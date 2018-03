جایی که قانون به پایان رسد، ظلم آغاز می شود… | نقد و بررسی بازی Far Cry 5

در همین ابتدای مطلب و قبل از شروع مقاله باید عرض کنم جای خوشحالی دارد که وبسایت گیمفا آن قدر بزرگ و شناخته شده گردیده است که یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا مانند یوبیسافت ما را به رسمیت شناخته تا یکی از بزرگترین و مورد انتظارترین عناوین نسل هشتم خود با نام Far Cry […]

در همین ابتدای مطلب و قبل از شروع مقاله باید عرض کنم جای خوشحالی دارد که وبسایت گیمفا آن قدر بزرگ و شناخته شده گردیده است که یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا مانند یوبیسافت ما را به رسمیت شناخته تا یکی از بزرگترین و مورد انتظارترین عناوین نسل هشتم خود با نام Far Cry 5 را همزمان با معتبرترین وبسایت های دنیا مثل آی جی ان و گیم اسپات، در اختیار گیمفا نیز قرار دهد و ما بتوانیم بازی را خیلی زود و همزمان با نقدهای جهانی برای کاربران عزیزمان بررسی کرده و کاربران ما نخستین کسانی باشند که در ایران، بررسی این عنوان بزرگ را می توانند مطالعه نمایند که از این بابت بسیار خشنودیم و افتخار می کنیم. بگذریم… متوجه شدید که این مطلب به نقد و بررسی بازی Far Cry 5 اختصاص دارد که امروز برای پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد و قصد داریم تا همزمان با نقدهای جهانی، این عنوان را از تمام زوایای ممکن در تمام بخش ها برای شما عزیزان بررسی نماییم تا بتوانید راحت تر در مورد خرید یا عدم خرید این بازی تصمیم گیری نمایید. پس اگر به هر طریقی به عنوان Far Cry 5 علاقمند هستید پیشنهاد می کنم تا در ادامه مطلب “نقد و بررسی بازی Far Cry 5” با بنده و گیمفا همراه شوید.

آنچه گذشت…

در ابتدای این مطلب بد نیست تا مقداری در مورد تاریخچه این سری بزرگ صحبت کنیم تا شما عزیزان هر چه بیشتر با پیشینه این فرنچایز آشنا شوید. فرنچایز بسیار محبوب و بزرگ Far Cry با وجود این که یکی از بزرگترین سری عناوین شوتر اول شخص در دنیا و یکی از بزرگترین فرنچایزهای کمپانی بزرگ یوبیسافت به حساب می آید، در طول سال ها و دوره ۱۴ ساله خود، فراز و نشیب های زیادی داشته است و گاهی به حد یک بازی معمولی یا خوب رسیده است و گاهی یک شاهکار و یکی از بهترین بازی های سال را شاهد بوده ایم. نسخه اول و شروع یک فرنچایز همواره بسیار مهم است و مهم ترین نقش را در مطرح شدن آن سری و افتادن نام آن بر سر زبان ها دارد که در این زمینه سری Far Cry فوق العاده عمل کرد. در واقع این سری شروع بسیار خوبی داشت و نسخه اول Far Cry نوید خلق یک فرنچایز زیبا و قدرتمند را داد و طرفداران زیادی را هم در سراسر دنیا برای خود دست و پا کرد. این بازی که در سال ۲۰۰۴ برای رایانه های شخصی منتشر گردید موفق شد تا امتیاز متای فوق العاده ۸۹ را کسب نموده و تبدیل به یک نام بزرگ در صنعت بازی شود.

