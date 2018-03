جدول فروش هفتگی بریتانیا | دزدهای صدرنشین

در هفته منتهی به بیست و چهارم مارس در جدول فروش هفتگی بریتانیا شاهد این هستیم که انتشار چند بازی جدید رنگ و بوی تازه‌ای به این جدول بخشیده و آن را از حالت تکراری آن خارج کرده است. این هفته در این جدول می‌بینیم که بازی‌های بزرگ و جدیدی که اخیرا به انتشار رسیده‌اند، […]

در هفته منتهی به بیست و چهارم مارس در جدول فروش هفتگی بریتانیا شاهد این هستیم که انتشار چند بازی جدید رنگ و بوی تازه‌ای به این جدول بخشیده و آن را از حالت تکراری آن خارج کرده است. این هفته در این جدول می‌بینیم که بازی‌های بزرگ و جدیدی که اخیرا به انتشار رسیده‌اند، رتبه‌های نخست این جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

بازی‌های جدید این هفته طیف وسیعی از سبک‌های مختلف را شامل می‌شود که در این بین نام نسخه بازسازی شده برخی از بازی‌های قدیمی هم به چشم می‌خورد اما پرچم دار بازی‌های جدید این هفته عنوان SEA OF THIEVES است که با قرار گرفتن در رتبه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا پرفروش‌ترین بازی این کشور در هفته گذشته بوده است. اما بعد از آن عنوان A WAY OUT در رتبه دومِ پرفروش‌ترین بازی‌های هفته بریتانیا قرار گرفته است. شما در این بازی وظیفه دارید پس از فرار از زندان با دوست خود، با دشمنانتان روبه‌رو شوید و راه خود به سمت آزادی را هموار کنید.

اما در رتبه سوم جدول فروش هفتگی بریتانیا در این هفته یک بازی ژاپنی محبوب به نام NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM قرار گرفته است و بعد از آن هم نسخه بازسازی شده بازی ASSASSIN’S CREED ROGUE ایستاده است. نسخه اولیه این بازی در تاریخ یازدهم نوامبر سال ۲۰۱۴ منتشر شده بود که پس از گذشت چند سال به منظور گسترش پلتفرم‌های این بازی بار دیگر توسط یوبیسافت به انتشار رسید. اما در رتبه پنجم این جدول هم عنوان FIFA 18 قرار گرفته تا با ایستادن در رتبه پنجم این جدول در این هفته، تکمیل کننده نیمه بالای ده بازی پرفروش این هفته در بریتانیا باشد.

طبق نتایج به دست آمده از داده‌های آماری این هفته عنوان BURNOUT PARADISE REMASTERED که هفته گذشته موفق به کسب رتبه نخست این جدول شده بود، در رتبه ششم قرار گرفته است. در جایگاه هفتم هم می‌توانیم نام بازی همیشه در صحنه GRAND THEFT AUTO V را مشاهده کنیم که با سه پله سقوط نسبت به هفته گذشته، این هفته در رتبه هفتم قرار گرفته است. اما در بین این همه فراز و نشیب در این جدول، حفظ رتبه‌ای که یک بازی در هفته قبل به دست آورده، کار سختی است، این هفته عنوان EA SPORTS UFC 3 این کار سخت را به انجام رسانده و با وجود عرضه چندین بازی جدید و فراز و نشیب بازی‌های قدیمی، با چنگ و دندان خود را درست مانند هفته گذشته در جایگاه هشتم باقی نگه داشته است تا همچنان خود را در بین ده بازی پرفروش هفته حفظ کند. رتبه نهم و دهم هم این هفته به دو مورد از بازی‌های انحصاری کنسول دوست داشتنی نینتندو سوییچ رسیده تا بازی‌های نینتندو سوییچ این هفته حسن ختامی باشند بر ده بازی پرفروش هفته گذشته در بریتانیا. یکی از این دو بازی MARIO KART 8 DELUXE است که رتبه نهم را به دست آورده و دیگری هم SUPER MARIO ODYSSEY است که در رتبه دهم قرار گرفته است. جالب است که هر دو با پنج پله سقوط نسبت به هفته گذشته در رتبه‌های نهم و دهم قرار گرفته‌اند.

