگیری و کشته شدن چندین نفر می‌شود و در پی این اتفاق مقابله بازماندگان Hope County با فرقه "دروازه بهشت" وارد فاز نظامی می‌شود. جایی که بازیکن در نقش معاون کلانتر باید Hope County را برای تشکیل یک جنبش مقاومت متحد کند.

در ادامه با بازخوردهای نهایی وبسایت های معتبر از تجربه Far Cry 5 همراه باشید.

اگر می‌خواهید بدانید که آیا آوردن دیوانگی پشت درهای خانه‌هایتان، امکان به اتمام رساندن تمامی بخش داستانی در حالت همکاری و در اختیار داشتن ابزاری برای خلق مراحل جدید و مراحلی با گان‌پلی همچنان عمیق و آشنای سری، باعث شده که Far Cry 5 عنوانی تازه و ارزشمند برای تجربه در روز اول باشد یا نه، جواب قطعی من بله است.

God is a Geek: 9 / 10

برترین عنوان در سری Far Cry، با شخصیت‌هایی پرداخت شده و آزادی عمل بسیار که به شما اجازه می‌دهد آنگونه که می‌خواهید بازی کنید و کارهای جالب بسیاری را به تنهایی یا در کنار دوستانتان انجام دهید.

Playstation Universe: 9 / 10

Far Cry 5 برترین Far Cry ساخته شده است. امکانات جدید و اصلاحات ایجاد شده در فرنچایز شگفت‌انگیز هستند. به لطف اضافه شدن Far Cry Arcade و در پی آن افزایش مدت زمان تجربه بازی، Far Cry 5 برترین شوتر اول شخص جهان آزاد ساخته شده تاکنون است.

Metro GameCentral: 8

برترین عنوان در سری Far Cry و از هر نظر یکی از بهترین شوترهای جهان آزاد ساخته شده تاکنون، همراه با مجموعه عظیمی از ماموریت‌های متنوع و ساختار غیر خطی.

Gameblog.fr: 7 / 10

به نظر می‌رسد که Far Cry 5 به سختی تلاش می‌کند که به نوعی متفاوت باشد. اما در نهایت، بدیهی است که نمی‌خواهد، و نمی‌تواند، خیلی از عناوین قبلی سری فاصله بگیرد. احساسی در تجربه بازی وجود دارد که با همه خوبی‌های آن، از دنیایی جدید و جذاب گرفته تا همه ترفندهای لذت‌بخش، مجموعه‌ای باشکوه از یاران و دشمنان و محتوایی بی نهایت در بخش Arcade mode، اما باز هم شما را به یاد همان عناوینی می‌اندازد که از مشکلات آشنای هوش مصنوعی رنج می‌بردند. هنوز همان دست از مراحل را پیش رو داریم و همان انیمیشن‌ها را می‌بینیم. البته که می‌توانیم مطمئن باشیم که لحظات خوبی را با بازی تجربه می‌کنیم و در نهایت شاهد یک پایان عالی هستیم بنابراین نقص‌ها را می‌توان فراموش کرد.

منبع متن: pardisgame