نسخه دوم این سری با انتشار خود در سال ۲۰۰۸ مقداری کار را خراب کرد و با این که بازی خوبی بود ولی نتوانست در حد و اندازه های عنوان اول ظاهر شود و بسیاری از بازیبازان را از این سری ناامید کرده و برای خیلی ها این طور به نظر می رسید که این سری تنها یک جرقه بوده است زیرا که Far Cry 2 هیچ نشانی از شادابی و طراوت بازی اول را نداشته و شدیدا در چرخه تکرار و طراحی های بی روح و مرده گیر افتاده بود. ابن طور به نظر می رسید که بعد از عنوان Far Cry 2 این سری دیگر نمی تواند به شکوه و عظمت نسخه اول بازگردد و موفقیت های آن را تکرار نماید و در واقع کمتر کسی فکرش را می کرد که این سری با یک شاهکار و یکی از برترین شوترهای اول شخص تاریخ بازی های رایانه ای بازگردد، اما یوبیسافت این اتفاق را رقم زد، آن هم به بهترین شکل ممکن و با شاهکاری به نام Far Cry 3 که چشم های صنعت بازی را خیلی بیشتر از بازی اول سری به خود خیره کرد و کلا نسخه دوم را از یاد همه برد. عنوان زیبای Far Cry 3 توسط استودیو Ubisoft Montreal ساخته شده و در سال ۲۰۱۲ توسط یوبیسافت در نسل هفتم منتشر گردید. این عنوان پس از انتشار موفقیت های بسیار عالی را کسب کرده و بازخوردهای بی نظیری را از سوی منتقدان و طرفداران دریافت نمود تا نهایتا امتیاز متای فوق العاده عالی ۹۱ را کسب نماید و تبدیل به بهترین بازی این سری، یکی از موفق ترین عناوین یوبیسافت و یکی از برترین شوترهای اول شخص تاریخ شود.

پس از موفقیت رویایی نسخه سوم، یوبیسافت که خوشش آمده بود سریعا دست به کار شد و Far Cry 4 را معرفی و دو سال بعد از بازی سوم در سال ۲۰۱۴ آن را به عنوان یک بازی بین نسلی برای پلی استیشن ۳، پلی استیشن ۴، رایانه های شخصی، ایکس باکس ۳۶۰ و ایکس باکس وان منتشر کرد که خوشبختانه این بازی زیبا نیز با این که در حد بازی شاهکار سوم ظاهر نشد ولی بسیار لذتبخش بوده و یکی از برترین شوترهای اول شخص نسل هفتم و هشتم قلمداد می شود. متاسفانه بعد از Far Cry 4 یوبیسافت تصمیمی عجیب و طمع کارانه گرفت و بازی اسپین آف Far Cry Primal که در عصر حجر دنبال می شد را معرفی و منتشر کرد. باید گفت هنوز که هنوز است به شخصه اصلا نمی دانم که آیا اصلا می شود به Far Cry Primal گفت Far Cry یا خیر! یوبیسافت به صورت زیرکانه ای از همان کلیت نقشه بازی Far Cry 4 دوباره استفاده کرد تا بازی جدیدی را به فروش برساند که با این که عنوان بد و ضعیفی نبود، اما هرگز در سطح بازی های خوب سری اصلی ظاهر نشد و Far Cry شروع خوبی در نسل هشتم با اولین عنوانی که فقط برای این نسل ساخته می شد، نداشت.

بعد از Far Cry Primal بسیار ی از بازیبازها منتظر معرفی یک نسخه جدید و اصلی از این فرنچایز فوق العاده محبوب و زیبای یوبیسافت بودند که سرانجام نسخه پنجم آن با نام Far Cry 5 قبل از نمایشگاه E3 2017 توسط یوبیسافت به صورت رسمی معرفی شده و انتشار آن نیز برای پلتفرم های پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی تایید گردید. نمایش هایی که قبل از انتشار Far Cry 5 از این بازی زیبا دیدیم سبب شد طرفداران اصطلاحا بسیار هایپ شده و این بازی تبدیل به یکی از مورد انتظارترین عناوین سال ۲۰۱۸ گردد. زمان گذشت و سرانجام به روز انتشار بازی Far Cry 5 رسیده ایم تا همزمان با تمام سایت های معتبر دنیا، این بازی را برایتان بررسی نماییم.

اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید باید بمیرید

داستان، روایت و شخصیت پردازی همواره یکی از بهترین بخش های عناوین فارکرای بوده اند و حتی در عنوانی مانند فارکرای ۲ و پریمال که جزو ضعیف ترین بازی های این سری محسوب می شوند، روند روایت داستان و شخصیت ها مناسب و جذاب بوده اند و همیشه بازی های این سری توانایی این که بازیباز را از لحاظ داستانی به خود جذب کرده و او را علاقمند به فهمیدن ادامه داستان نگاه دارند، در اختیار داشته اند و بعضا شخصیت های بسیار جذاب و فوق العاده ای را نیز مخصوصا در قالب آنتاگونیست های این سری شاهد بوده ایم که بی شک نقطه اوج داستان و شخصیت پردازی در این سری بازی فارکرای ۳ با حضور یکی از برترین آنتاگونیست های تاریخ یعنی واس مونته نگرو بوده است.