اگر بخواهیم به برخی از بازی‌های جدید این هفته اشاره کنیم، به جز عناوینی که در رتبه‌های اول تا چهارم این جدول قرار گرفته‌اند، می‌توانیم به A.O.T. 2 و یا DETECTIVE PIKACHU اشاره کنیم که به‌ترتیب در رتبه‌های هفدهم و بیست و سوم قرار گرفته‌اند. همانطور که شاهد بودید بازی‌های جدید دیگری هم در این هفته داشتیم که رتبه‌های اول تا چهارم این جدول را به خودشان اختصاص دادند.

مانند هر هفته، این هفته هم شاهد جابجایی‌های زیادی در رتبه‌های این جدول بودیم که برخی از مهم‌ترین آن‌ها را در ادامه برای شما بررسی خواهیم کرد. از مهم‌ترین سقوط‌ها به جز BURNOUT PARADISE REMASTERED می‌توان به KIRBY STAR ALLIES اشاره کرد که با نه پله سقوط این هفته در رتبه یازدهم قرار گرفته است. به جز آن PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS نیز نوسان زیادی داشته و از رتبه هفتم در هفته گذشته، این هفته به رتبه دوازدهم رسیده است. FALLOUT 4 و THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD که هفته گذشته در رتبه‌های نهم و دهم جای داشتند، این هفته هر کدام با شش پله سقوط، به ترتیب به رتبه‌های پانزدهم و شانزدهم رسیدند. اما در بین این همه شلوغی‌ها و سقوط‌هایی که این هفته داشیم، شاید یکی از آن‌ها بیشتر از همه به چشم بیاید. عنوان MONSTER HUNTER: WORLD همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد و این هفته هم با نه پله سقوط به جایگاه بیست و چهارم جدول فروش هفتگی بریتانیا رسیده است تا ناامیدتر از همیشه به رتبه خود در هفته آینده فکر کند. بازی‌های دیگری هم در جدول این هفته وجود داشتند که با نه، ده یا یازده پله، سقوط زیادی را تجربه کرده‌اند، از این جمله می‌توان به TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE، PREY و یا SHADOW OF THE COLOSSUS اشاره کرد.

همچنین بازی‌هایی که روند صعودی زیادی داشتند هم در جدول این هفته تعدادشان کم نبوده است. پیشرفت عنوان ASSASSIN’S CREED ORIGINS یکی از بارز‌ترین این موارد است که از رتبه بیست و یکم در هفته گذشته، این هفته به رتبه چهاردهم رسیده تا امیدهای خود برای بازگشت به جمع ده بازی پرفروش هفته را همچنان زنده نگه دارد. به جز آن پیشرفت چشمگیری در جدول این هفته مشاهده نمی‌شود و اکثر این صعودها با جایجایی یک یا دو پله‌ای همراه بوده‌اند. اما تعدادی از بازی‌های این هفته هم توانسته‌اند پس از خارج شدن از جمع ۴۰ بازی پرفروش هفته، این هفته به این جدول بازگردند که از این جمله می‌توان به OVERWATCH: GAME OF THE YEAR EDITION، CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED، NEED FOR SPEED PAYBACK و همینطور RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION اشاره کرد که در نوع خود حرکت بزرگی برای آن‌ها به حساب می‌آید چرا که از زمان انتشار این بازی‌ها ماه‌ها و یا سال‌ها می‌گذرد.

شما در ادامه این مطلب می‌توانید لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته، در کنار پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم را مشاهده کنید. لازم به یادآوری است که اعلام کنم نتایج به دست آمده از این جدول صرفا بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است بنابراین آمار نهایی فروش این بازی با نتایج ذکر شده متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

هفته قبل این هفته نام بازی ناشر – ۱ SEA OF THIEVES مایکروسافت – ۲ A WAY OUT الکترونیک آرتس – ۳ NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM باندای نامکو – ۴ ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED یوبیسافت ۳ ۵ FIFA 18 الکترونیک آرتس ۱ ۶ BURNOUT PARADISE REMASTERED الکترونیک آرتس ۴ ۷ GRAND THEFT AUTO V تیک تو ۸ ۸ EA SPORTS UFC 3 الکترونیک آرتس ۵ ۹ MARIO KART 8 DELUXE نینتندو ۶ ۱۰ SUPER MARIO ODYSSEY نیتندو

لیست ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

منبع متن: gamefa