عناوین ماه آوریل سرویس Xbox Game Pass مشخص شد

مایکروسافت از ۸ عنوانی که در ماه آوریل به سرویس Xbox Game Pass اضافه می‌شوند، رونمایی کرده است. پیش از این حضور Cities: Skylines در این لیست مشخص شده بود و حال با ۷ عنوان جدید آشنا شده‌ایم که از بینشان می‌توان به بازی‌های مستقل محبوبی نظیر Kingdom: New Lands و Robocraft Infinity اشاره کرد.

به گفته‌ی مایکروسافت، Robocraft Infinity اولین بازی از برنامه‌ی ID@Xbox خواهد بود که در زمان عرضه به Xbox Game Pass افزوده می‌شود. اکنون می‌توانید لیست ۸ بازی ماه آوریل این سرویس را مشاهده کنید:

Robocraft Infinity

Cities: Skylines

theHunter: Call of the Wild

Kingdom: New Lands

Portal Knights

ClusterTruck

Sacred Citadel

Late Shift

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، متاسفانه بازی انحصاری بزرگی در ماه آوریل در Xbox Game Pass نخواهد بود، با وجود اینکه در ماه مارس شاهد Sea of Thieves بودیم. با این حال می‌توانید منتظر State of Decay 2 در ماه آینده باشید. البته صرف نظر از تمام این صحبت‌ها، لاین‌آپی مناسب از عناوین مستقل و کوچک‌تر را شاهد هستیم که قطعاً مورد توجه و علاقه‌ی بازی‌بازان خواهد بود.

اگر آشنایی زیادی با Xbox Games Pass ندارید، باید بگوییم این سرویس که معرفی‌اش به ژوئن ۲۰۱۷ برمی‌گردد، به Origin Access و EA Access شباهت داشته که با خرید اشتراک ماهانه‌اش با قیمت ۱۰ دلار، به بیش از ۱۰۰ بازی متنوع دسترسی پیدا می‌کنید؛ از عناوین انحصاری و بزرگ ایکس‌باکس مانند Gears of War 4 و Halo 5: Guardians گرفته تا آثار کوچک‌تر مانند This War of Mine و Brothers: A Tale of Two Sons.

منبع متن: gamefa