خوشبختانه باید بگویم اکنون در بازی پنجم نیز این سنت به بهترین شکل و حتی بهتر از اکثر عناوین سری حفظ شده است و شاهد شخصیت هایی بی نظیر و عالی پردازش شده هستیم و این موضوع در بازی پنجم فقط محدود به یک نفر نیست و تقریبا تک تک شخصیت هایی که در بازی با آنها برخورد داریم و به ویژه آنتاگونیست اصلی بازی، جوزف سید (که خوشبختانه انگار قانون است همیشه در سری فارکرای خفن باشد!) و همین طور همراهان شما و افرادی که در جبهه شما قرار دارند هر کدام برای خود یک شخصیت کامل و پیچیده و بسیار عالی پردازش شده هستند که شما را به فکر وا می دارند و بازیباز با هر کدام از آن ها به شکلی رابطه برقرار می کند و این توانایی را دارند که کاری کنند که تا مدت ها در یاد شما باقی بمانند. با توجه به این که بازی تازه امروز منتشر شده و هنوز هیچ کدام از شما عزیزان آن را تجربه نکرده اید در این مطلب ابدا داستان بازی را برای شما اسپویل نخواهیم کرد و تنها به کلیتی از آن و بررسی کیفیت و عمق داستان و شخصیت ها و کیفیت روایت آن، اکتفا خواهیم کرد.

اساس کلی داستان بازی Far Cry 5 همان طور که قبلا نیز می دانستیم به نوعی بر اساس مقابله با یک حکومت و فرقه ظلم و جهل است که در باورها و اعتقادات مردم به زور خود را جای داده است و با استفاده از سلاح قدرتمند اعتقادات و باورها دارد بر مردم حکومت می کند. داستان Far Cry 5 در یک سرزمین خیالی به نام Hope County, Montana رخ می دهد که شخصی به نام Joseph Seed که یک مبلغ مذهبی است به نوعی بر آن حکومت می کند. او معتقد است که یک برگزیده و انتخاب شده از سوی خداست تا از مردم Hope County در برابر یک فروپاشی قطعی یا “inevitable collapse” محافظت نماید و جامعه ای را تحت نام “دروازه بهشت” یا Eden’s Gate پدید آورده است.

در ظاهر، این جامعه در مسیر دستیابی به هدف الهی برای محافظت از مردم ساخته شده است ولی در واقعیت جوزف یک مبلغ مذهبی رادیکال، افراطی و تند رو است و جامعه او نیز در واقع یک فرقه قاتل نظامی آموزش دیده است. افراد او به زور و با خشونت هر چه تمام تر با مردم رفتار کرده و از هر گونه تماس آن ها با دنیای بیرون برای کمک خواهی جلوگیری به عمل می آورند. حال در این بین قطعا مخالفان و معترضانی به پا خواهند ایستاد تا با این ظلم مبارزه کنند و این در واقع وظیفه شخصیت اصلی داستان و گروه اوست تا در برابر این دیوانه تند روی قاتل قدعلم کرده و او را شکست دهند و به این ترتیب داستان بازی شکل می گیرد که در واقع اگر دقت کنید، مانند همیشه داستان مقاومت و مبارزه یک گروه در برابر حاکم ظالم در یک منظقه جدا افتاده از بقیه دنیا است و در بازی های این فرنچایز تقریبا همیشه همین موضوع را شاهد بوده ایم، حالا چه مبارزه با واس و رییس او باشد و چه مبارزه با پاگان مین در نسخه چهارم و چه حالا مبارزه با جوزف سید در بازی پنجم.

به طور کلی باید گفت داستان هایی که بر اساس و پایه مبارزه با فرقه های مذهبی تند رو و دیوانه هستند، اگر با روایت و شخصیت هایی جذاب و قدرتمند ترکیب شوند می توانند یک داستان به یادماندنی را رقم بزند که خوشبختانه همین اتفاق دقیقا در بازی Far Cry 5 رخ داده است. در نهایت در خصوص کلیت بخش داستانی، روایت و شخصیت پردازی در بازی Far Cry 5 می توانیم بگوییم از منظر داستان و روایت، این بازی تاکنون برترین نسخه در سری فارکرای به حساب می آید و سازندگان موفق شده اند تا داستانی جذاب و هیجان انگیز و شخصیت های مثبت و منفی عمیق و به یادماندنی و پرتعدادی را برای بازیبازان خلق نمایند.

