نقد ها و نمرات بازی Far Cry 5 منتشر شدند

تنها چند ساعت تا عرضه بازی Far Cry 5 باقی مانده است. حال نقد ها و نمرات این بازی منتشر شده اند.این بازی اولین نسخه این سری محبوب است که در آمریکا اتفاق می افتد. شهر هوپ کانتی (Hope County) در مونتانا توسط فرقه ای مذهبی به رهبری فردی به نام جیکوب اداره می شود. برای اولین بار در این بازی می توان پس از انجام ماموریت آغازین بازی، تمام بازی را به صورت کو آپ (co-op) تجربه کرد.

جدا از بخش تک نفره بازی، قرار است بخش ساخت نقشه (map editor) با نام Far Cry Arcade به این سری بازگردد. لازم به ذکر است که بازی دارای لوت باکس نیست اما شاهد نوعی واحد پولی مجازی خواهیم بود که برای خرید تجهیزات ظاهری و سرعت دادن به کسب تجربه در بازی استفاده می شود.

بخشی از نقد ها و نمرات بازی:

با وجود از دست رفتن پتانسیل و برخی مشکلات مختصر در روایت بازی، صرف وقت در دنیای هوپ کانتی بشدت لذت بخش است. Far Cry 5 دارای یک جریان هماهنگ در بخش ماجراجویی است. با ایجاد تغییرات هوشمندانه در بخش گشت و گذار، اکتشاف و سیستم پیشرفت خود باعث می شود تا از جهان باز تماشایی، جذاب و خلاقانه بازی لذت ببریم.

Eurogamer (بدون نمره)

این هسته ی واقعی Far Cry است. فرنچایزی که هنوز نقاط قوت زیادی دارد اما به شدت نیاز به یک بازنگری دارد. این یک اسباب رو به مرگ است که هرچه قدر هم تلاش کند نمی تواند داستانی به جز داستان به قدرت رسیدن یک بیگانه مسلح و تجهیز شده بر یک سرزمین عجیب و غریب و با شکوه را روایت کند.

Game Informer: 7.5/10

دنیای Far Cry 5 با دقت زیادی ساخته شده است و به طرز قابل توجهی به ایالت مونتانا شباهت دارد. متاسفانه بسیاری از اتفاقات درون بازی چیز جدیدی نیستند. این یک دنیای بسیار زیبا اما یک تکرار خسته کننده از چیزی است که قبلاً تجربه کرده ایم. همان چیزی که قبلاً در این سری و بازی های جهان بازی یوبیسافت دیده ایم. این بازی هیچوقت بد نیست اما با توجه به اینکه عناوین قبلی عالی بودند، قابل پیشبینی بودن این بازی نا امید کننده است.

USGamer: 4.5/5

Far Cry 5 عنوانی است که تلاش می کند تا به دو هدف برسد. از یک طرف، داستان تاریک و ترسناک یک فرقه مذهبی است که سعی دارند شهر کوچکی را به سلطه خود درآورند و از طرفی دیگر یک زمین بازی برای نابودی است. این بازی به بازیباز ها اجازه می دهد رانندگی کنند، پرواز کنند و با استفاده از خرس و سگ همه چیز رو منفجر کنند. هر دو قسمت خوب هستند اما هیچوقت در میانه به هم نمی رسند. اگر شما می توانید لحن بازی را تحمل کنید، Far Cry 5 یک بازی عالی است که با وجود بخش Far Cry Arcade عالی تر هم می شود.

The Guardian: 3/5

بخش های عالی زیادی در این بازی وجود دارند. گان پلی عالی است، دنیای غیر قابل پیش بینی آن داستان های شجاعانه ای از قهرمانی های تصادفی ایجاد می کند و زمانی که به سمت میهن پرستی آمریکایی می رود، بازی بسیار سرگرم کننده است. تمام اعضای این بازی آنطوری که لازم است در کنار هم قرار نمی گیرند. بعضی وقت ها به جای اینکه بازیباز بازی کند، بازیباز را مجبور می کند تا بازی را دور بزند. مشکل اصلی نوسان در لحن بازی است. این بخش همزمان گیج کننده و بی طرف است. پارادوکس واقعی زمانی است که این بازی در مورد آمریکای مدرن است اما چیزی در مورد آن نمی گوید.