به Hope County خوش آمدید…

بازی های گوناگون سری Far Cry همواره از لحاظ گرافیک و جلوه های بصری جزو برترین های نسل خود بوده اند (اگر پریمال را در نظر نگیریم) و معمولا شاهد دنیایی بسیار خوش آب و رنگ و بی نهایت زیبا و سرسبز (در نسخه های اول و سوم و چهارم) بوده ایم و نسخه دوم هم که در محیطی بیابانی تر و غیر سرسبز دنبال می شد، باز هم گرافیک بالایی داشت و از لحاظ فنی و هنری در وضعیت خوبی قرار داشت. در واقع باید گفت عناوین Far Cry همواره یک سطح استاندارد و زیبا از لحاظ بصری را داشته و همیشه بازی هایی خوش گرافیک محسوب شده اند. اکنون و بعد از تجربه بازی Far Cry 5 باید خدمت شما عرض کنم که در نسخه پنجم سری و در عنوان Far Cry 5 نیز وضعیت به همین شکل است و این بازی یکی از خوش آب و رنگ ترین و سرزنده ترین و از همه مهم تر متنوع ترین جلوه های بصری را بین عناوین نسل هشتم تا به امروز داراست.

در واقع Far Cry 5 نیز به مانند همیشه در این سری شاهد یک گرافیک شسته و رفته و زیبا و محیط های بسیار متنوع از لحاظ طراحی هنری و یک بازی با ثبات و بدون مشکل و باگ و .. از منظر گرافیک فنی هستیم. در زمینه گرافیک هنری سازندگان و طراحان محیط کار بسیار عالی و قابل تحسینی را انجام داده اند و در طراحی محیط‎‏های مختلف و خلق مناطقی زیبا در بازی سنگ تمام گذاشته اند. بازی به شکل هنرمندانه ای مناطق مختلف و متنوع را به تصویر می‎کشد و الحق که در زمینه طراحی و گرافیک هنری هیچ چیزی کم ندارد. طراحان بازی بی نظیر عمل کرده اند و سرزمین خیالی Hope County را به زیبایی هر چه تمام تر در بازی خلق کرده اند و هر جور محیطی که فکرش را بکنید، در Far Cry 5 شاهد خواهید بود و از مناطق جنگلی و سرسبز و زیبا تا مزارع گندم و کلیسا و خانه های محلی و ….همه و همه در بازی خلق شده اند تا تنوع فوق العاده ای را در بازی شاهد باشیم.

دنیای بی نهایت خوش آب و رنگ و زیبای این بازی ما را تا حدودی از لحاظ کیفیت به یاد شاهکار نسخه سوم این فرنچایز می اندازد و تماشای بخش های مختلف دنیای بازی از مزارع زیبای گندم تا کلیسا و تابش نور خورشید بر دشت ها و مناطق جنگلی و زیبای بازی با آن تنوع و رنگ بندی فوق العاده ای که دارند، بسیار لذتبخش و جذاب است. خوشبختانه Far Cry 5 از لحاظ گرافیک فنی نیز بسیار خوب عمل می کند و در بازی جز در یکی دو مورد خیلی ریز شاهد باگ های مختلف و لگ و افت فربم و … نبودم و بازی ثبات بالایی دارد. کیفیت بازی در هنگام تجربه کو اپ نیز بسیار بالاست و شاهد موارد گرافیکی مشکل ساز مثل لگ و باگ و .. نیستیم. افکت‎های آتش و انفجارها در بازی فوق العاده است و این کیفیت را تاکنون در کمتر عنوانی شاهد بوده ایم و واقعا افکت های گرافیکی مختلف در بازی عالی کار شده اند و بهتر هم اینجاست که این افکت ها حتی در سنگین ترین و شلوغ ترین حالات، حتی ذره ای هم افت فریم نمی دهند.

نورپردازی بازی فوق العاده طبیعی و واقعیست و Hope County با این نورپردازی کاملا نسل هشتمی و بی نظیر بسیار زیباتر هم به نظر می رسد. در بازی بارها و بارها در مناطق مختلف و در دوردست ها چنان مناظری را می بینید که شما را شگفت زده می کنند و یا هنگامی که با هواپیما بر روی دنیای بازی در حال پرواز هستید دلتان می خواهد که همین طور به صورت تفریحی مدتی در هوا بچرخید و از مناظر لذت ببرید و اسکرین شات بگیرید. وقتی در آسمان و در حال پرواز با انواع وسایل مختلف و یا لباس پرواز خود هستید و به پایین و مناظر بازی می‎نگرید قطعا با من هم عقیده خواهید بود که یکی از برترین و زیباترین چشم‎اندازها و گرافیک‎هایی که تاکنون در نسل هشتم دیده‎اید را مشاهده خواهید کرد و به قدری زیبا و چشم‎نواز هستند که دوست ندارید فرود بیایید و تنها می‎خواهید پرواز کنید و لذت ببرید. البته خوبی اش این است که وقتی پایین بیایید نیز چیزی از این زیبایی کم نمی‎شود و باز هم مناظر و محیط‎های بازی و کیفیت آن‎ها واقعا عالی و با کیفیت کار شده است.

باید اذعان داشت که کار سازندگان در مورد گرافیک هنری Far Cry 5 واقعا قابل تحسین است و این کیفیت طراحی بالا، نشان دهنده ذوق هنری و البته توانمندی طراحان بازی است که آن را به زیباترین شکل ممکن خلق کرده اند و البته انصافا هم از همان نسخه اول فارکرای تا کنون هرگز غیر از این نبوده است. در مجموع از منظر بصری در مورد بازی Far Cry 5 باید گفت شاهد یک بازی کاملا خوش آب و رنگ و زیبا و نسل هشتمی واقعی هستیم که می تواند سخت گیر ترین طرفداران و منتقدان را راضی نگاه دارد. همچنین بازی از لحاظ ثبات اجرا و همچنین طراحی مراحل و تنوع آن ها نیز موفق عمل کرده و مانند عناوین قبلی این سری و حتی برتر از آن ها خوش می درخشد. بازی از لحاظ بصری کاملا به ریشه های این سری وفادار است و بدون شک یک طرفدار این فرنچایز با دیدن چند تصویر از محیط این بازی می تواند تا حدود زیادی حدس بزند که این تصاویر مربوط به یک عنوان Far Cry هستند.

هر چه از یک شوتر اول شخص می خواهید اینجاست… حتی فراتر از آن

در زمینه گیم پلی عنوان Far Cry 5 به مانند همیشه یک بازی در ژانر شوتر اول شخص و اکشن ماجرایی جهان آزاد است که بازیباز می تواند در دنیای بزرگ آن به صورت کاملا آزادانه به صورت پیاده یا با وسایل نقلیه گوناگون گشت و گذار کند. نکته اصلی در گیم پلی Far Cry 5 ، نوآوری ها و المان های جدیدی است که به گیم پلی بازی افزوده شده و به نوعی می توان گفت رنگ و بویی از نقش آفرینی به بازی بخشیده است و سازندگان بازی این المان ها را برای افزودن تنوع بیشتر به Far Cry 5 و خارج کردن آن از حالتی تکراری، به کار گرفته اند و با همین تصمیم، حال و هوای جدیدی را به بازی بخشیده اند. در واقع در دوره ای که سازندگان عناوین اکثر سبک ها از اساسین گرفته تا بازی های دیگر، همگی برای عمیق تر شدن گیم پلی عناوینشان در حال افزودن المان های نقش آفرینی به بازیهایشان هستند، استفاده از این المان ها در بازی Far Cry 5 نیز تصمیم درستی بوده است. یکی از این بخش های جدید در بازی Far Cry 5 مربوط به بخش خلق شخصیت است که تا به حال در تمامی بازی های قبلی این سری، پروتاگونیست بازی شخصیتی ثابت و از پیش تعیین شده از لحاظ ظاهری و … بود، اما در Far Cry 5 شما می توانید در ابتدای بازی شخصیت خود را از لحاظ ظاهری کاملا شخصی سازی کنید و رنگ پوست و جنسیت و … را به دلخواه خود انتخاب نمایید که یک موضوع کاملا جدید در این سری محسوب می شود و بیشتر در بازی های نقش آفرینی شاهد این قابلیت بوده و هستیم.

در بازی گستره قابل توجهی از سلاح های دورزن و نزدیک زن و انفجاری و .. برای مبارزه با دشمنان در اختیار بازیباز قرار دارند که البته همواره در این سری تنوع سلاح های گرم یک نکته کلیدی به حساب آمده است. اما موضوع جدیدی که در Far Cry 5 لحاظ شده است، در بخش مبارزات نزدیک یا Mele است که تا کنون و در بازی های قبلی تمرکز زیادی بر روی آن وجود نداشت اما اکنون در فارکرای ۵ تعداد زیادی سلاح های سرد نیز وجود دارند که مبارزات نزدیک سری را وارد فاز جدیدی کرده اند. بی شک یکی از نقاط قوت اصلی گیم پلی Far Cry 5 تنوع سلاح ها و مبارزات جذاب بازی است که بی شک یکی از برترین بازی های شوتر اول شخص نسل هشتم رقم زده است و هر لحظه در بازی ممکن است تا ناگهان یک سلاح و یا آیتمی ارزشمند پیدا کنید. انواع مدل ها و کلاس های مختلف سلاح ها از کلت و شاتگان و مسلسل گرفته تا اسنایپر و … در بازی وجود دارند و لحظات هیجان انگیزی را در مبارزات برای شما خلق می کنند. گان پلی و سیستم تیراندازی و نشانه گیری بازی نیز فوق العاده خوش دست و روان از کار در آمده است و شلیک با هر سلاحی حس خاص خودش را دارد و لذت بازی را برایتان چند برابر می کند.

با وجود این هیجان انگیز بودن مبارزات باید به این نکته نیز اشاره کرد که گاها در برخی مواقع در بازی بخش های مبارزات بسیار طولانی می شوند و همین طور پشت سر هم تکرار می شوند که ممکن است گاها برای بازیباز خسته کننده شود ولی این موضوع همیشگی نیست و تازه مربوط به همه بازیبازان هم نمی شود زیرا برخی مانند بنده اگر از اول تا آخر بازی هم مبارزه باشد کیف می کنند! همچنین در بازی به سان بازی های نقش آفرینی سیستم به کارگیری و استخدام کردن نفرات مختلف نیز وجود دارد که می توانید این کار را با افراد محلی انجام دهید تا در مبارزات به کمک شما بیایند (در نسخه چهارم هم چیزی شبیه به این قابلیت وجود داشت) که این مکانیک شبیه به سیستم “Buddy” است که در فارکرای ۲ وجود داشت.

در Far Cry 5 این سیستم، “Guns for Hire” (مثل بازی گوست ریکان وایلدلندز) نام دارد و شما باید افراد محلی را قانع کنید تا به جبهه شما بپیوندند و جالب هم اینجاست که هر کدام از مبارزین همراه، توانایی ها و قابلیت ها و شخصیت مخصوص به خود را دارند. همچنین سیستم رام کردن حیوانات که “Fang for Hire” نام دارد و در بازی فارکرای پریمال معرفی شده بود در Far Cry 5 نیز وجود دارد و حیوانات وحشی رام شده که هر کدام قابلیت های خاص خود را دارند در مبارزات به کمک شما می آیند و به دستورات شما نیز گوش می کنند. یک مکانیک ماهیگیری نیز در Far Cry 5 وجود دارد که بازی را جذاب تر می کند و تنوع جالبی به حساب می آید.

شما می توانید کمپین و بخش داستانی بازی را به تنهایی یا در کنار یک همراه در بخش cooperative multiplayer انجام دهید. در بازی انواع وسایل نقلیه را در اختیار دارید و از انواع ماشین های کوچک و بزرگ و هواپیما و .. در بازی وجود دارند که می توانید سوار آن ها شده و در جای جای بازی گشت و گذار نمایید. کنترل این وسایل نقلیه خوب کار شده است ولی راستش را بخواهید در برخی موارد مخصوصا کنترل هواپیماها مقداری زیادی ساده و سطحی است و انگار دارید بادبادک راه می برید! البته انتظار نداریم که بازی مثل یک شبیه ساز ریسینگ یا هواپیما باشد ولی خب کنترل وسایل نقلیه در این بازی نیز چیزی مثل گوست ریکان وایلدلندز به نظر می رسد که بسیار بی وزن و سبک است. بازی دارای یک ادیتور نقشه یا مپ ادیتور نیز هست که قابلیت ها و آپشن های آن نسبت به بازی های قبل بسیار گسترده تر شده است.

از دیگر نکات منفی که در گیم پلی بازی وجود دارد و باید به آن اشاره کنم وجود سیستم نحس “خرید درون برنامه ای” آن هم برای یک بازی تک نفره است که این سیستم یک طاعون برای صنعت بازی محسوب می شود و به شخصه هر گاه در یک بازی کامل ۶۰ دلاری از این جور خریدها هم می بینم حالم به هم می خورد و قطعا از بازی نمره کم خواهم کرد. در واقع راستش را بگویم اصلی ترین نمره ای که از این بازی کسر شده است به خاطر همین موضوع است وگرنه الحق و الانصاف بازی اشکال خیلی بزرگی که بخواهیم بابت آن امتیاز خیلی زیادی از بازی کسر کنیم ندارد. این سیستم خرید درون برنامه ای زمانی فقط برای بازی های رایگان بود ولی دیگر پایش به همه بازی ها مخصوصا بازی های یوبیسافت باز شده است و در Far Cry 5 نیز شاهد آن هستیم و از این طریق کلی آیتم های مختلف مثل سلاح های جذاب و وسایل نقلیه مختلف و .. را می توانید بخرید که خیلی سیستم کثیفی است و این حس به بازیباز دست می دهد که انگار بازی را کامل ندارد و بازیش نقص دارد و چیزی کم دارد، در حالی که پول کامل را برای خرید آن پرداخته است و تازه یک بازی در اصل “تک نفره” هم هست!

امیدواریم روزی این سیستم خرید درون برنامه ای در بازی های کامل آن هم تک نفره، به درک واصل شود که البته می دانم آرزوی محالی است و بهتر است بگوییم امیدواریم این سیستم از این بیشتر نشود! در مجموع باید گفت Far Cry 5 در بخش گیم پلی هم عنوانی وفادار به ریشه های سری محسوب می شود و هم به اندازه کافی المان های جدید برای متنوع تر کردن بازی و متمایز کردن آن از نسخه های قبلی را در اختیار دارد و از لحاظ میزان و تنوع محتوا نیز تاکنون برترین عنوان این فرنچایز محسوب می گردد که این توانایی را دارد تا بسته به نوع بازی کردن شما و انجام فعالیت های جانبی و بازی کردن ماموریت های مخصوصا بخش کوآپ و … چیزی در حدود ۲۵ تا ۳۵ ساعت تجربه جذاب را در اختیار شما قرار دهد که به صورت تک نفره یا با همکاری دوستان، از آن لذت ببرید.

حرف بزن… بنواز…

صدا گذاری Far Cry 5 لایق کلمه فوق العاده است و می توانم به راحتی بگویم درصد بسیار زیادی از لذتی که از گیم پلی این عنوان می برید مربوط به همین صداگذاری بی نقص بازی است که کاری می کند تا شما در دنیای بازی غرق شوید و لذت ناب یک شوتر اول شخص با صداگذاری معرکه را تجربه کنید. از صدای محیط گرفته تا صحبت کردن شخصیت ها و صدای تک تک سلاح ها و وسایل نقلیه و …. همه و همه به زیباترین شکل ممکن در بازی قرار داده شده اند و بسیار واقعی هستند. صداگذاران تک تک شخصیت های بازی نیز از جوزف سید گرفته تا هر یک از همراهان شما به بهترین شکل از پس صداگذاری ها بر آمده اند و بخش زیادی از شخصیت پردازی عمیق و جذاب بودن آن ها، به واسطه همین صداگذاری و نوع حرف زدن کاملا با احساس و باکیفیت آن هاست که سبب می شود حس و حال آن ها و داستان بازی را در هر لحظه به طور کامل درک نمایید. موسیقی های پخش شده در هنگام بازی نیز کاملا در القای حس هیجان بیشتر به شما کمک می کنند و با جو و اتمسفر بازی و مراحل مختلف آن و با داستان و روایت و جو ظلم و ستمی که بر بازی حاکم است دقیقا همخوانی دارند و شاهد موسیقی های کاملا مناسب برای چنین عنوانی هستیم.

این بازی دوست داشتنی…

در نهایت و بعد از بررسی المان ها و بخش های مختلف بازی Far Cry 5 خوشبختانه باید بگویم این عنوان کاملا توانسته است تا به خوبی از تمامی المان های لازم برای تبدیل شدن به یک شوتر اول شخص بی نظیر و نسل هشتمی استفاده نموده و یک بازی جذاب و هیجان انگیز را در اختیار بازیبازان و طرفداران قرار دهد. باید اعتراف کنم که اصلا قبل از تجربه Far Cry 5 فکر نمی کردم بازی تا این حد خوب و جذاب باشد و در بهترین حالت با این که همیشه عاشق این سری بوده ام، فکر می کردم با یک بازی فقط خوب و جذاب طرف باشم و انتظار نداشتم که با این دنیای فوق العاده و این حجم محتوا که مثل بازی های نقش آفرینی است روبرو شوم. اصلا انتظار نداشتم که بازی چنین داستان فکر شده و زیبا و چنین شخصیت های بی نظیر و عمیقی آن هم با این تعداد بالا داشته باشد و هر یک از شخصیت ها از نظر اخلاق و رفتار و حرف زدن گرفته تا پیچیدگی های انسانی و داستان و سرگذشتشان این همه با بقیه فرق داشته باشد.

دنیایی بسیار خوش آب و رنگ، زیبا و رویایی از لحاظ طراحی هنری، داستانی فوق العاده و روایتی عالی که کاملا توانایی جذب کردن بازیباز را داراست، شخصیت های بسیار عمیق، پیچیده و پر تعداد، گرافیک فنی قدرتمند و با ثبات، گیم پلی بسیار متنوع و فعالیت های جدید نسبت به بازی های قبلی، استفاده از کمک های شخصیت های همراه بسیار جذاب و متنوعی که در بازی حاضر هستند و هرکدام با تخصص خود اعم از تک تیراندازی تا بمباران با هواپیما و … به کمک شما می آیند، گان پلی و سیستم تیراندازی بسیار خوش دست و لذتبخش و تنوع عالی سلاح ها که تاکنون در تمامی عناوین این سری دیده ایم و همین طور صداگذاری فوق العاده شخصیت ها، همه و همه سبب می شوند تا معدود ضعف های ریز و کم تعداد Far Cry 5 زیاد به چشم نیایند و قابل چشم پوشی باشند و بتوانیم از Far Cry 5 به عنوان یکی از برترین شوترهای اول شخص نسل هشتم تاکنون نام ببریم و تجربه آن را به تمامی بازیبازان علاقمند به این سری و سبک شوتر اول شخص که می خواهند عنوانی عمیق و جذاب اکشن ماجرایی را تجربه نمایند، توصیه کرده و نام Far Cry 5 را به عنوان یک بازی موفق در کارنامه کمپانی محبوب یوبیسافت ثبت نماییم.

Far Cry 5 یک بازی کاملا پخته و حساب شده از سوی یوبیسافت است و نشان داد که این شرکت هنوز هم از بهترین های صنعت بازی است و وقتی که بخواهد یک بازی قدرتمند بسازد حتما توانایی این کار را دارد. Far Cry 5 بدون شک یکی از ۲ بازی برتر سری بزرگ فارکرای در کنار نسخه سوم محسوب می شود و باید بگویم اگر دنبال یک بازی تک نفره یا کواپ می گردید که حداکثر لذت ممکن را از آن در ادامه تعطیلات ببرید قطعا و بدون هیچ شکی Far Cry 5 انتخاب اول است که از بازی کردن آن شگفت زده خواهید شد. همچنین اگر می خواهید آفلاین و به تنهایی نیز بازی را پیش ببرید باید گفت باز هم Far Cry 5 فوق العاده است و بخش داستانی جذاب و پر از پیچیدگی و چالش با داستانی عمیق و شخصیت هایی بی نظیر را در اختیار شما قرار می دهد تا از یک شوتر اول شخص فوق العاده جذاب و عمیق بهره ببرید. Far Cry 5 عنوانی است که بدون هیچ شکی کاملا ارزش خرید و تجربه کردن را داراست و می توانید روی آن به عنوان یک بازی عالی در ادامه تعطیلات نوروز ۹۷ حساب باز کنید.

منبع متن: gamefa